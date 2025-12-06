Правительство РФ направит значительные средства на модернизацию коммунального хозяйства в трех субъектах Северо-Кавказского федерального округа. Как сообщила в субботу пресс-служба кабинета министров, из государственного резерва будет выделено более 1,5 миллиарда рублей для развития инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии.

Из этой суммы Дагестан получит 845 млн 503,8 тысяч рублей, уточнили в региональном правительстве. Соответствующее распоряжение уже подписано, и средства планируется освоить уже в декабре.

«До конца 2025 года на реализацию программ устойчивого развития предприятий энергетики и жилищно-коммунального хозяйства в Дагестане, Ингушетии и Северной Осетии будет направлено более 1,5 млрд рублей. Распоряжение об этом подписано», — цитирует сообщение пресс-служба.

Финансирование предоставляется на условиях софинансирования. Значительная часть средств будет направлена на консолидацию имущественного комплекса сферы ЖКХ, которую проводят специально созданные в этих регионах единые операторы.

В рамках программ также запланирован ряд мероприятий по привлечению в отрасль квалифицированных кадров и установлению экономически обоснованных тарифов на услуги. На переходный период федеральный центр окажет поддержку в компенсации потребителям разницы в стоимости услуг, возникающей в ходе реформирования системы.

Упомянутые пилотные программы были запущены в трех республиках еще в 2022 году. Решение о необходимости их продолжения и дополнительного финансирования нашло отражение в поручениях председателя правительства РФ Михаила Мишустина, которые были даны по итогам заседания правительственной комиссии по развитию Северо-Кавказского федерального округа, состоявшегося 27 мая 2025 года.

Напомним, ранее сообщалось, что в 2026 году в Дагестане ожидается один из наиболее высоких по России показателей повышения тарифов ЖКХ — на 19,7%.