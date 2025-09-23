Тарифы на услуги ЖКХ стали виртуальными, пришла пора масштабной реформы отрасли и тарифообразования, заявил глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Пахомов на пленарном заседании, передает корреспондент RTVI.

Госдума в июне запросила у Федеральной антимонопольной службы (ФАС) информацию о причинах резкого роста тарифов на услуги ЖКХ, вызвавшего общественный резонанс и возмущение россиян. В итоге к трем плановым проверкам ФАС добавилось 15 внеплановых проверок региональных энергетических комиссий (РЭК) по тарифам и 36 ― по твердым коммунальным отходам (ТКО), рассказал Пахомов. Свои проверки провела и Генпрокуратура.

Новые платежки россияне получили в августе, обоснованием повышения цен стал прогноз Минэкономразвития. В среднем по стране предельный рост тарифов был установлен в 11,9% в совокупности, но у каждого региона — свой согласованный правительством индекс повышения. Он составляет от 8,6% в Амурской области до 21% в Пермском крае, рассказал Пахомов.

Депутат обратил внимание на «непрозрачность установленного роста коммунальных ресурсов в прогнозе Минэкономразвития». В частности он указал, что для ресурсоснабжающих организаций рост тарифов на газ составил 21,3%, а на электроэнергию — 11,6%.

«Детали расчетов не публикуются, но это автоматически, без роста иных затрат, дало рост тарифов на тепло плюс 7,9%, на воду — 2,5%. При этом для жителей тариф на газ в два раза ниже установлен, чем для бизнеса, а на электроэнергию — выше, чем для бизнеса. Налицо явный, изначально заложенный в базе дисбаланс всей системы», — отметил парламентарий.

Пахомов перечислил российские регионы, где по сравнению с 2024 годом тарифы существенно увеличились:

  • на холодную воду ― в Белгороде, Ингушетии, Северной Осетии, Хакасии (рост от 30% до 40%);
  • на горячую воду ― в Вологодской и Магаданской областях, Удмуртии, на Чукотке (рост от 43% до 80%);
  • на водоотведение ― в Магаданской области, Ингушетии, Калмыкии;
  • на теплоснабжение — в Магаданской области, Ингушетии;
  • на ТКО — в Краснодарском и Пермском краях, Мордовии.

«Где-то это связано с инвестпрограммой, где-то регионы доводят тариф до экономически обоснованного, где-то это концессии, то есть обоснования есть везде, но, естественно, от этого не легче», — заявил глава комитета.

Случаи уменьшения тарифов тоже есть, но «большинство из них связано с необходимостью поднять параллельно тариф на другую услугу без превышения предельного индекса», пояснил депутат.

В итоге ФАС выдал 94 предписания об устранении выявленных нарушений, исполнение которых уже привело к снижению тарифов. По словам Пахомова, Ленинградская и Новосибирская области, Хакасия, Республика Алтай и Алтайский край снизили показатели от 5% до 20% по разным тарифам.

«В целом из утвержденных тарифов в регионах исключению подлежат суммы необоснованных расходов в размере 35 млрд рублей, 25 млрд уже исключено, и еще 26 млрд сегодня вызывает подозрения, ФАС с ними работает», ― заявил глава комитета.

Он напомнил, что генпрокурор Игорь Краснов по итогам проверок поручил скорректировать тарифы ЖКХ на сумму около 6 млрд рублей из-за необоснованного включения в стоимость коммунальных услуг таких расходов, как «машины, корпоративы, командировки». Госдума запросила у Генпрокуратуры конкретные данные для изучения, сообщил Пахомов.

ЖКХ в регионах живет по своим правилам

Проведенный анализ показал, что установленный предельный индекс в регионах превышен не был, сказал Пахомов. При этом «в наличии большая, весьма существенная неоднородность ситуации в субъектах: где-то мы видим взрывной рост, а где-то — такое тоже есть — тарифы снижаются, это разнонаправленная динамика».

«Конечно, сигнал того, что даже при государственном регулировании отрасль живет не по единым экономическим законам, а по своим правилам на местах», — заявил Пахомов.

Как заявил Пахомов, «совершенно точно» можно сказать, что «от бюджетной поддержки по факту тариф сегодня не зависит», что, «конечно, не есть хорошо».

По его словам, за 2022-2025 годы на модернизацию коммунальной инфраструктуры из федерального бюджета потрачено 424 млрд рублей.

«Точечный эффект для регионов по конкретным объектам есть, но не более. Для справки: средства пошли, в том числе, и частным ресурсоснабжающим организациям в концессиях и не только», — уточнил глава комитета Госдумы.

В Госдуме раскрыли, в каких регионах могут отменить повышение тарифов ЖКХ

За тарифы никто не отвечает

Пахомов назвал неоднородную тарифную политику «следствием состояния самой отрасли».

«Тариф сегодня стал виртуальной величиной, которая призвана не стимулировать эффективность системы, а работать на латание дырявых сетей и покрытие издержек от неэффективных управленческих решений», — заявил депутат.

По его мнению, наводить порядок надо не только в тарифной политике, но и в самой системе ЖКХ, поскольку без программы модернизации «ситуацию в корне изменить нельзя». Пока этой программы нет.

«Сама сфера [ЖКХ] находится между Минэком, Минстроем, Минэнерго и ФАС и при этом является полномочиями регионов. То есть одни отвечают за прогноз, другие за тариф, третьи — за состояние системы, четвертые их контролируют. За результат, в итоге, никто официально не отвечает», ― отметил Пахомов, напомнив, что в правительстве за это ранее отвечал бывший вице-премьер Дмитрий Козак.

Дмитрий Козак занимал пост заместителя председателя правительства с октября 2008 года по январь 2020-го. На этой должности он курировал в том числе вопросы ЖКХ. После ухода из правительства Козак стал замруководителя администрации президента.

В сентябре президент России Владимир Путин подписал указ об отставке Козака. По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, чиновник ушел с поста по собственному желанию. Источники РБК утверждали, что Козак может перейти в сферу бизнеса.

Будет реформа

Депутаты Госдумы предлагают ФАС и Генпрокуратуре провести совместный глобальный анализ структуры образования тарифов в каждом регионе — что и почему включено в стоимость услуг, с какой экономической целесообразностью и эффективностью.

Также парламентарии хотят, чтобы Счетная палата изучила, как российским регионам предоставляются федеральные средства на модернизацию коммунальной системы и как они используются. Еще одно предложение — усилить контроль над инвестициями ресурсоснабжающих организаций.

«Парламентский контроль на местах необходим не только за тарифной политикой, но и за расстановкой приоритетов, как пример ― красивые дорогие школы, большие мосты, дорогая плитка на тротуарах или котельная, не генерирующая плановых убытков. Сегодня это выбор и ответственность регионов», — сказал Пахомов.

Депутат заявил о необходимости «не точечных решений, а полномасштабной реформы всей системы ЖКХ и тарифного регулирования как отдельной, большой его части».

«Нам нужны долгосрочные тарифные решения, которые создадут стимулы к повышению энергоэффективности, в том числе тариф должен быть не оправданием ее существования, а инструментом развития системы, инструментом, который работает в интересах граждан, а не в интересах сохранения устаревшей, неэффективной и изначально, по сути, затратной модели», — заключил Пахомов.

