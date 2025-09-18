Отставка Дмитрия Козака с должности заместителя главы администрации президента (АП) России принята, сообщил «Интерфаксу» информированный источник.

«Прошение Козака удовлетворено», — отметил собеседник.

Он добавил, что пятница, 19 сентября, станет последним его рабочим днем на прежнем посту

Накануне РБК со ссылкой на два осведомленных источника писал, что Козак в минувшие выходные написал заявление об уходе по собственному желанию.

По словам собеседников издания, в дальнейшем Козак рассматривает переход в бизнес, и у него уже есть несколько предложений на этот счет.

Об отставке Козака сообщал также политолог Аркадий Дубнов. У себя в телеграм-канале он пишет, что заместитель главы администрации президента покидает свой пост добровольно.

По данным политолога, Козаку якобы предлагали должность постоянного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), однако он все равно «счел необходимым покинуть госслужбу».

В начале 1990-х Козак работал в Ленсовете и администрации Санкт-Петербурга. После поражения Анатолия Собчака на выборах мэра в 1996 году Козак некоторое время возглавлял юрфирму «Нева-юст», но позже вернулся в Смольный, с 1998-го был вице-губернатором Санкт-Петербурга.

Козак в 2000-х и 2010-х годах занимал должности замглавы администрации президента, руководителя аппарата правительства, полпреда президента в Южном федеральном округе, министра регионального развития, вице-премьера. В январе 2020 года его назначили заместителем руководителя администрации президента.

В РБК пояснили, что переход высокопоставленных чиновников в бизнес-сферу — распространенная в России практика. Издания напомнило об Алексее Кудрине, который после руководства Счетной палатой стал советником «Яндекса» по корпоративному развитию и экс-главе администрации президента Александре Волошине, который возглавил совет директоров «Норникеля».