Лидер «Справедливой России — За правду» Сергей Миронов заявил, что они направили письмо министру строительства и ЖКХ Иреку Файзуллину с предложением размещать в квитанциях QR-код с отчетом, на что идут деньги россиян. Он подчеркнул, что граждане должны знать, на что тратятся их средства.

По словам депутата, они предлагают обязать коммунальные службы, ресурсоснабжающие компании и операторов по обращению с твердыми отходами ежемесячно отчитываться о поступлении и расходовании средств, собранных с граждан.

Миронов напомнил, что ранее Генпрокуратура после выявления злоупотреблений в сфере ЖКХ добилась корректировки тарифов на сумму свыше 5,7 млрд рублей. По его словам, эти деньги были «профуканы на представительские машины, на отдых, на некоторые онлайн-конференции и так далее».

«Ребята, вы трубы ремонтируете! Вы показываете людям, за что они платят деньги?» — сказал парламентарий.

Лидер СРЗП сообщил, что, по данным Минстроя, к концу 2024 года общая задолженность россиян за услуги ЖКХ превысила 800 миллиардов рублей. Ситуацию с неплатежами ухудшило летнее повышение тарифов — в среднем по стране они выросли на 11,9%, уточнил политик. Однако во многих регионах коммунальные услуги подорожали намного больше, отметил он.

«Тарифы официально увеличились на 11,9%. Уже было разрешено еще немножко увеличивать, а немножко уже поступают сигналы, что есть и 24% есть вместо 11,9%», — заявил депутат.

Он добавил, что короткую информацию о том, на что пойдут средства россиян, можно размещать в квитанциях за ЖКУ.

«И по итогам, допустим, квартала [должен быть] подробный отчет на “Госуслугах” и QR-код на квитанции. Хочешь — зайди посмотри, на что пошли твои деньги. Мы считаем, что это будет абсолютно правильно, люди должны знать, на что тратятся их деньги», — заявил он.

Миронов подчеркнул, что в сфере ЖКХ «давно пора наводить порядок», а письмо с их предложением было направлено главе Минстроя.