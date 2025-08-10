Россияне могут рассчитывать на получение субсидии на оплату коммунальных услуг, рассказала RTVI зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.
Депутат уточнила, что такая субсидия выдается тем, чьи расходы на «коммуналку» выше определенной доли от суммарного дохода семьи.
«Сейчас, чтобы получить субсидию, надо подать заявление и собрать пакет документов. Я считаю, что нуждающиеся граждане должны получать такую финансовую помощь на оплату ЖКХ в проактивном, беззаявительном режиме, автоматически, как, например, люди получают некоторые пособия. Думаю, что через пару-тройку лет мы к этому придем», — заявила Разворотнева.
Для расчета размера субсидии, которую можно было бы выдавать в беззаявительном режиме, нужны данные о начислениях за жилищно-коммунальные услуги, однако «пока далеко не все поставщики услуг выкладывают эту информацию в ГИС ЖКХ», отметила собеседница RTVI.
«Система ГИС ЖКХ, конечно, совершенствуется, но не так быстро, как нам хотелось бы, и сроки будут зависеть от интенсивности ее доработки», — сказала Разворотнева.
Она обратила внимание на необходимость развития системы информирования граждан о возможности получить субсидию.
«Информировать, например, через „Госуслуги“: зайдите на специальный „калькулятор“, посчитайте ваши доходы-расходы… Чтобы люди хотя бы могли посчитать и обратиться за субсидией, чтобы там прямо кнопочка была», — порассуждала депутат.
Ранее Разворотнева заявила RTVI, что решения об индексации тарифов ЖКХ могут пересмотреть в регионах, которые превысили установленный для них максимальный индекс изменения оплаты коммунальных услуг.
Тарифы на коммунальные услуги выросли по всей России с 1 июля 2025 года. В среднем по стране рост составил 11,9%. Это превышает показатели прошлых лет: 9,8% в 2024 году и 8,1% в 2023-м. В некоторых регионах «коммуналка» подорожала на 20-24%, заявил председатель партии «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и глава ее фракции в Госдуме Сергей Миронов. Ощутимее всего выросли тарифы на газ (в среднем по стране на 10,3%) и на электроэнергию (на 12,6%).
Генеральный прокурор России Игорь Краснов поручил проверить правомерность увеличения тарифов на коммунальные услуги с 1 июля. Как отметили в Генпрокуратуре, рост платежей вызвал «широкий общественный резонанс». Ведомство проверит региональные органы власти, утвердившие тарифы, и управляющие компании. В первую очередь Генпрокуратура будет искать злоупотребления при включении в тарифы необоснованных расходов коммунальщиков. «По выявленным нарушениям прокуроры примут исчерпывающий комплекс мер реагирования, нацеленный на восстановление прав граждан», — сообщили в ведомстве.