Комитет Госдумы по защите конкуренции направит запрос в ФАС, чтобы выяснить причины роста тарифов на ЖКУ, сообщает корреспондент RTVI. Это протокольное поручение, предложенное председателем комитета Валерием Гартунгом, было одобрено нижней палатой парламента на заседании.

При этом депутаты отклонили схожее протокольное поручение группы коммунистов во главе с Алексеем Куринным. Те хотели, чтобы комитеты по экономической политике и по строительству запросили у правительства объяснения, почему в некоторых регионах рост платы за коммунальные услуги намного превышает официальный уровень инфляции.

С 1 июля 2025 года в России вырастут тарифы на коммунальные услуги в среднем на 11,9%: газ, например, подорожает на 10,3%, а электроэнергия — на 12,6%. При этом в разных регионах предельные индексы роста могут значительно различаться. Наибольшее увеличение ожидается в Пермском крае (21,1%), Архангельской (20%) и Кемеровской областях (19,8%). В Амурской области (8,6%), Республике Алтай (8,8%) и ХМАО (9%) рост будет минимальным. В Москве тарифы увеличатся до 15%, а в Санкт-Петербурге — до 14,6%.

Комментируя свою инициативу до начала обсуждения, Куринный рассказал RTVI, что, по мнению коммунистов, правительство «создало условия для того, чтобы было превышение [тарифов], причем значительное, по многим регионам».

«Распоряжением правительства у нас утверждены максимальные индексы по всем регионам. В некоторых они составляют и 21%, и 22%, и 24%. Плюс еще регионам дается право на 5—6% превышать эти индексы. Поэтому высокие индексы на Северном Кавказе и в других регионах, естественно, больно ударят по карманам жителей, которые проживают в этих регионах», — отметил депутат.

Собеседник RTVI заявил, что нужно изучить обоснованность установки данных предельных индексов распоряжением правительства.

«Потому что нормативная база, в общем-то, не менялась, и постановлением правительства утверждена методика расчета определения этих индексов. Если до этого они всегда соответствовали инфляции, а последние три года они выше инфляции, тогда непонятно, чем руководствуются соответствующие подразделения правительства, которые готовят распоряжение», — задался вопросом Куринный.

Он напомнил, что в России несколько лет «тариф рос на уровень инфляции», но в последние три года «все изменилось».

«Мы стали принимать индексы гораздо выше уровня инфляции. В 2023 году, 2024-м, теперь в 2025-м — здесь вообще рекордное повышение с точки зрения прогнозируемой инфляции 7%. Поэтому вот здесь должно быть прозрачно и понятно, почему, как и кто устанавливает эти индексы и почему такая разница между регионами», — сказал депутат.

Во время обсуждения глава комитета Госдумы по экономполитике Максим Топилин объяснил, почему было поддержано именно предложение Гартунга.

«Нам кажется, что оно достаточное, потому что ФАС обладает всей полнотой информации и обладает еще и полномочиями и функциями контроля за тарифами в регионах. Поэтому мы полагали бы целесообразным, поддержав первый проект решения, этот [от КПРФ] не поддерживать», — сказал Топилин.