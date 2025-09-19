Президент России Владимир Путин подписал указ об освобождении Дмитрия Козака от должности замруководителя администрации главы государства. Причина увольнения чиновника в документе не приводится. Основываясь на этом, бывший главный редактор радиостанции «Эхо Москвы» Алексей Венедиктов* сделал вывод, что президент был «недоволен» решением своего давнего соратника подать в отставку.

Из текста указа следует, что последним рабочим днем Козака стало 18 сентября.

«Путин не указал в указе, что Козак уходит по собственному желанию. Недоволен», — написал Венедиктов* в своем телеграм-канале.

О том, что Козак попросил освободить его от должности замглавы администрации президента по собственному желанию, ранее заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. «Я могу подтвердить, что Дмитрий Николаевич Козак подал в отставку. По собственному желанию», — сказал он журналистам.

По данным источника Forbes, знакомого с решением Козака, чиновник был готов уйти из АП еще в 2022 году, после начала военной операции на Украине. Издание утверждает, что он «не продолжит государственную службу».

Сам Козак не комментировал свою отставку. По данным источников РБК, он рассматривает «различные предложения перехода в бизнес». Журналист Максим Шевченко предположил, что Козаку могут поручить курирование бизнес-партнерства России и США, в том числе договоренностей, достигнутых на российско-американском саммите на Аляске.

Политолог Аркадий Дубнов написал в своем телеграм-канале, что Козаку «сулили» должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), однако тот «видимо, счел необходимым покинуть государственную службу».

«Козак, <…> по ряду свидетельств близких к нему людей, тяготился своей причастностью к происходящему», — говорится в публикации.

О том, что Козак рассматривался в качестве кандидата на пост полпреда президента в СЗФО, ранее сообщали «Ведомости». С 2018 года эту должность занимает Александр Гуцан. 18 сентября Путин внес в Совфед его кандидатуру на пост генерального прокурора вместо Игоря Краснова, который в конце августа подал заявку на вакантную должность председателя Верховного суда.

Еще в конце августа RTVI сообщил, что Гуцан займет пост генерального прокурора в связи с переходом Краснова в Верховный суд. По данным источников RTVI, на освободившуюся должность полпреда президента в СЗФО будет назначен Александр Бастрыкин, который с 2011 года возглавляет Следственный комитет (СК). В свою очередь, пост главы СК займет Константин Чуйченко, возглавляющий Минюст, рассказали собеседники.

Журналистка Ксения Собчак написала в телеграм-канале, что встретила новость об отставке Козака «с грустью».

«На мой личный взгляд — Козак один из самых порядочнейших и честных политиков России. Мне повезло знать Дмитрия Козака с детства — и он тот редкий человек, чьи человеческие качества не изменились под грузом власти», — поделилась она.

Чем известен Дмитрий Козак

Дмитрию Козаку 66 лет. Он был близким соратником Путина еще с начала 1990-х, когда нынешний президент работал в команде мэра Петербурга Анатолия Собчака. В 1999 году, когда Путина назначили премьер-министром, Козак стал первым заместителем руководителя, а затем главой аппарата правительства. После избрания Путина на пост президента Козак занял пост замруководителя, а потом первого замглавы администрации главы государства. В 2004 году чиновник возглавил предвыборный штаб. Путина

На протяжении 12 лет — с 2008-го по 2020-й — Козак был вице-премьером. В правительстве в числе прочего он курировал подготовку к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи, развитие Крыма, вопросы топливно-энергетического комплекса, промышленности и другие направления.

В 2020 году Козак перешел в администрацию президента, где, заняв пост замруководителя, курировал работу двух управлений: по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и по культурным связям с зарубежными странами. В зоне его ответственности была политика в отношении государств постсоветского пространства, в том числе Украины. В августе 2025 года Путин упразднил эти управления, поручив создать вместо них управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. Курировать его будет первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко.

Политолог Аркадий Дубнов называет Козака единственным из президентского окружения, кто выступил против военного конфликта с Украиной. По его словам, чиновник высказал соответствующую позицию во время закрытой части расширенного заседания Совета безопасности 21 февраля 2022 года, за три дня до начала боевых действий. Об этом же в августе писала газета The New York Times (NYT) со ссылкой на источники. По данным NYT, Козак сообщил своим коллегам, что представил Путину предложение о прекращении боевых действий на Украине и проведении мирных переговоров. Как утверждают собеседники издания, эти инициативы не получили поддержки в окружении президента.

В первые дни военной операции Козак, по словам Дубнова, инициировал переговоры с Киевом, однако они были безрезультатными.

«Оставаясь в статусе замруководителя АП в последующие годы и имея прямой доступ к президенту, он предлагал планы различных государственных реформ, включая реформу судебной системы России. Все они были отклонены», — утверждает политолог.

В сентябре 2022 года агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что в начале СВО Козак якобы сообщил Путину, что заключил предварительную сделку с Киевом, по которой Украина обязуется не вступать в НАТО. По словам собеседников издания, президент якобы отказался от этого соглашения. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту информацию неверной.

*внесен Минюстом России в реестр иноагентов