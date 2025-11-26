Необходимость повышения тарифов на услуги жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в два этапа в 2026 году объясняется тем, что изношенные коммунальные сети нужно обновить. Об этом сообщил «Ленте.ру» заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Аксененко.

Депутат напомнил, что в январе обычно растет стоимость содержания, текущего ремонта и капитального ремонта. В октябре же повышается цена коммунальных услуг: водоснабжения, канализации, отопления, газа и электричества.

Он привел и оценки экспертов, которые связывают рост тарифов в первую очередь с необходимостью реализовать масштабные инвестиционные программы по обновлению изношенных коммунальных сетей.

Аксененко добавил, что резкое повышение тарифов по ЖКХ может привести с значительной недоплате за них. По этой причине их необходимо заморозить, считает он. При этом сети не отремонтируют быстрее, если поднять стоимость тарифов ЖКХ. Услуги от этого качественнее тоже не станут, подчеркнул депутат.

«Я уже долгое время настаиваю на том, что сначала надо привести сферу ЖКХ в порядок, сделать услуги более качественными, а уже после — повышать тарифы, если это будет все еще целесообразно и обоснованно», — заключил он.

Накануне, 25 ноября, правительство утвердило предел повышения платы за коммунальные услуги на 2026 год. Согласно документу, с 1 января предельный индекс по регионам составит в среднем 1,7%. Уже в октябре тарифы на ЖКУ поднимутся в зависимости от регионов — самый маленький рост ожидается в Хакасии и на Чукотке (8% по региону), а самый высокий в Ставрополье (22%).

О необходимости обеспечения стабильной работы комплекса ЖКХ и качества коммунальных услуг, а также обновления инфраструктуры говорили и в Федеральной антимонопольной службе (ФАС). В ведомстве отметили, что будет установлен контроль за повышением стоимости ЖКУ по регионам, а нарушения будут пресекаться.

В разговоре с RTVI первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев заявил, что такие меры связаны с тем, что фактический уровень инфляции в стране значительно выше официальной статистики.

«У нас скрывают инфляцию, потому что иначе надо увеличивать социальные расходы бюджета — пенсии, надо увеличивать работникам бюджетной сферы зарплату на уровень инфляции. А когда инфляция показывается официально вдвое меньше, естественно, и расходы вдвое меньше», — пояснил Арефьев.

Ранее тарифы на ЖКУ повышали летом, в среднем по стране стоимость услуг выросла на 11,9%. Сильнее всего стоимость повысилась в Пермском крае (на 21,1%), Кемеровской области (на 19,8%) и в Северной Осетии (на 19,1%).