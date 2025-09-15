Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) рекомендовала кандидатуру действующего генерального прокурора Игоря Краснова на пост председателя Верховного суда. Решение было принято единогласно, передает ТАСС.

Как отмечает РБК, рассмотрение кандидатуры Краснова заняло пять минут. Он был единственным претендентом на эту должность. Председатель ВККС Николай Тимошин подчеркнул, что у Краснова нет гражданства других стран или счетов в иностранных банках. Кроме того, его родственники не занимаются предпринимательской деятельностью, не проживают за границей и не привлекались к административной ответственности.

В ходе заседания Краснов предложил создать прозрачную систему привлечения судей к дисциплинарной ответственности. По его словам, любое давление на судей, «на их беспристрастность и объективность, должно пресекаться на корню», а «высокий статус судьи не должен рождать иллюзию [его] безнаказанности».

Игорь Краснову 49 лет. С января 2022 года он занимает пост генерального прокурора России, в январе 2025-го Краснов был переназначен на эту должность.

25 августа он подал заявление на должность председателя Верховного суда. За несколько дней до этого президент России Владимир Путин присвоил ему звание заслуженного юриста «за заслуги в укреплении законности и многолетнюю плодотворную работу». Это звание освобождает Краснова от сдачи квалификационного экзамена, необходимого для назначения на пост главы Верховного суда.

Также Краснов награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.