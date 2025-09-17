Сегодня, 17 сентября, несколько связанных с Кремлем источников сообщили об увольнении первого замглавы администрации президента РФ Дмитрия Козака. По их словам, он написал заявление об отставке по собственному желанию еще в минувшие выходные и, скорее всего, примет одно из предложений о переходе в бизнес. Что известно об этом высокопоставленном чиновнике — в материале RTVI.

Козака еще с девяностых считали одним из ближайших соратников Владимира Путина. При этом в 2022 году он оказался единственным представителем близкого окружения президента, который открыто выступил против вооруженного конфликта с Украиной. Свою позицию он изложил в 40-минутном выступлении на расширенном заседании Совета безопасности РФ, которое частично транслировалось телеканалами. При этом речь Козака не вошла ни в итоговую расшифровку, ни в смонтированную телеверсию.

Кроме того, в первые же дни с начала СВО Козак пытался организовать переговоры с Киевом, но его инициатива не дала результатов. Другие интересные факты об уходящем замглавы президентской администрации:

Родом с Западной Украины. Родился 7 ноября 1958 года в селе Бандурово Кировоградской области Украинской ССР, отлично владеет украинским языком. Служил в ВДВ. После школы, в 1976-1978 годах, проходил срочную службу в рядах Советской Армии, в воздушно-десантных войсках (ВДВ). Выпускник юрфака ЛГУ. Получил классическое юридическое образование в одном из самых престижных вузов страны — Ленинградском государственном университете им. Жданова (ныне СПбГУ), который окончил в 1985 году. Имеет степень кандидата юридических наук, в 1999 году защитил диссертацию на тему «Правовые проблемы распоряжения государственным имуществом в условиях реформирования экономики». Исключал сокурсников из комсомола за пьянство. На юрфаке Козак был секретарем комитета комсомола юрфака. Однажды одно из общежитий пришла проверять сводная комиссия Минобразования и обкома комсомол, которым тогда руководила Валентина Матвиенко. Студентам заранее велели навести порядок, но потом один из проверяющих предложил зайти в соседнее общежитие, а там как раз отмечали возвращение с практики. В результате нескольких виновников скандала отчислили. Начинал карьеру следователем. После университета несколько лет работал следователем, помощником прокурора в Ленинграде, занимаясь борьбой с экономическими преступлениями. Однокурсник и коллега многих «питерских» силовиков. Учился на одном курсе с будущим министром обороны Николаем Патрушевым и будущим директором ФСБ Александром Бортниковым. Перешел в мэрию Санкт-Петербурга по приглашению Собчака. В начале 1990-х годов ушел из прокуратуры в Комитет по экономическому развитию и имуществу мэрии Санкт-Петербурга, где возглавлял юридическое управление. В петербургской мэрии его кабинет находился по соседству с кабинетом Путина. Участник создания современного «Газпрома». В середине 90-х занимался юридическим сопровождением процесса реорганизации «Газпрома» из государственного концерна в акционерное общество. Начальник Медведева. В ноябре 1999 года будущего президента и премьер-министра РФ Дмитрия Медведева, перебравшегося в Москву из Петербурга по приглашению Путина, назначили заместителем руководителя аппарата правительства — тогда этот пост занимал как раз Дмитрий Козак. Курировал самые сложные регионы. На него регулярно возлагали задачи по наведению порядка в проблемных субъектах РФ: в 1999-2000 гг. он был полпредом в Южном федеральном округе, а в 2014-2018 гг. — в Северо-Кавказском. Организатор Сочинской Олимпиады-2014. С 2007 года курировал подготовку к зимним Олимпийским играм в Сочи в статусе вице-премьера, отвечая за гигантский объем строительства и координацию между ведомствами. С тех пор сам увлекся горными лыжами. Специалист по урегулированию «замороженных конфликтов». С 2020 года, будучи заместителем главы администрации президента, курировал вопросы постсоветского пространства, в частности, переговоры по Карабаху и Приднестровью. Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» четырех степеней. Является полным кавалером одной из высших государственных наград России. Возглавлял российскую делегацию на переговорах с Украиной по газу. Многократно участвовал в сложнейших газовых переговорах с Киевом, которые часто заканчивались в последнюю ночь перед отключением.

