Растущие тарифы ЖКХ не приводят к снижению числа аварий и износа коммунальных сетей. По каким «дырявым трубам» утекают платежи граждан и как навести порядок в отрасли, RTVI рассказывает лидер партии «Справедливая Россия — За правду», руководитель думской фракции СРЗП Сергей Миронов.

Тариф с отклонением

За последние 25 лет тарифы ЖКХ выросли на 366%. Номинальные доходы граждан — только на 230%. Последние годы отметились рекордными повышениями: в прошлом году — почти на 10%, в этом — почти на 12%. Но это в среднем. После нынешнего повышения 1 июля люди уже получили новые платежки, а там — рост и на 15, и на 20%.

Секрет в том, что при определении тарифов правительство также устанавливает к ним предельно допустимые отклонения. В итоге местные чиновники и коммунальщики могут накинуть к среднему тарифу еще, сколько вздумается. Делается это, как правило, под предлогом инвестиций в инфраструктуру. В итоге в Челябинской области тарифы выросли не на 11,9, а на 18%, в Кемеровской — почти на 20%, в Пермском крае — на 21%. А власти Омской области уже замахнулись на следующий год: вместо запланированного кабмином среднего роста на 9,8% хотят сделать себе индекс в 26,8%! Целых 17% сверху — не хотите ли?

Какая часть от этих драконовских поборов с граждан идет на инфраструктуру, и идет ли вообще, — неизвестно.

С этого года ФАС объявила о новом механизме: поставщики ресурсов должны направлять на модернизацию ЖКХ аж 1,5% выручки. «Щедрые» вложения! А где остальное?

На фоне растущих платежей износ коммунальных сетей увеличивается с каждым годом, в некоторых регионах достигая 95%. Растет и число аварий, как минимум на 10% в год. По данным Минстроя за 2022 год, в стране каждый день происходило около 220 коммунальных ЧП. Так куда же идут триллионы, собираемые с граждан, да еще и миллиарды господдержки?

Нужен аудит в ЖКХ

Показательный ответ на этот вопрос дала коммунальная катастрофа в подмосковном Подольске. Там на фоне массовых аварий зимой 2023 года все-таки решили проверить местную котельную при патронном заводе. И оказалось, что и котельная, и завод давно в частных руках. Акционеры годами ничего не ремонтировали, а только собирали платежи и распределяли их по своим карманам и офшорам. Вот в чью дырявую трубу утекали платежи граждан.

Тогда я направил обращение в правительство: а давайте проведем ревизию всего ЖКХ. Посмотрим: а вдруг бардак и воровство — это система? И надо не задирать тарифы, а наводить порядок, исключать коррупцию, возвращать коммунальные предприятия в госсобственность. Тот патронный завод в итоге национализировали, но дальше дело не пошло. В итоге 95% всего ЖКХ и сейчас — в руках монополистов и частников, руках нередко загребущих и вороватых.

Отчасти к предложениям нашей партии прислушались коллеги в парламенте. В феврале 2024-го ГД поручила Счетной палате проверить концессии в ЖКХ — еще один очаг непрозрачной коммерции, который процветает последние 10 лет. Большинство всех концессий в стране, около 85%, приходится именно на ЖКХ. И если коротко сформулировать выводы Счетной палаты — они абсолютно непрозрачны и неэффективны.

Никто, включая государство, не знает, сколько именно объектов переданы в концессии, что это за объекты и в каком они состоянии. У разных ведомств об этом разные данные. Не контролируются и обязательства концессионеров по строительству и ремонту объектов. И во многих случаях даже сами эти обязательства формальны. Цитируя аудиторов, они «не были нацелены на улучшение качества предоставляемых услуг». Проще говоря: под эти концессии тоже собираются денежки, повышаются тарифы, а лучше не становится.

Недавно глава Минстроя Марат Хуснуллин заметил, что если исключить воровство в ЖКХ, тарифы можно не повышать, а снизить на 20%.

Эксперты считают, что в этом случае их можно не повышать как минимум три-пять лет. И на это же мы регулярно указываем правительству.

В июле «Справедливая Россия — За правду» вновь направила предложения в кабмин: заморозить тарифы и провести масштабный аудит в ЖКХ. Проверить все — от состояния каждой трубы до родственных и прочих связей чиновников с коммунальщиками. Проверить концессионеров, акционеров, поставщиков ресурсов, управляющие компании. Кстати, последние — тоже в большинстве своем частники-коммерсанты, которые неплохо зарабатывают, в том числе на непрозрачных платежах вроде содержания жилья или текущего ремонта.

У СРЗП больше 10 лет действует своя правозащитная сеть — это Центры защиты прав граждан по всей стране. И одно из главных направлений их работы как раз ЖКХ, наше Жутко Коррумпированное Хозяйство. В итоге за минувшие годы наши Центры вернули гражданам больше 45 миллиардов рублей переплат в ЖКХ. Те деньги, которые с людей собирали незаслуженно и незаконно. Немалый куш с этих переплат получали именно «управляшки».

Не должно быть ни коррупции, ни коммерции в ЖКХ! Тогда не потребуется повышать тарифы для населения. Чиновникам пора нас услышать. Нужно замораживать рост тарифов, проводить тщательную ревизию с участием региональных и федеральных структур, независимых экспертов, общественников, надзорных органов. Перекрывать все коррупционные вентили и утечки. И возвращать приватизированное с 90-х годов ЖКХ в государственную собственность. Конечно, эффективных и честных собственников можно оставить, но не думаю, что по итогам аудита таких много найдется.

Карманы граждан не тянут

Напомню, что цена модернизации, программы обновления ЖКХ — 4,5 трлн рублей. Это деньги и государства, и бизнеса, и конечно же, населения. Можно ли вливать в отрасль такие средства, не понимая, куда и на что ушли ранее собранные и выделенные триллионы?! Тем более что, в отличие от прорвы ЖКХ, карманы граждан не бездонны. Путь бесконечного повышения тарифов на них уже опробован, это путь в никуда. Люди не потянут модернизацию ЖКХ. Так же как не тянут капремонт и мусорную реформу — еще две «черных дыры», которые уже переложило на граждан государство.

Единственный ощутимый итог мусорной реформы — в разы выросли платежи. А где современная переработка, где раздельный сбор, которые нам обещали? Все те же переполненные старые полигоны на последнем издыхании. Доля переработки отходов, по оценкам экспертов, за пять лет реформы выросла с 7 лишь до 12%. Хотя Региональный экологический оператор еще на старте реформы сулил 36%.

Та же история с капремонтом, против которого «Справедливая Россия — За правду» в 2015 году собрала миллион подписей граждан. Мы предупреждали, что эта финансовая пирамида поборов будет неэффективна. Так и вышло: и Счетная палата, и Генпрокуратура не раз указывали на провалы программы. Главный из которых — она не уменьшает долю ветхого и аварийного жилья. Сколько ни задирай поборы и взносы, денег населения не хватит на то, чтобы решить проблемы, которые не решило до конца государство. То же самое и с модернизацией ЖКХ.

Поэтому государство должно брать отрасль ЖКХ в свои руки.

Убирать посредников, нахлебников, коррупционеров и коммерсантов. За свой счет решать застарелые проблемы, создавать и обновлять инфраструктуру. И уже после проведения этой большой системной работы, на которую государству надо решиться, можно вести речь о тщательно рассчитанных, справедливых тарифах. Каждая копейка от которых идет в развитие отрасли, улучшение качества ЖКХ.

