Правительство России 25 ноября утвердило предел повышения платы за коммунальные услуги на следующий год. Согласно документу, с 1 января 2026 года предельный индекс во всех регионах будет составлять в среднем 1,7%. С октября тарифы на ЖКУ вырастут по-разному в зависимости от региона: от 8% до 22%. Депутаты Госдумы заявили RTVI, что рост тарифов — наглядный пример того, что реальный уровень инфляции в России превышает официальные показатели.

Как вырастут тарифы

С октября 2026 года самый высокий рост тарифов ожидается в Ставропольском крае (22%) и Дагестане (19,7%), наименьший — в Хакасии и на Чукотке (в среднем 8% по региону). В Москве подорожание составит 15%, в Санкт-Петербурге — 14,6%.

Главы регионов устанавливают свой индекс коммунальных тарифов на основании утвержденных правительством параметров. Кабмин утвердил предельно допустимые отклонения от установленных индексов по регионам (от 2,1% до 21,9%). Для городов федерального значения ― Москвы, Петербурга и Севастополя ― установлено нулевое отклонение от предельного роста тарифов.

Индексация тарифов нужна для обеспечения стабильной работы комплекса ЖКХ и качества коммунальных услуг, а также для обновления коммунальной инфраструктуры, заявила Федеральная антимонопольная служба (ФАС). Ведомство добавило, что будет контролировать повышение стоимости ЖКУ в регионах и пресекать нарушения.

«Пусть зарплаты на такой же процент увеличивают»

Первый зампред комитета Госдумы по экономполитике Николай Арефьев в разговоре с RTVI связал грядущий рост тарифов на коммунальные услуги с тем, что реальный уровень инфляции в России превышает официальные показатели.

«Пусть зарплаты на такой же процент увеличивают, а то они говорят, что инфляции нет, а инфляция есть. Вот она, инфляция, и вылезла. Значит, у нас она вовсе не 9,5%, а все 20%», — сказал депутат.

Из-за этого, по словам Арефьева, на высоком уровне держится ключевая ставка. Он добавил, что при высокой инфляции нужно соответственно увеличивать пенсии и зарплаты бюджетникам, тогда как в России, по мнению депутата, реальный уровень инфляции скрывается.

«У нас скрывают инфляцию, потому что иначе надо увеличивать социальные расходы бюджета — пенсии, надо увеличивать работникам бюджетной сферы зарплату на уровень инфляции. А когда инфляция показывается официально вдвое меньше, естественно, и расходы вдвое меньше», — пояснил собеседник RTVI.

Ключевая ставка делается в том числе с учетом инфляционных ожиданий населения, напомнил Арефьев. «Так [председатель Банка России Эльвира] Набиуллина придумала», — отметил он.

«Дело в том, что чтобы народу платить, они занижают инфляцию, а вот чтобы народ заплатил, они ее увеличивают и вот показывают: почти 20%. Это далеко не от НДС зависит, это зависит как раз от уровня инфляции. Вот они ее и выдали», — считает Арефьев.

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг заявил RTVI, что повышение тарифов на ЖКУ связано с «аппетитом естественных монополий».

«Как бы Набиуллина ни душила конкурентные рынки ключевой ставкой, естественно, монополии как поднимали, так и будут поднимать цены. Причем чем больше ключевая ставка, тем больше расходов», — объяснил депутат.

По мнению Гартунга, остановить это может только создание конкурентной среды, что, в свою очередь, возможно только при увеличении объемов производства.

«Замкнутый круг, никакой ключевой ставкой ты это не остановишь… Что мы наблюдаем сейчас — что естественные монополии по 20% будут каждый год повышать. Ну, как вы инфляцию в 4% обеспечите по экономике, если у вас естественные монополии из года в год по 20% повышают?» — заключил парламентарий.

Как выросли тарифы в 2025 году

В 2025 году тарифы на ЖКХ в России повышали в июле. В среднем рост по стране составил 11,9%, но различался в зависимости от региона. Сильнее всего стоимость коммунальных услуг подорожала в Пермском крае (на 21,1%), Кемеровской области (на 19,8%) и в Северной Осетии (на 19,1%).

В сентябре глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов заявил о необходимости масштабной реформы отрасли и тарифообразования в ней. Он отметил, что даже при госрегулировании сфера ЖКХ «живет не по единым экономическим законам, а по своим правилам на местах».

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал для большей прозрачности в отрасли размещать в платежках QR-код с отчетом, на что идут деньги россиян.