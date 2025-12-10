Системный кризис может ударить по российской экономике уже в первом полугодии 2026 года. Почему пострадают простые люди, а спасением станет только компромисс с США и возвращение на европейский рынок энергоносителей, RTVI рассказывает экономист Андрей Бархота.

Почему 2025 год завершается хуже, чем ожидалось

Уходящий год подводит нас к точке, которую гениально сформулировал Александр Лукашенко на встрече с губернатором Ярославской области: «Пора заканчивать эту тягомотину».

Под тягомотиной он имел в виду не только активную фазу боевых действий, но и в целом ситуацию, когда в экономике развиваются инертные процессы, которые не созидают, а разрушают. Речь о валютном курсе, который невозможно скорректировать в пользу развития отечественной промышленности, об импортозамещении, заканчивающемся созданием худших по качеству товаров с бо́льшими издержками. И самое главное — об отсутствии диверсифицированной внешней торговли. Сужение круга внешнеторговых партнеров всегда плохо для России, а последствия сказываются не сразу, а с временным лагом.

Год назад с избранием Дональда Трампа связывались огромные надежды, но они реализовались не в полной мере. С одной стороны, переговоры по сложности можно поставить на один уровень с арабо-израильским урегулированием. С другой — создается экономическая ширма, будто у нас все в порядке и санкции идут нам на пользу. Некоторые цифры Росстата откровенно уводят в позитивную сторону — вот вам рост доходов, рост экономики. При этом домохозяйства и малый бизнес отмечают огромное подорожание товаров и услуг.

Период бурного роста зарплат закончился.

Мы видим снижение доходов практически во всех отраслях, огромное сокращение вакансий. Объявлена оптимизация в «Газпроме», «Сбербанке» и других корпорациях. Многие ожидали, что падение состоится в уходящем году, но оказывается это произойдет в следующем. Сохранение нынешний ситуации без изменений напоминает азартную игру, где игрок берет все больше в долг, проигрывает и только накапливает долги.

Системный кризис банковского сектора неизбежен

В следующем году, скорее всего уже в первом полугодии, мы увидим системный сбой. Центр макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) весь год отмечал в прогнозах негативный сценарий, вплоть до иммобилизации вкладов. Самый свежий выпуск доклада ЦМАКП говорит о системном кризисе в банковском секторе, вызванном колоссальным ростом «плохих» долгов.

В 2025 году просроченная задолженность по кредитному портфелю растет быстрее, чем сам портфель. Банк России использует показатель доли просроченной задолженности, но он лукавый — не учитывает само тело плохого долга, а только платежи. К тому же легко маскируется ускорением кредитования — новые кредиты камуфлируют старый проблемный портфель.

Рост плохих долгов приведет к потреблению капитала у банков. В этом году была проведена докапитализация банковского сектора в объеме около 600 млрд рублей. Достаточно ли этого? Конечно, нет. В следующем году возможны новые вливания. Как и в предыдущие кризисы, поддержку получит именно банковский сектор — есть такие соображения, что 1 млрд, вложенный в капитал крупнейших банков, дает 10 млрд кредитов реальному сектору.

Год заканчивается совершенно неожиданно: более высоким уровнем ставки, чем предполагалось, существенно более крепким курсом рубля и неопределенностью на будущее. Экономические агенты испытывают депрессию.

Налоговый эффект против укрепления рубля

На форуме «Россия зовет» министр финансов Силуанов сказал, что повышение налогов — гениальная идея. Изначально сам он сам оценил влияние повышения НДС на инфляцию в один процентный пункт, позже Банк России оценил это влияние в шесть с половиной процентных пунктов, а Союз потребителей России — в 24%.

Силуанов говорит, что повышение налогов — меньшее зло, потому что при эмиссии растет инфляция, а при повышении налогов уменьшается количество денег, направляемых домохозяйствами на потребление. Дескать, если не хотите сильной инфляции, затяните пояса.

Но эффект от повышения налогов может обернуться 20-процентным ростом цен на товары и услуги в следующем году.

А домохозяйствам будут продолжать говорить, что это меньшее зло, крепитесь.

Сейчас есть угроза, что рубль укрепится до отметки 74—76 рублей за доллар. На фоне того, что нефть марки «Юралс» в порту Новороссийска отпускается по цене $38 за баррель, курс 74 рубля за доллар создает реальную проблему для бюджета. Чтобы ослабить рубль хотя бы до уровня 86—90 рублей за доллар, нужно, чтобы ключевая ставка была не выше 12—13%. Но к этому мы придем только в следующем году при хорошем стечении обстоятельств.

Повышая НДС и другие налоги, мы серьезно ударяем по бизнесу. Снижаем налогооблагаемую базу в виде НДФЛ из-за массовых сокращений персонала и бьем по налогу на прибыль. Поднявшийся НДС может дать в бюджет триллион рублей, но снижение налогооблагаемой базы может отнять этот триллион. Одна рука дает, другая отнимает.

Применяются паллиативные методы, сейчас вот разрешили неограниченные валютные переводы за границу (не будем, впрочем, забывать, что речь идет о резидентах и нерезидентах из дружественных стран). Банк России и Минфин опасаются, что если валютные ограничения продолжат действовать, люди и организации перейдут полностью на криптовалюту — в России в этом году наблюдается просто бум криптовалютных сделок.

Снятие валютных ограничений — попытка создать условия для ослабления рубля. Но в январе-феврале возможен поход к 74—75 рублям за доллар. Этот период экономике вообще будет тяжело пережить — комбинация низких цен на нефть, крепкого курса рубля и неопределенности. Мы можем увидеть сокращение располагаемых доходов населения, повышение уровня бедности.

Угольная отрасль была в анабиозе весь год. Сейчас к ним добавились «Газпром», «Роснефть», у которых сократилась прибыль. Думают, что делать с Российскими железными дорогами — у них долговая нагрузка огромная. И когда крупнейшие заемщики испытывают затруднения, что уж говорить о среднем и малом бизнесе…

Так что, пока не поздно, необходимо признать просчеты и сделать девальвацию рубля. На инфляцию особо смотреть не стоит — эффект от повышения налогов все равно влечет её увеличение. Гораздо более остро стоит проблема с резким сжатием экономики, которую будет очень сложно потом перезапустить, и социальный эффект этого будет несоразмерно большой.

Тем временем пресса раскручивает тему квартиры Долиной, чтобы отвлечь граждан от насущных проблем. Вообще, её эффект — еще одно открытие этого года. Ни введение QR-кодов во время пандемии, ни повышение налогов, ни повышение пенсионного возраста не вызвали особого резонанса, а сделка Ларисы Долиной с недвижимостью, которая не касается никого, кроме участвовавших в ней, взбудоражила всех. Это очень плохой симптом — люди думают, что они некий атом, оторванный от общей материи. А ведь экономика — системная история, огромная вселенная, которая засасывает каждого.

Проблематика налогов, пенсий гораздо важнее частных сделок.

Не спасет ни Индия, ни Китай

Закупка российской нефти со стороны Индии и Китая не спасет Россию от проблем, даже если они удвоят закупки. Эти страны — бенефициары ситуации, потому что получают огромный дисконт на неё. Если цена нефти марки Brent находится в районе $58—62 за баррель, то Urals — это $38, максимум $40.

Чтобы компенсировать провалы индийскими закупками, нужно девальвировать рубль и дождаться благоприятной конъюнктуры на рынке энергоносителей. Нас бы устроил доллар по 105 рублей и цена «Юралс» $45. Но такой конъюнктуры не будет.

Давление США на Индию в плане отказа от российской нефти направлено на компромисс в мирном соглашении. Это тонкий тактический ход. Американская сторона повторяет мысль Лукашенко: «Хватит тянуть резину, заканчиваем тягомотину».

Спасет в этой ситуации единственное — сотрудничество с США, в том числе в сфере торговли энергоносителями. В условиях тяжелейшего дефицита бюджета нас спасет возвращение рынка газа и нефти в Европе, который невозможно вернуть без снятия санкций. Нам могли бы помочь партнеры из США, которые стали бы главным поставщиком российских энергоносителей в Европу под своим флагом.

В отношении Индии и Китая есть и хорошие новости — они уже приняли сценарий деэскалации. Они сейчас в меньшей степени препятствуют заключению мирного соглашения, чем Европейский союз. Между прочим, в середине 2025 года Китай был главным бенефициаром конфликта, они даже готовились расширить военную поддержку России. Сейчас в КНР отказались от этих идей, сосредоточились на собственных внутренних делах.

Ротация элит как надежда на перемены

Уровень терпимости у нашего населения запредельный, потому решение о компромиссе будет принято не снизу, а сверху. Я ожидаю, что в период с 19 по 31 декабря этого года нас ждут новости из высшего эшелона российской власти — возможны реформы и перестановки. Мы получим новых государственных управленцев. Я ожидаю серьезные ротации. И эти люди потребуют успехов — не только в плане территориальных приобретений, но и быстроты урегулирования кризисов в экономике.

Грядущие перемены просматриваются по медийному полю.

Некоторые лица, которые долгое время лидировали, скрылись за кулисы, новые появляются. Они делают программные заявления, которые выходят за рамки их мандатов. О реформах говорит и глава ВТБ Андрей Костин, и это знаковое событие.

Блокировки мессенджеров носят повсеместный характер. Люди их рассматривают в негативном ключе, ведомства подают как вопрос безопасности. А я бы рассматривал их в позитивном свете. Такие блокировки говорят о том, что близится период тишины, а он всегда предшествует переменам, причем переменам к лучшему. Осторожно предположу, что хотя в экономическом плане придется пережить очень тяжелый период — от шести до двенадцати месяцев следующего года — потом наступит стойкая ремиссия.

Переговорный трек очень активен, стороны не прерывают процесс. Американские переговорщики нашли гениальный способ давления на Украину и её союзников — коррупционный скандал. Отставка главы администрации Зеленского Ермака произошла буквально за несколько дней. Именно в его окружении находились особо несговорчивые люди, продвигавшие радикальную позицию.

Сейчас Дональд Трамп говорит, что может покинуть переговорный процесс в случае его неудачи. Это рычаг давления на Европейский союз — ведь в Европе не остается средств на поддержку Украины в прежних объемах, и без Америки разрешить ситуацию просто не получится. Рейтинг канцлера Германии Фридриха Мерца составляет 24%, рейтинг президента Франции тоже чрезвычайно низок, в то время как у России все карты на руках. Главный аргумент в достижении компромисса — надежды на будущее, и их должны будут дать новые высокопоставленные чиновники.

Видимо, изначально предполагалось, что смена элит пройдет после заключения мирных соглашений, но оно затягивается. Видимо, придется делать все одновременно. После этого неопределенность и экономические тяготы будут компенсированы оптимизмом. Примерно так было в начале 90-х, когда были большие проблемы, но и значительный социальный оптимизм.

Худший сценарий все равно ведет к компромиссу

Ситуация, когда боевые действия высокой интенсивности продолжатся в 2026 году и ничего не удастся достигнуть, просто невозможна. Обе враждующие стороны накроет страшный кризис намного раньше — на рубеже конца февраля. Объемы поддержки Украины Европейским союзом придется уточнять, администрация Трампа немного поддавит, оставляя сторонам все меньше альтернатив…

И дело не только в ситуации на Украине, черный лебедь пришел откуда не ждали.

Банк России опубликовал прогноз развития экономики, который предполагает, что в следующем году инфляция будет не снижаться, а повышаться. Ключевая ставка тоже будет повышена до уровня 22—24%. И в этом случае мало не покажется никому. ЦБ тонко подметил: если вы будете продолжать развиваться по инерции, все может закончиться по-настоящему безвыходной ситуацией.

Так что, вероятно, нам осталось продержаться еще пару-тройку месяцев. Больший период очень сложно представить, потому что все буквально трещит по швам. Происходит высвобождение рабочей силы, оптимизация в компаниях. Куда пойдут эти работники, на фронт? Трудно это представить. Нет, они будут искать работу, а её не будет, из-за чего станет копиться социальное напряжение.

Да, в случае реализации худшего сценария малоимущих будут поддерживать социальными товарами и продовольственными карточками — да что там, в отдельных регионах уже выдают карточки на минимальный продуктовый набор! Более обеспеченные слои начнут испытывать значительное снижение благосостояния. Средний класс перейдет на ступень ниже, а обеспеченные граждане превратятся в средний класс, впрочем, очень неустойчивый. И за все это люди неизбежно потребуют какой-то сатисфакции.

