Россияне могут рассчитывать на получение субсидии на оплату коммунальных услуг, рассказала RTVI зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

Депутат уточнила, что такая субсидия выдается тем, чьи расходы на «коммуналку» выше определенной доли от суммарного дохода семьи.

«Сейчас, чтобы получить субсидию, надо подать заявление и собрать пакет документов. Я считаю, что нуждающиеся граждане должны получать такую финансовую помощь на оплату ЖКХ в проактивном, беззаявительном режиме, автоматически, как, например, люди получают некоторые пособия. Думаю, что через пару-тройку лет мы к этому придем», — заявила Разворотнева.

Для расчета размера субсидии, которую можно было бы выдавать в беззаявительном режиме, нужны данные о начислениях за жилищно-коммунальные услуги, однако «пока далеко не все поставщики услуг выкладывают эту информацию в ГИС ЖКХ», отметила собеседница RTVI.

«Система ГИС ЖКХ, конечно, совершенствуется, но не так быстро, как нам хотелось бы, и сроки будут зависеть от интенсивности ее доработки», — сказала Разворотнева.

Она обратила внимание на необходимость развития системы информирования граждан о возможности получить субсидию.

«Информировать, например, через „Госуслуги“: зайдите на специальный „калькулятор“, посчитайте ваши доходы-расходы… Чтобы люди хотя бы могли посчитать и обратиться за субсидией, чтобы там прямо кнопочка была», — порассуждала депутат.

Ранее Разворотнева заявила RTVI, что решения об индексации тарифов ЖКХ могут пересмотреть в регионах, которые превысили установленный для них максимальный индекс изменения оплаты коммунальных услуг.