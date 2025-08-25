Как стало известно RTVI, в российских органах власти готовится масштабная рокировка. После ожидаемого перехода генпрокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда (ВС) Генпрокуратуру возглавит полпред президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан. В то же время полпредом вместо него станет глава Следственного комитета (СК) Александр Бастрыкин. Подробнее о грядущих перестановках — в материале RTVI.

25 августа Краснов подал заявление на должность председателя Верховного суда. За несколько дней до этого президент России Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного юриста «за заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу». Кандидаты на пост главы ВС, обладающие таким званием, могут не сдавать квалификационный экзамен.

По данным источников RTVI, в связи с переходом Краснова в Верховный суд пост генерального прокурора займет полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.

На освободившуюся должность полпреда главы государства в СЗФО будет назначен Александр Бастрыкин, который с 2011 года возглавляет Следственный комитет. В свою очередь, пост главы СК займет Константин Чуйченко, возглавляющий Минюст. Кто будет назначен на должность министра юстиции, источник не уточнил.

Игорю Краснову 49 лет. Окончил юридический факультет Поморского государственного университета. С 1997 года работал в органах прокуратуры, в 2006-2007 годах был следователем центрального аппарата Генпрокуратуры. В 2007-м перешел в созданный в том же году Следственный комитет при прокуратуре. Был старшим следователем по особо важным делам при Бастрыкине. Вел расследование резонансных уголовных дел, среди которых дело о покушении на Анатолия Чубайса, дела об убийствах Бориса Немцова и Станислава Маркелова. С апреля 2016 года по январь 2025-го занимал должность заместителя председателя СК. В 2017 году было присвоено звание генерал-лейтенанта юстиции. В январе 2020 года по представлению Путина Совфед назначил Краснова генеральным прокурором. Награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.

Александру Бастрыкину 72 года. В 1975 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова (ЛГУ, ныне Санкт-Петербургский государственный университет). Учился на юридическом факультете ЛГУ вместе с Владимиром Путиным. С 1975 по 1978 год работал в Ленинграде инспектором уголовного розыска, следователем. С 1980 по 1988 год преподавал на кафедре уголовного процесса и криминалистики ЛГУ. С 1988 по 1991 был директором Института усовершенствования следственных работников при прокуратуре СССР, заведовал кафедрой следственной тактики. Параллельно делал политическую карьеру: в 1977-м вступил в КПСС, с 1980 по 1982 год был секретарем комитета ВЛКСМ ЛГУ, затем — секретарем Ленинградского горкома и Ленинградского обкома ВЛКСМ. После распада СССР продолжал преподавать и работать в государственных юридических структурах. В 2006 году был назначен заместителем генпрокурора. В июне 2007 года стал первым заместителем генпрокурора — председателем Следственного комитета при прокуратуре России. В январе 2011 возглавил СК, которое стало самостоятельным ведомством. Государственный советник юстиции I класса и генерал юстиции.

Константину Чуйченко 60 лет. В 1987 году окончил юридический факультет ЛГУ им. А. А. Жданова, учился вместе с будущим президентом, премьер-министром и зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым. С 1992 по 1994 год Чуйченко был исполнительным директором АО «Интерюраудит де Фариа и Т». С 1994 по 2001 год — член международной коллегии адвокатов «Санкт-Петербург» (адвокат первой юридической консультации московского отделения). В 2001-2008 годах был начальником юридического департамента «Газпрома», с 2003 по 2008 год — председатель президиума третейского суда «Газпрома». В 2003-2004 годах занимал пост председателя совета директоров «Газпром-медиа». В 2004-2008 годах — исполнительный директор компании RosUkrEnergo AG (Швейцария), созданной при участии Газпромбанка для организации продажи природного газа из России на Украине и в Европе. В 2008-2018 годах занимал должность помощника президента — начальника контрольного управления президента РФ. С 2018 года по начало 2020-го был заместителем главы правительства — руководителем Аппарата правительства РФ в кабинете Медведева. С 21 января 2020 года — министр юстиции в правительстве Михаила Мишустина.

Александру Гуцану 65 лет. В 1987 г. окончил юридический факультет ЛГУ им. А. А. Жданова. Учился на одном курсе с Медведевым и Чуйченко. С 1989 по 2000 год работал в прокуратуре Ленинграда (позже Санкт-Петербурга), дослужившись до начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности. С 2000 по 2005 год — помощник заместителя генпрокурора РФ по особым поручениям. В 2005-2007 годах — заместитель директора Федеральной службы судебных приставов. С апреля 2007 года по февраль 2018-го занимал пост заместителя генпрокурора. С ноября 2018 года — полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). В этой должности он сменил Александра Беглова, ставшего губернатором Санкт-Петербурга.