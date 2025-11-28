Каждый второй россиянин (52%) осведомлен о предстоящем повышении утилизационного сбора на автомобили с 1 декабря. Из тех, кто знает об этом, две трети (66%) относятся к нововведению негативно, следует из результатов опроса исследовательской группы Russian Field (копия документа есть в распоряжении RTVI).

Только 7% опрошенных заявили о положительном отношении к увеличению утильсбора, показало исследование. Четверть респондентов (25%) высказали нейтральную позицию.

Из полученных данных следует, что недовольных оказалось больше среди людей, которые относят себя к обеспеченным (69%), чем среди малообеспеченных (60%). Мужчины высказывались негативно чаще, чем женщины (72% против 59%).

По возрастным группам самое большое число недовольных (75%) оказалось среди людей 30-44 лет, а также среди более молодых респондентов 18-29 лет.

Жители России старше 60 лет реже всех выражали недовольство повышением утильсбора (49%). Они чаще занимали нейтральную позицию (33%) или поддерживали эту меру (12%).

«Самый высокий уровень недовольства зафиксирован в Москве (76%) и Санкт-Петербурге (79%)», — отмечается в релизе Russian Field.

В целом, осведомленность о грядущем увеличении утильсбора показали более двух третей россиян. При этом чуть больше половины (52%) уверенно ответили, что знают об этом, и 16% сказали, что «что-то слышали». Почти треть (32%) ответили, что не знают о нововведении или затруднились ответить.

Осведомленные в большинстве случаев получили информацию об этом из YouTube (71%) и телеграм-каналов (68%). На третьем месте среди источников оказались интернет-СМИ (57%). Реже всего респонденты называли телевидение и печатные СМИ (по 41%).

Самыми информированными проявили себя жители Санкт-Петербурга (67%) и Москвы (61%). Наименьшую осведомленность показал Северо-Кавказский федеральный округ, где не осведомленных о новшестве больше, чем знающих (45% против 42%), а также Южный федеральный округ (45%).

Исследовательский центр Russian Field провел опрос по телефону во всех регионах России 11-18 ноября. Участвовали 1600 респондентов, выборка репрезентативна по полу и возрасту, а также по типам населенных пунктов по числу населения в рамках страны. Вероятность ошибки составляет не больше 2,44%.

С 1 декабря по решению Минпромторга повышается утилизационный сбор на автомобили мощностью более 160 л.с. Таким образом, на сумму утильсбора будет влиять не только объем двигателя и год выпуска машины, но и ее мощность, пишет Авто.ру.

С 1 января 2026 года сумма сбора еще проиндексируется и будет повышаться далее ежегодно по прогрессивной шкале. Для менее мощных моделей останется льготная ставка в размере 3400 рублей.

Портал сообщает, что новые ставки утильсбора существенно повысят цены на иномарки, включая подержанные модели. Например, для популярного у россиян китайского кроссовера Geely Monjaro (238 л.с.) утильсбор увеличится с 1 декабря до 842 тыс. рублей и превысит 1 млн рублей к 2026 году. Корейский внедорожник Kia Sorento (194 л.с.) с 1 декабря будет облагаться утильсбором в размере 1 млн 970 тыс. рублей, а с января 2026 года — 2,3 млн рублей.

В Минпромторге объяснили такую необходимость существованием нелегальных схем, с помощью которых машины привозят в Россию на перепродажу. Повышенные ставки утильсбора планировалось ввести уже с 1 ноября, однако меру отложили на месяц.