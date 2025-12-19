Президент России Владимир Путин во время «Итогов года» выразил надежду, что мера по повышению утилизационного сбора на автомобили не будет вечной. Он отметил, что решение связано с попыткой Минфина получить дополнительный доход для технологического развития.

По его словам, повышение коэффициента утильсбора затрагивает граждан с хорошими доходами из крупных городов, и правительство это понимает. Он подчеркнул, что решение связано с намерениями Минфина получить дополнительный доход «для решения благородной цели» — технологического развития и косвенной поддержки отечественного автопрома.

«Надеюсь, что эта мера будет не вечной, и выбор [машин] у наших граждан будет более широким — или по мере роста доходов или по мере сокращения такой фискальной нагрузки», — отметил он.

Журналистке, которая задала вопрос о повышении утильсбора, Путин посоветовал приобрести машину из отечественного автопрома, однако не уточнил какую.

«Было бы странно, если бы я сказал: покупайте иностранную машину», — сказал президент.

C 1 декабря 2025 года в России вступили в силу новые правила расчета утилизационного сбора. Ставка теперь зависит не только от объема, но и от мощности двигателя. С этого момента льготный тариф сохраняется только в отношении машин мощностью до 160 лошадиных сил.

Автомобили же с более мощными двигателями подпадают под коммерческие тарифы, размер которых в разы больше. В Минпромторге такую меру мотивировали необходимостью пресечения нелегальных схем, с помощью которых машины привозят в Россию на перепродажу.

Опрошенные RTVI эксперты сошлись во мнении, что обновленные правила расчета утильсбора резко сократят количество местных автодилеров. По словам Алексея Васильева, из около 1300 официальных компаний на Дальнем Востоке может остаться 10-15, и «уже это будет хорошо». Опрос Russian Field, проведенный накануне вступления новых правил в силу, показал, что из 52% осведомленных о нововведениях россиян 66% выступили против повышения утильсбора.