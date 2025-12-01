С 1 декабря в России начал действовать обновленный утилизационный сбор. Как сообщил Autonews.ru глава аналитического агентства «Автостат» Сергей Целиков, изменения затронут и вторичный рынок — но влияние будет неравномерным и затронет прежде всего импортированные машины с пробегом.

Подорожание коснется только части вторичного рынка

По словам Сергея Целикова (цитата по Autonews.ru), доля ввезенных подержанных автомобилей на вторичном рынке невелика — около 7,5% за первые десять месяцев года. Остальные сделки — это перепродажи внутри страны, на которые новый утильсбор практически не влияет.

«Повышение будет, но локальное, в отдельных сегментах», — пояснил эксперт.

Самый сильный рост: премиум 3—5 лет

По оценке «Автостата», заметнее всего подорожают относительно свежие премиальные машины возрастом 3—5 лет. Причина проста: более 90% таких автомобилей оснащены двигателями мощнее 160 л.с., а значит попадают под повышенные ставки нового утильсбора.

«В этом сегменте рост цен очевиден», — отметил Целиков.

Сколько прибавит массовый сегмент

Подорожание ожидается и среди кроссоверов масс-маркет, особенно в категориях SUV C и SUV D, которые россияне активно завозили из-за границы. Рост стоимости этих автомобилей эксперт оценивает в 10—20%.

На старые машины влияние минимальное

Около 70% всего вторичного авторынка — это автомобили старше 10 лет и стоимостью менее 1 млн рублей. По словам Целикова, изменения утильсбора их заденут лишь слегка: на этом уровне куда заметнее играют роль покупательский спрос и общая инфляция.

Рекордный объем продаж

По данным «Автостата», в октябре 2025 года россияне купили 653 тыс. подержанных автомобилей — это рекорд за весь период наблюдений с 2007 года.

К сентябрю показатель вырос на 18%, а к октябрю 2024 года — на 7,9%.