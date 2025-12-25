Министерство промышленности и торговли России подготовило законопроект, который предлагает предоставить крупнейшим российским производителям автомобильной техники и прицепов отсрочку по уплате утилизационного сбора. Соответствующая информация размещена на официальном сайте ведомства.

Согласно проекту постановления, предлагается перенести срок уплаты сбора за четвертый квартал 2025 года, а также за первый, второй и третий кварталы 2026 года на декабрь 2026 года. В пресс-службе Минпромторга напомнили, что аналогичный механизм поддержки действует с 2016 года и традиционно помогает обеспечивать финансовую стабильность предприятий.

Как отмечается в сообщении, предоставление отсрочки позволит автопроизводителям высвободить оборотные средства. Их планируется направить на реализацию инвестиционных программ, опережающую закупку комплектующих и своевременную выплату заработной платы сотрудникам. В конечном счете это должно обеспечить бесперебойную работу производственных конвейеров.

Утилизационный сбор — это специальный платеж, взимаемый для обеспечения экологически безопасной утилизации транспортных средств в соответствии с технологическими нормами. Он обязателен к уплате при ввозе автомобиля на территорию России или при выпуске машины отечественного производства. С 1 декабря 2025 года вступили в силу повышенные ставки сбора для автомобилей с двигателем мощностью до 160 л. с. и для электромобилей мощностью до 80 л.с.

Во время ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, он выразил надежду на то, что повышение утилизационного сбора на автомобили — временная мера. Он пояснил, что это решение было продиктовано необходимостью изыскать дополнительные источники финансирования для технологического развития страны.

По словам президента, повышенная ставка сбора в первую очередь затронет обеспеченных граждан из крупных городов, и правительство осознает это. Он отметил, что собранные средства Минфин планирует направить на «благородную цель» — стимулирование технологического прогресса и косвенную поддержку отечественного автопрома.