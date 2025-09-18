Президент России Владимир Путин предложил кандидатуру Александра Гуцана на должность генерального прокурора, сообщил глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас. О том, что Гуцан, занимающий пост полпреда главы государства в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО), возглавит Генпрокуратуру, ранее рассказали источники RTVI.

«В Совет Федерации поступило представление президента Российской Федерации для проведения консультаций для назначения на должность генерального прокурора Российской Федерации Гуцана Александра Владимировича», — написал Клишас в своем телеграм-канале.

Предварительное обсуждение представленной Путиным кандидатуры и подготовка заключения состоятся на заседании Совета Федерации 23 сентября, уточнил сенатор. Проведение консультаций по вопросу назначения Гуцана на должность генпрокурора запланировано на 24 сентября.

В то же время Клишас сообщил, что в Совфед поступило представление президента для назначения действующего генпрокурора Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда (ВС). Предварительное обсуждение этой кандидатуры и подготовка заключения пройдут в верхней палате парламента 23 сентября, рассказал сенатор. Вопрос о назначении Краснова на пост главы ВС будет рассмотрен на следующий день, 24 сентября, добавил Клишас. Его кандидатуру ранее одобрила Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС).

О том, что Гуцан займет пост генерального прокурора в связи с переходом Краснова в Верховный суд, RTVI сообщил в конце августа. По данным источников RTVI, на освободившуюся должность полномочного представителя президента в Северо-Западном федеральном округе будет назначен Александр Бастрыкин, который с 2011 года возглавляет Следственный комитет (СК). В свою очередь, пост главы СК займет Константин Чуйченко, возглавляющий Минюст, рассказали собеседники.

Александру Гуцану 65 лет. В 1987 году окончил юридический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова, где учился на одном курсе с будущим президентом, премьер-министром и зампредседателя Совбеза Дмитрием Медведевым и Чуйченко. С 1989 по 2000 год работал в прокуратуре Ленинграда (позже Санкт-Петербурга), дослужившись до начальника отдела по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности. С 2000 по 2005 год — помощник заместителя генпрокурора РФ по особым поручениям. В 2005-2007 годах — заместитель директора Федеральной службы судебных приставов. С апреля 2007 года по февраль 2018-го занимал пост заместителя генпрокурора. С ноября 2018 года — полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе (СЗФО). В этой должности он сменил Александра Беглова, ставшего губернатором Санкт-Петербурга.

По данным источников «Ведомостей», должность полпреда главы государства в СЗФО может занять Дмитрий Козак. 17 сентября РБК сообщил, что он написал заявление об уходе по собственному желанию с должности заместителя главы администрации президента. По данным «Интерфакса», прошение Козака об отставке было удовлетворено.