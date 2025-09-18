Дмитрию Козаку после ухода в отставку с поста замглавы администрации президента (АП) могут поручить курирование бизнес-партнерства России и США, в том числе договоренностей, достигнутых на российско-американском саммите на Аляске. Об этом заявил журналист Максим Шевченко в своем телеграм-канале.

Что известно об отставке Козака

Козак подал в отставку по собственному желанию, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Соответствующий указ пока не опубликован, добавил представитель Кремля.

«Интерфакс» написал, что отставку Козака, занимавшего должность замглавы АП с 2020 года, приняли. По данным источников РБК, чиновник рассматривает «различные предложения перехода в бизнес».

Политолог Аркадий Дубнов написал в своем телеграм-канале, что Козаку, который еще с 1990-х был одним из ближайших соратников президента Владимира Путина, «сулили» должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), однако тот «счел необходимым покинуть госслужбу».

«Это станет уникальным прецедентом в истории путинской вертикали власти, из которой по своей воле выходит столь высокопоставленный чиновник», — отметил он.

О том, что Козак рассматривался в качестве кандидата на пост полпреда главы государства в СЗФО, ранее сообщали «Ведомости».

«Нужен человек, которому Путин доверяет лично»

Шевченко усомнился в том, что Путин «отпустит такого близкого, верного и исполнительного человека», как Козак, в бизнес. Речь может идти об «очередном задании стратегического уровня», полагает журналист.

«А какое направление сейчас для Путина самое главное с точки зрения т. н. «бизнеса»? Правильно — реализация и воплощение достигнутых в Анкоридже принципиальных соглашений с [президентом США Дональдом] Трампом: масштабные американские инвестиции в Сибирь, Дальний Восток, арктическое направление, энергетический и инфраструктурный кластеры российской экономики», — порассуждал он.

Козаку могут поручить «координацию системных бизнес-взаимодействий российских корпораций и госолигархов с трамповской Америкой», допустил Шевченко. Он уточнил, что речь идет о направлении, задача которого — «согласовывать и усмирять интересы и аппетиты стоящих в стартовой позиции и готовых сожрать друг друга корпоративных мегамонстров с российской стороны».

По мнению Шевченко, назначение Козака координатором бизнес-партнерства России и США было бы логичным, причем «в рамках не столько государственной <…>, сколько коммерческой деятельности, но в тесной связи с высшей властью».

«Тут никакой вице-премьер не справится, такой должности нет в российском правительстве, тут нужен человек, которому Путин доверяет лично. Козак именно такой человек», — считает журналист.

Как отметил Шевченко, в СМИ началась кампания с «выставлением Козака почти либеральным человеком, оппонировавшим Путину по вопросу СВО и пытавшимся заключить мир с Украиной».

«Из Дмитрия Козака на наших глазах начинают лепить чуть ли не вольнодумца из высших эшелонов власти — и против СВО он был, и за мир в начале войны ратовал. <…> Для работы с Америкой то, что надо», — написал журналист.

СМИ называют Козака единственным критиком СВО в окружении Путина

Шевченко назвал Козака одним из самых «преданных и эффективных сподвижников Владимира Путина», которому всегда поручали кризисные направления.

«Он почти всегда предлагал относительно разумные решения, которые носили, если так можно выразиться про бесчеловечную по своей природе машину власти, некий намек на человеческое измерение, некую туманную разумность», — отметил журналист.

В числе инициатив, которыми запомнился Козак, Шевченко назвал предложение начать диалог с «реальным сложным кавказским обществом», попытку объединить Молдову с Приднестровьем, курирование подготовки к Олимпиаде в Сочи и принятие украинского направления «накануне грозных событий».

«Говорят, что его главным тезисом в украинских стратегиях была установка на то, чтобы режим [президента Украины Владимира] Зеленского догнил естественным образом и уставшая от власти 95-го квартала Украина довольно приняла [бывшего главу запрещенной на Украине партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктора] Медведчука со всем его блоком. Ставка силовой группы на «Киев за три дня» и дикая коррупция в пророссийских кулуарах украинской политики распорядились историей по-иному», — рассказал журналист.

Политолог Аркадий Дубнов называет Козака единственным из президентского окружения, кто выступил против военного конфликта с Украиной. По его словам, чиновник высказал соответствующую позицию во время закрытой части расширенного заседания Совета безопасности 21 февраля 2022 года, за три дня до начала военной операции. В сентябре 2022 года агентство Reuters со ссылкой на источники написало, что в начале СВО Козак якобы сообщил Путину, что заключил предварительную сделку с Киевом, по которой Украина обязуется не вступать в НАТО. По словам собеседников издания, президент якобы отказался от этого соглашения. Представитель Кремля Дмитрий Песков назвал эту информацию неверной. Газета The New York Times в августе 2025 года со ссылкой на источники писала, что Козак сообщил своим коллегам, что представил Путину предложение о прекращении боевых действий на Украине и проведении мирных переговоров. По словам собеседников издания, эти инициативы не получили поддержки в окружении президента.

Чем известен Дмитрий Козак

Дмитрий Козак родился 7 ноября 1958 года в селе Бандурово Кировоградской области Украинской ССР. В 1985-м окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета имени А. А. Жданова. Учился на одном курсе с Николаем Патрушевым и будущим директором ФСБ Александром Бортниковым. В конце 1980-х работал в Ленинградской прокуратуре, в начале 1990-х перешел в администрацию Санкт-Петербурга по приглашению мэра Анатолия Собчака. В петербургской администрации его кабинет находился по соседству с кабинетом Путина.

После поражения Собчака на выборах мэра в 1996 году некоторое время возглавлял юрфирму «Нева-юст», но позже вернулся в Смольный. С 1998-го был вице-губернатором Санкт-Петербурга.

В 1999 году, когда Путина назначили премьер-министром, Козак стал первым заместителем руководителя, а затем главой аппарата правительства. После избрания Путина на пост президента Козак занял пост замруководителя, а потом первого замглавы администрации главы государства. В 2000-м и 2004 годах был руководителем аппарата правительства.

В 2004 году Козак перешел на работу в кабмин, в том же году стал полпредом президента в Южном федеральном округе. В 2007-2008 годах был министром регионального развития. В 2008-м стал вице-премьером, эту должность он впоследствии занимал более 11 лет, до 2020 года. В правительстве в числе прочего курировал подготовку к зимним Олимпийским играм 2014 года в Сочи, развитие Крыма, вопросы топливно-энергетического комплекса, промышленности и др.

В январе 2020 года Козак вернулся на работу в администрацию президента, заняв пост заместителя ее главы Антона Вайно. Козак курировал работу двух управлений: по приграничному сотрудничеству и по межрегиональным и по культурным связям с зарубежными странами. В зоне его ответственности была политика в отношении государств постсоветского пространства, в том числе Украины.

В августе 2025 года Путин упразднил два управления, которые Козак курировал на протяжении пяти лет. Вместо них президент поручил создать в АП управление по стратегическому партнерству и сотрудничеству. По данным «Ведомостей», оно должно отвечать за работу со странами ближнего зарубежья и отдельные аспекты взаимодействия с некоторыми странами Глобального Юга. Курировать это управление будет первый заместитель руководителя АП Сергей Кириенко, пишет газета.