Заявление главы Минсельхоза Оксаны Лут о том, что за последние 10 лет рост цен на основные продукты не превышал уровня инфляции, не соответствует тому, что граждане видят в магазинах, заявил RTVI первый зампред комитета по экономической политике Николай Арефьев.

«Эти данные расходятся с тем, что видят люди в магазинах. У нас все делается для того, чтобы скрыть инфляцию, потому что на уровень инфляции надо тогда увеличивать пенсии, пособия и зарплаты бюджетников. Поэтому она скрывается», — сказал депутат.

Арефьев отметил, что ориентируется на инфляционные ожидания Центробанка, которыми регулятор руководствуется при определении уровня ключевой ставки. Как пояснил парламентарий, специалисты ЦБ высчитывают прогнозируемый уровень инфляции, предварительно анализируя цены на рынке.

«Почему они держат высокую ключевую ставку? А потому что они считают, что инфляционные ожидания на уровне 15-16%, сейчас уже чуть ниже. Но если так, тогда зачем говорить об инфляции 8,5% по году? Она вдвое занижена. Поэтому, когда мы приходим в магазин, при инфляции в 8%, казалось бы, подсолнечное масло должно подорожать на 8%, но оно в два раза дороже, яйца — в два раза дороже», — констатировал Арефьев.

Чиновники определяют уровень инфляции «своими способами, чтобы ее “заменить”», тогда как граждане, которые ходят в магазины, «исчисляют эту инфляцию совсем по-другому», порассуждал собеседник RTVI.

«Поэтому я считаю, что эта замысловатая фраза, которую сказала Лут, [была произнесена] просто для того, чтобы сделать инфляцию более красивой, чем она на самом деле есть», — заключил Арефьев.

Что сказала глава Минсельхоза

Свою оценку соотношения уровня инфляции и реальных цен на продукты глава Минсельхоза Оксана Лут озвучила на пленарном заседании Госдумы в рамках правительственного часа 12 ноября.

«Если говорить об экономической доступности, то за последние 10 лет рост цен на основные продукты питания в нашей стране не превышал общего уровня инфляции, а по ряду категорий все еще отстает от нее», — сказала она.

Лут сообщила, что Минсельхоз находится в постоянном контакте с Минэкономразвития, Минпромторгом, Федеральной антимонопольной службой (ФАС) и другими ведомствами, чтобы не допускать перекосов цен на российском рынке.

«Для обеспечения стабильной ситуации у нас сегодня есть все необходимые инструменты. Реализуются точечные меры поддержки, применяются механизмы таможенно-тарифного регулирования», — заверила министр.

Вместе с тем Лут отметила, что в последние годы наблюдается «устойчивый рост себестоимости продукции». Она связала это с удорожанием техники, энергоресурсов, логистики и других составляющих.

Россияне теряют более 1 трлн рублей в год

В Союзе потребителей России (СПРФ) подсчитали, что из-за уловок магазинов с ценниками россияне теряют свыше 1 трлн рублей в год, что составляет до 3% стоимости всех купленных ими продуктов питания. Организация зафиксировала рост количества обращений потребителей, жалующихся на недобросовестные методы установления цен и оформление ценников на продукты питания.

Покупатели жалуются на «шринкфляцию» — уменьшение количества, объема или веса товара в упаковке при сохранении прежней цены. К манипуляциям также отнесли указание цены не за целую упаковку, а за 100 г или другой вес, отличный от массы продукта. Кроме того, популярна ситуация, когда на «акционных» ценниках выделяют «специальную» цену, а полная стоимость без скидок и других акций становится менее заметной. Речь идет не о маркетинговых манипуляциях, а о злоупотреблении доверием и прямом введении потребителя в заблуждение, подчеркнули в Союзе потребителей России.

СПРФ направил обращение премьер-министру Михаилу Мишустину с предложением внести изменения в правила продажи товаров. Союз, в частности, предложил обязать указывать на ценниках упакованных товаров стоимость в перерасчете за 1 кг или 1 л. Кроме того, организация предлагает закрепить требование единообразного оформления цен, включая акционные, установив одинаковые шрифт, размер и цвет на тот или иной товар. В СПРФ считают, что такие меры не потребуют от бизнеса больших затрат, но обеспечат «прозрачность ценообразования и защиту покупателей от скрытых манипуляций».