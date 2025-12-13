С 1 декабря в России вступили в силу новые правила расчета утильсбора для легковых автомобилей. Размеры этого платежа выросли в десятки раз, поскольку он теперь привязан не к объему двигателя, как раньше, а к его мощности. На Дальнем Востоке, где более тысячи компаний занимаются продажами машин, повышение ставок привело к протестам. Местные бизнесмены уверяли, что новый утильсбор выкинет на улицы тысячи людей. RTVI разбирался станет ли утильсбор катастрофой для региона и сколько потенциальных водителей он заставит ходить пешком.

«90% автомобилей порезали»

Руководитель NabokinAuto Василий Набокин в разговоре с RTVI был категоричен — доля автомобилей мощностью свыше 160 лошадиных сил до 1 декабря у него составляла порядка 30% от всех поставок. Но из-за повышения пошлины, компания отказалась от покупки почти 90% китайских машин, которых собиралась пригнать в Россию для продажи.

«У китайцев, даже с двигателем 1,5 литра — мотор “раздутый”, он свыше 160 лошадиных сил. Поэтому моделей, которые сейчас можно везти из Китая, можно на пальцах посчитать», — объясняет Набокин.

Аналогичная ситуация, по его словам, сложилась и с корейскими автомобилями — т.к. это в основном мощные авто премиум-класса, и они после введения утильсбора подорожали больше чем на миллион рублей.

С 1 декабря 2025 года размер утильсбора рассчитывается по прогрессивной шкале в зависимости от мощности машины и объема двигателя. В отношении автомобилей мощностью до 160 лошадиных сил сохраняются льготные коэффициенты утильсбора, а вот машины с более мощным двигателем подпадают под коммерческие тарифы.

Однако в компании Bravo Motors оценивают происходящее более спокойно. Продажи машин мощнее 160 “лошадей” составляли у фирмы примерно 50%, и в основном это были “китайцы”. По мнению представителя компании, 1 декабря никакой катастрофы не произошло, а “произошла диверсификация рынка”, и место одних популярных моделей, заняли другие марки.

“Сейчас у нас остался лишь один автомобиль свыше 160 лс, и то потому, что человек сказал, что он готов оплатить утильсбор”, — говорит руководитель отдела продаж Bravo Motors Даниил Макаренко.

Руководитель компании “Автолидер-Премиум” Алексей Васильев в разговоре с RTVI отметил, что и б/у автомобили мощнее 160 лошадиных сил теперь практически не покупают.

“Кроме “японцев” не осталось почти ничего в сегменте до 2 миллионов рублей. Хотя недавно брали Honda Civic, Honda Accord, очень много моделей Haval, Volkswagen, Changan, Toyota Corolla. Заказы упали где-то на 30%, потому что люди не хотят переплачивать”, — говорит он. По мнению бизнесмена, новый налог приведет к тому, что “автосалоны по всей стране будут скоро продавать машины уже по 4−5 млн рублей, которые мы сейчас продаем по 2 млн”.

Из 1500 компаний останется 10-15

Все опрошенные предприниматели сходятся во мнении, что повышение утильсбора резко сократит количество местных автодилеров.

«Сейчас у нас на Дальнем Востоке порядка 1200−1300 только официальных компаний. Если из них останется 10−15, это уже будет хорошо», — объясняет Алексей Васильев.

Ему вторит и Даниил Макаренко: “Если загуглить «привезти авто из Китая», появятся тысячи компаний, но 99 % этих ребят — это маленькие фирмы, ОООшки без сотрудников, где люди сами возят машины через каких-то партнеров. Таким, конечно, будет очень трудно. Крупных игроков можно по пальцам пересчитать — их 10 -15, не больше, и для них ничего не поменяется, а вот мелкие отсеются, т.к. им будет очень сложно найти клиентов”, — уверен он.

Василий Набокин добавляет, что бизнес потеряет и сегмент премиум-класса, и те фирмы, которые ориентировались именно на него, уйдут с рынка.

Что будет дальше?

Перспективы рынка продавцы оценивают по — разному: “Сейчас мы видим, что происходит модельная диверсификация: стали неожиданно популярны те модели, на которые не обращали внимание до 1 декабря: так из-за недостатка проходных авто в возрасте от трех до пяти лет, люди будут переключаться на машины старше пяти лет и так далее”, — предполагает Даниил Макаренко.

Также, по его словам, уже набирают популярность новые автомобили Mazda CX-5, Honda Vezel, Nissan Qashqai, которые раньше не пользовались спросом. “Они оказались классным предложением. Действительно, это машина порядка 2-2,5 млн руб., полноценный кроссовер до 160 лошадиных сил, который заходит за адекватные деньги. Хочешь аналог на 160+ лошадиных сил — плати лишние 750 тысяч в этом году, а дальше будут миллионы, там, если честно, даже страшно подсчитывать”, — объясняет логику покупателей Макаренко.

Алексей Васильев из “Автолидер-Премиум” добавляет, что спрос на машины мощнее 160 “лошадей” может вернуться, если государство создаст для этого условия.

“Если людям дадут автокредиты под 2%, как у нас дальневосточная ипотека, если дадут гарантию на 10 лет, то люди и за пять миллионов машину купят. Мы говорим сейчас не про бедняков, не про рабочий класс, когда человек по пять лет может копить миллион, чтобы купить старую праворукую японочку — такие просто пешком вынуждены ходить будут. А средний класс и богачи смогут брать кредиты, если они будут с хорошими условиями”, — считает он.

С этим согласен и Даниил Макаренко:

«Я подозреваю, что это дело времени: перестроятся, привыкнут, пойдет дорогой сегмент. Всегда привыкали и сейчас привыкнут, но пока это единичные кейсы”

При этом повышение утильсбора и последствия, которые уже сейчас испытывает на себе рынок, по мнению Макаренко, могут в будущем создать хорошую почву для построения производств на территории страны.

“Когда после окончания СВО к нам захотят официально вернуться дилеры, у нас будет благоприятный климат для открытия производств и возобновления дилерской деятельности. Это хорошо для государства и для экономики в целом. То есть нам, конечно, грустновато, что не все машины, которые мы хотели бы себе привезти, мы можем привезти по доступным ценам, но в плане производства, ВВП страны это, наверное, даже хорошо”, — заключил он.