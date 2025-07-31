Губернатор Омской области Виталий Хоценко подписал указ об отмене повышения предельного индекса изменения платы за коммунальные услуги с 16,1% до 39,6%. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Согласно новому указу, с июля 2025 года будут действовать предельные индексы, утвержденные 13 декабря 2024 года. Параллельно Региональная энергетическая комиссия (РЭК) Омской области отменила свое решение о внесении изменений в инвестиционную программу АО «Тепловая компания». Приказ об этом сегодня, 31 июля, подписал председатель РЭК Дмитрий Русских.

Ранее, в конце июня, повышение тарифов утвердил первый заместитель председателя правительства Омской области Рустам Мингазов, временно исполнявший тогда обязанности губернатора. Прокуратура провела проверку и установила, что решение было принято с нарушениями, поскольку в тарифы были необоснованно включены ремонтные работы «Тепловой компании» без предварительного расчета финансовых затрат и фактического обследования сетей.

30 июля заместитель прокурора Омской области Евгений Бельтюков направил в суд иск о признании незаконными указа губернатора и приказов РЭК, которые привели к росту тарифов на тепло. Надзорное ведомство также внесло представления губернатору Виталию Хоценко, мэру Сергею Шелесту, председателю горсовета Владимиру Корбуту и главе «Тепловой компании» Владимиру Дмитриеву.

После этого пресс-секретарь главы региона Мина Ахвердиева сообщила, что Хоценко поручил подготовить указ об отмене повышения индекса. По ее словам, это решение стало ответом на обращение «Тепловой компании», отказавшейся от мероприятий инвестиционной программы.

В прокуратуре сообщили, что исключили из своего иска требование признать недействительным указ о повышении тарифов, так как он уже отменен. Ведомство продолжит контролировать процесс пересмотра тарифов, оставив остальную часть искового заявления без изменений, говорится в его телеграм-канале.

С 1 июля 2025 года тарифы на ЖКУ в России выросли в среднем на 11,9%: газ, например, подорожал на 10,3%, а электроэнергия — на 12,6%. Предельные индексы роста значительно различаются по регионам: так, в Пермском крае услуги ЖКХ подорожали на 21,1%, в Архангельской области — на 20%, а в Кузбассе — на 19,8%. В Москве тарифы увеличились до 15%, а в Санкт-Петербурге — до 14,6%.

На днях в ходе пресс-конференции, посвященной анализу роста потребительских цен и тарифов ЖКХ, председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и глава ее фракции в Госдуме Сергей Миронов привел данные о том, что коммунальные услуги в России за последние четверть века подорожали на 366%, а доходы населения в тот же период выросли только на 230%.

В июне 2025 года комитет Госдумы по защите конкуренции по предложению его председателя Валерия Гартунга пообещал направить в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) России запрос по поводу причин повышения тарифов на ЖКУ в российских регионах и их экономической обоснованности. Сам Гартунг заявил RTVI, что если «не обуздать естественные монополии», то не удастся справиться с инфляцией и выйти на снижение ключевой ставки.