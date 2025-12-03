Госдума единогласно приняла в первом чтении законопроект о проведении в Московской области эксперимента в сфере строительства и реконструкции индивидуальных жилых и садовых домов, передает корреспондент RTVI. Инициативу поддержали 332 депутата.

Предельные параметры

Авторы законопроекта указали в пояснительной записке, что эксперимент направлен на борьбу с хаотичной частной застройкой. Речь идет о случаях, когда при строительстве индивидуальных жилых домов застройщики и правообладатели не соблюдают требования, предусмотренные правилами землепользования и застройки. В связи с этим местные жители направляют подмосковным властям жалобы, в которых указывается, что в результате такого строительства нарушаются пожарные и градостроительные нормы и права соседей, а также ухудшается архитектурный облик соответствующих территорий.

Законопроектом предполагается, что эксперимент будет проводиться с 1 января 2026 года по 1 января 2029 года на территории Подмосковья. Нормы будут действовать в отношении земельных участков, права на которые возникнут с 1 января 2026 года. Местные власти будут обязаны бесплатно выдать их собственникам новому собственнику (или иному правообладателю) градостроительный план земельного участка (ГПЗУ).

«В течение месяца месяца после возникновения у гражданина или юрлица права на землю для ИЖС и ЛПХ и садоводства этому гражданину либо юрлицу через портал „Госуслуг“ будет отправляться градостроительный план земельного участка (ГПЗУ) с указанием ограничений, где строить можно и что, и где строить нельзя. То есть некая помощь каждому конкретному человеку бесплатно», — рассказал сенатор.

В ГПЗУ будут обозначены предельные параметры разрешенного строительства, в том числе:

минимальные отступы от границ земельных участков,

предельное количество этажей или предельная высота зданий, строений, сооружений,

максимальный процент застройки в границах земельного участка.

Представляя инициативу, один из авторов поправок член Совета Федерации Игорь Тресков отметил: действующим законодательством установлено, что при строительстве жилого дома на приусадебном участке нужно соблюдать отступ 3 метра от забора, а при возведении хозяйственной постройки — 1 метр.

Проверять соблюдение подобных требований при подготовке технического плана должен будет кадастровый инженер. В случае выявления несоответствия параметров возведенного объекта градостроительным требованиям он будет обязан отказаться от подготовки этого плана, пояснил Тресков.

«Соседские войны»

Глава комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Игорь Пахомов обратил внимание на то, что 90% домов под ИЖС в Московской области регистрируется в упрощенном порядке.

«И что мы в итоге получаем? У нас бесконечные споры соседей, куча жалоб, они зачастую перерастают вообще в соседские войны. Проблемы с проездами получаем, нарушение требований пожарной безопасности, инсталляции. Я уже не говорю о каком-то единообразии во внешнем облике хотя бы центральных улиц», — сказал депутат.

Пахомов пояснил, что в предлагаемом законопроекте содержатся не новые требования, а уже действующие нормы.

«Авторы законопроекта предлагают своевременно информировать людей о том, что на территории есть определенные правила и требования, которым надо следовать, которые надо соблюдать. Это бесплатно. <…> По сути, это своего рода уведомление», — отметил он.

Дачная амнистия

Закон не ограничивает дачную амнистию, заверил во время обсуждения сенатор Тресков.

«Это не ограничит дачную амнистию, дачная амнистия будет действовать и дальше. Нормы действующего законодательства есть, они уже устанавливают все эти отступы. Просто наши жители иногда об этом не знают, a иногда знают и умышленно это не выполняют», — рассказал парламентарий.

Если гражданин построит свой дом с соблюдением градостроительных норм и правил, то он сможет его зарегистрировать в рамках декларации по дачной амнистии. В то же время в случае, если собственник нарушит эти правила, зарегистрировать строение не получится, поскольку кадастровый инженер будет обязан отказать в оформлении технического плана, отметил Тресков.

Пахомов также обратил внимание на то, что остается правовая лакуна для тех, кто уже построил дома с нарушениями, но не собирается продавать недвижимость. Комитет Госдумы по строительству и ЖКХ работает над законопроектом, закрывающим правовую «дыру».

Как покупать дом в 2026 году

Депутат Госдумы Оксана Дмитриева обратила внимание на возникновение коллизии. Она затронет добросовестных покупателей домов, которые решат в 2026 году купить земельный участок с уже построенными объектами, уточнила парламентарий.

Тресков в ответ заявил, что в соответствии с законопроектом, одновременно с переходом права на землю переходит и право на строение.

«Право на строение автоматически регистрируется, и здесь проблем не возникает. Мы говорим в данном случае лишь о тех строениях (как о жилых домах, так и о хозпостройках), которые будут построены на этом земельном участке вновь. Таким образом, у граждан проблем с теми строениями, которые они купили, уже построены, не возникает. Возникают только ограничения и требования по соблюдению правил с новыми объектами, построенными после покупки. Поэтому здесь все у граждан остается очень неплохо», — пояснил сенатор.

Риски удорожания регистрации и коррупции

Тресков подчеркнул, что удорожания регистрации прав в связи с законопроектом «быть не может».

В свою очередь депутат Госдумы Евгений Марченко допустил коррупцию при реализации новых правил.

«Некие ограничения введут, что все дома должны быть, как избушка на курьих ножках или теремок, например. Другого построить ничего нельзя. И что происходит? Земельный участок сразу теряет свою инвестиционную привлекательность. То есть хозяин земельного участка при его продаже потеряет серьезные деньги, скажем так. Что происходит дальше: участки в цене упали, потом некое лицо, аффилированное с администрацией района или с муниципальным образованием скупают эти участки, например, под себя. Потом, через какое-то время, правила меняются: „значит, ты строй все, что хочешь“. Как, например, вот от этих ситуаций мы можем защитить права наших избирателей, права наших граждан?» — задался вопросом парламентарий.