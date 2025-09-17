Заместитель главы администрации президента России Дмитрий Козак в минувшие выходные написал заявление об уходе по собственному желанию, сообщает РБК со ссылкой на два осведомленных об этом источника. Один из них уточнил, что сегодня, 17 сентября, запланирована встреча увольняющегося чиновника с другими сотрудниками.

По словам обоих собеседников издания, для дальнейшей карьеры Козак рассматривает переход в бизнес, и у него уже есть несколько различных предложений на этот счет. РБК отмечает, что переход высокопоставленных чиновников в бизнес-сферу является распространенной в России практикой, и приводит в пример Алексея Кудрина, который после руководства Счетной палатой стал советником «Яндекса» по корпоративному развитию, а также бывшего главу президентской администрации Александра Волошина, возглавляющего совет директоров «Норникеля». В 2023 году на пост главы Счетной палаты прочили самого Козака.

Об отставке Козака со ссылкой на свои источники в Кремле сообщил также политолог Аркадий Дубнов. У себя в телеграм-канале он пишет, что замглавы администрации президента покидает свой пост добровольно.

Дубнов напомнил, что 66-летний Козак, который еще с девяностых являлся одним из ближайших соратников Владимира Путина, оказался единственным из президентского окружения, кто публично выступил против военного конфликта с Украиной. Свою позицию он изложил в 40-минутном выступлении на расширенном заседании Совета безопасности РФ 21 февраля 2022 года, которое частично транслировалось на ТВ, но не вошло ни в итоговую стенограмму, ни в записанную телеверсию. Кроме того, в первые дни после начала специальной военной операции (СВО) Козак инициировал переговоры с Киевом, но безрезультатно.

«Это станет уникальным прецедентом в истории путинской вертикали власти, из которой по своей воле выходит столь высокопоставленный чиновник», — отмечает политолог.

По его данным, Козаку якобы предлагали должность постоянного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), но он все равно «счел необходимым покинуть госслужбу».