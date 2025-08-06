Отмена повышения тарифов на коммунальные услуги в Омской области — это «хороший знак», подобный пересмотр показателей индексации возможен и в других регионах, однако, скорее всего, практика ограничится единичными случаями. Об этом заявили RTVI зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева и глава комитета по защите конкуренции Валерий Гартунг.

Как считает Разворотнева, пересмотреть принятые ранее решения об индексации тарифов ЖКХ могут в тех регионах, которые превысили установленный для них максимальный индекс изменения оплаты коммунальных услуг. «Я думаю, что это ограничится отдельными регионами», — сказала депутат.

Процесс пересмотра тарифов ЖКХ зависит от ситуации в конкретном регионе и от результатов проверки, которую ведет Федеральная антимонопольная служба (ФАС) по поручению Госдумы, полагает Гартунг.

«В тех регионах, где она находит, видимо, какие-то основания для принятия мер реагирования, возможно, там регионы пересматривают свое решение. В любом случае, это хороший знак, что в регионе (Омской области. — Прим. RTVI) пересмотрели ранее принятое решение», — отметил он.

Гартунг пообещал, что депутаты «просто так не оставят» вопрос увеличения платежей в сфере ЖКХ и будут изучать отчеты ФАС. «И наверняка, если, скажем так, материалы будут неубедительными, у нас тогда к ФАС могут возникнуть вопросы. Скорее всего, Федеральная антимонопольная служба свою работу выполнит», — подытожил глава думского комитета по защите конкуренции.

По оценке Разворотневой, ситуация с тарифами на жилищно-коммунальные услуги «все время балансирует между экономической целесообразностью и политической необходимостью». По словам депутата, методика, по которой правительство принимает решения в этой сфере, «в принципе, понятна»: она базируется на прогнозах социально-экономического развития, и с точки зрения закона повышения тарифов «в целом обоснованы», за некоторыми исключениями.

«Но самый главный вопрос: следовало ли вот так в этом году на 21% повышать тарифы на энергоносители — газ и электричество? Потому что именно они составили основную часть этого рекордного повышения за ЖКХ. Понятно, что надо реализовывать инвестиционные программы, модернизировать сети. Но сейчас снижать тарифы означает, что вообще заморозятся задачи, которые стоят по модернизации, по развитию. А претензии потребителей также связаны и с качеством услуг: вы деньги берете, а по факту вот, что мы получаем», — рассудила Разворотнева.

31 июля губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ об отмене повышения предельного индекса изменения платы за коммунальные услуги с 16,1% до 39,6%. Повышение утвердил в июне первый зампред регионального правительства Рустам Мингазов, временно исполнявший тогда обязанности губернатора. Прокуратура области провела проверку и установила, что решение было принято с нарушениями, поскольку в тарифы были необоснованно включены ремонтные работы «Тепловой компании» без предварительного расчета финансовых затрат и фактического обследования сетей. Указ Хоценко был издан на следующий день после того, как надзорное ведомство направило иск в суд.