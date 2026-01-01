В 2026 году вступают в силу законы, которые могут значительно повлиять на повседневную жизнь россиян. О наиболее важных из них — в материале RTVI.

1. НДС поднимут с 20% до 22%, но льготную ставку для важных товаров оставят прежней. В результате продукты подорожают на 10—15%.

Дефицит федерального бюджета по итогам 2025 года составляет 6 трлн рублей (около 2,6% ВВП). В качестве основной меры по его сокращению с 1 января 2026 года вводится повышение базовой ставки НДС с 20% до 22%. По расчетам Министерства финансов, эта мера принесет в казну дополнительно более 1 трлн рублей ежегодно.

Согласно опросу «ОПОРЫ России», до трети малых предприятий могут прекратить деятельность, 70% предпринимателей намерены значительно повысить цены, остальные рассматривают варианты ухода в теневой сектор или сокращения сотрудников. Также рост НДС неизбежно приведет к увеличению стоимости товаров для потребителей.

2. С 1 января МРОТ повысили более чем на 20%. Минимальная зарплата вырастет с 22 440 до 27 093 рублей. Вместе с этим прожиточный минимум теперь составляет 18 939 рублей.

3. Тарифы ЖКХ поднимут два раза за 2026 год: в январе и октябре. С 1 января во всех регионах произойдет одинаковое увеличение платежей — на 1,7%. С 1 октября — еще на 8-22%. В отдельных регионах суммарный рост превысит 40%. В Москве — 16,7%, в Санкт-Петербурге — 16,3%.

4. Цены на алкоголь и сигареты увеличатся из-за повышения акцизов. Новая минимальная цена для водки — 409 рублей за 0,5 литра (ранее — 349 рублей), для бренди — 605 рублей (было 472 рубля), для коньяка — 755 рублей (ранее — 651 рубль). Единая минимальная цена за пачку сигарет составит 153 рубля.

5. Мобильная связь в 2026 году подорожает в среднем на 8-10%, или 150-300 рублей. Рост стоимости эксперты связывают не только с инфляцией и ростом ставки НДС, но и с необходимостью покупать новое оборудование. Кроме того, из-за блокировки зарубежных мессенджеров людям приходится тратить больше денег на обычные голосовые звонки.

6. Штрафы за нарушение правил дорожного движения вырастут примерно в полтора раза. Так, за нарушение правил перевозки детей водителей будут штрафовать на 5 тыс. рублей (сейчас 3 тыс.), должностных лиц — на 50 тыс. рублей (сейчас 25 тыс.), юридических лиц — на 200 тыс. рублей (сейчас 100 тыс.).

7. Страховые пенсии по старости проиндексируют на 7,6%. Страховая пенсия рассчитывается на основе пенсионных баллов и стоимости коэффициента, которая меняется ежегодно. В 2026 году стоимость индивидуального пенсионного коэффициента вырастет на 7,6%, до 156,76 руб. К страховой пенсии добавляется базовая сумма, не зависящая от стажа. В 2025 году она составит 8907 рублей, а в 2026 году увеличится на 7,6%, достигнув 9584,69 рубля.

8. В армию начнут призывать круглый год. Ранее призыв в армию проходил дважды в год — с 1 апреля по 15 июля и с 1 октября по 31 декабря. Отправка призывников в войска будет и дальше проходить в эти промежутки времени.

9. Пошлина за развод вырастет в 8 раз — с 650 до 5000 рублей. пошлина будет выплачиваться при регистрации развода в отделениях ЗАГС;

10. Центробанк в два раза (с 6 до 12) увеличивает число признаков, по которым денежный перевод могут признать подозрительным. Например, таковым могут счесть перевод через СБП на сумму более 200 тысяч рублей (даже самому себе). Также подозрительным будут считать смену номера телефона в онлайн-банке или на «Госуслугах» за 48 часов до перевода и то, что клиент с использованием цифровой карты пытается внести через банкомат наличные на счет человека, который за последние 24 часа отправлял деньги за границу на счет физлица на сумму более 100 тыс. рублей;

11. Самозанятые получат право на оплачиваемый больничный. С 1 января они смогут платить взносы в СФР, а размер пособия в год в случае болезни можно выбрать из двух вариантов: 35 000 и 50 000 рублей. Тариф взноса составит 3,84% от страховой суммы;

12. Квартиры в новостройках, скорее всего, подорожают, так как застройщиков снова начнут штрафовать за срыв сроков. Мораторий был введен во время пандемии коронавируса. В первой половине 2025 года каждая вторая новостройка сдавалась с опозданием, а из-за моратория дольщики не могли получать неустойку с застройщиков;

13. Автоматическое продление прав отменят, менять документы придется самостоятельно. Обычный период действия водительского удостоверения составляет десять лет. Во время пандемии правительство ввело временную меру — автоматическое продление на три года для прав, срок которых заканчивался в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года;

14. В гостиницы станет можно заселяться по водительским правам. Таким образом, власти стараются снизить барьеры в туристической сфере.

15. Семьи с двумя и более детьми смогут получать ежегодную выплату в виде возврата части уплаченного НДФЛ. Претендовать на выплату могут семьи, где средний доход на члена семьи за предыдущий год оказался меньше полутора прожиточных минимумов по региону. Кроме того, члены семьи должны со своих доходов уплатить НДФЛ в году, предшествующем обращению за выплатой, и не иметь долгов по алиментам. Выплаты смогут получать работающие родители двоих и более детей до 18 лет или до 23 лет (если они обучаются очно), а также усыновители, опекуны и попечители с детьми в возрасте до 18 лет и детьми-студентами до 23 лет;

15. Все вывески и указатели с 1 марта 2026 года должны быть обязательно переведены на русский язык. Не запрещен перевод на иностранные языки и на языки народов России, если в этом есть необходимость;

16. Техосмотр легковых автомобилей подорожает с 1 января 2026 года в среднем на 9,7%. Иномарки станут дороже примерно на 20% из-за индексации утильсбора на 10-20%;