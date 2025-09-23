Тарифы на услуги ЖКХ стали виртуальными, пришла пора масштабной реформы отрасли и тарифообразования, заявил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов на пленарном заседании, передает корреспондент RTVI.

Госдума в июне запросила у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) информацию о причинах резкого роста тарифов на услуги ЖКХ, вызвавшего общественный резонанс и возмущение россиян. В итоге к трем плановым проверкам ФАС добавилось 15 внеплановых проверок региональных энергетических комиссий (РЭК) по тарифам и 36 ― по твердым коммунальным отходам (ТКО), рассказал Пахомов. Свои проверки провела и Генпрокуратура.

Новые платежки россияне получили в августе, обоснованием повышения цен стал прогноз Минэкономразвития. В среднем по стране предельный рост тарифов был установлен в 11,9% в совокупности, но у каждого региона — свой согласованный правительством индекс повышения. Он составляет от 8,6% в Амурской области до 21% в Пермском крае, рассказал Пахомов.

Депутат обратил внимание на «непрозрачность установленного роста коммунальных ресурсов в прогнозе Минэкономразвития». В частности он указал, что для ресурсоснабжающих организаций рост тарифов на газ составил 21,3%, а на электроэнергию — 11,6%.

«Детали расчетов не публикуются, но это автоматически, без роста иных затрат, дало рост тарифов на тепло плюс 7,9%, на воду — 2,5%. При этом для жителей тариф на газ в два раза ниже установлен, чем для бизнеса, а на электроэнергию — выше, чем для бизнеса. Налицо явный, изначально заложенный в базе дисбаланс всей системы», — отметил парламентарий.

Где тарифы выросли сильнее всего и почему

Пахомов перечислил российские регионы, где по сравнению с 2024 годом тарифы существенно увеличились:

на холодную воду ― в Белгороде, Ингушетии, Северной Осетии, Хакасии (рост от 30% до 40%);

на горячую воду ― в Вологодской и Магаданской областях, Удмуртии, на Чукотке (рост от 43% до 80%);

на водоотведение ― в Магаданской области, Ингушетии, Калмыкии;

на теплоснабжение — в Магаданской области, Ингушетии;

на ТКО — в Краснодарском и Пермском краях, Мордовии.

«Где-то это связано с инвестпрограммой, где-то регионы доводят тариф до экономически обоснованного, где-то это концессии, то есть обоснования есть везде, но, естественно, от этого не легче», — заявил глава комитета.

Случаи уменьшения тарифов тоже есть, но «большинство из них связано с необходимостью поднять параллельно тариф на другую услугу без превышения предельного индекса», пояснил депутат.

В итоге ФАС выдал 94 предписания об устранении выявленных нарушений, исполнение которых уже привело к снижению тарифов. По словам Пахомова, Ленинградская и Новосибирская области, Хакасия, Республика Алтай и Алтайский край снизили показатели от 5% до 20% по разным тарифам.

«В целом из утвержденных тарифов в регионах исключению подлежат суммы необоснованных расходов в размере 35 млрд рублей, 25 млрд уже исключено, и еще 26 млрд сегодня вызывает подозрения, ФАС с ними работает», ― заявил глава комитета.

Он напомнил, что генпрокурор Игорь Краснов по итогам проверок поручил скорректировать тарифы ЖКХ на сумму около 6 млрд рублей из-за необоснованного включения в стоимость коммунальных услуг таких расходов, как «машины, корпоративы, командировки». Госдума запросила у Генпрокуратуры конкретные данные для изучения, сообщил Пахомов.

ЖКХ в регионах живет по своим правилам

Проведенный анализ показал, что установленный предельный индекс в регионах превышен не был, сказал Пахомов. При этом «в наличии большая, весьма существенная неоднородность ситуации в субъектах: где-то мы видим взрывной рост, а где-то — такое тоже есть — тарифы снижаются, это разнонаправленная динамика».

«Конечно, сигнал того, что даже при государственном регулировании отрасль живет не по единым экономическим законам, а по своим правилам на местах», — заявил Пахомов.

Как заявил Пахомов, «совершенно точно» можно сказать, что «от бюджетной поддержки по факту тариф сегодня не зависит», что, «конечно, не есть хорошо».

По его словам, за 2022-2025 годы на модернизацию коммунальной инфраструктуры из федерального бюджета потрачено 424 млрд рублей.

«Точечный эффект для регионов по конкретным объектам есть, но не более. Для справки: средства пошли, в том числе, и частным ресурсоснабжающим организациям в концессиях и не только», — уточнил глава комитета Госдумы.

За тарифы никто не отвечает

Пахомов назвал неоднородную тарифную политику «следствием состояния самой отрасли».

«Тариф сегодня стал виртуальной величиной, которая призвана не стимулировать эффективность системы, а работать на латание дырявых сетей и покрытие издержек от неэффективных управленческих решений», — заявил депутат.

По его мнению, наводить порядок надо не только в тарифной политике, но и в самой системе ЖКХ, поскольку без программы модернизации «ситуацию в корне изменить нельзя». Пока этой программы нет.

«Сама сфера [ЖКХ] находится между Минэком, Минстроем, Минэнерго и ФАС и при этом является полномочиями регионов. То есть одни отвечают за прогноз, другие за тариф, третьи — за состояние системы, четвертые их контролируют. За результат, в итоге, никто официально не отвечает», ― отметил Пахомов, напомнив, что в правительстве за это ранее отвечал бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

Дмитрий Козак занимал пост заместителя председателя правительства с октября 2008 года по январь 2020-го. На этой должности он курировал в том числе вопросы ЖКХ. После ухода из правительства Козак стал замруководителя администрации президента. В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Козака. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, чиновник ушел с поста по собственному желанию. Источники РБК утверждали, что Козак может перейти в сферу бизнеса.

Будет реформа

Депутаты Госдумы предлагают ФАС и Генпрокуратуре провести совместный глобальный анализ структуры образования тарифов в каждом регионе — что и почему включено в стоимость услуг, с какой экономической целесообразностью и эффективностью.

Также парламентарии хотят, чтобы Счетная палата изучила, как российским регионам предоставляются федеральные средства на модернизацию коммунальной системы и как они используются. Еще одно предложение — усилить контроль над инвестициями ресурсоснабжающих организаций.

«Парламентский контроль на местах необходим не только за тарифной политикой, но и за расстановкой приоритетов, как пример ― красивые дорогие школы, большие мосты, дорогая плитка на тротуарах или котельная, не генерирующая плановых убытков. Сегодня это выбор и ответственность регионов», — сказал Пахомов.

Депутат заявил о необходимости «не точечных решений, а полномасштабной реформы всей системы ЖКХ и тарифного регулирования как отдельной, большой его части».