Какие законы вступают в силу в России в 2026 году и как они повлияют на жизнь граждан? Адвокат Михаил Сазанов рассказывает RTVI о ключевых изменениях — от повышения НДС и акцизов до введения цифровых паспортов и роста утильсбора.

НДС: кто выиграет, кто проиграет

С 1 января базовая ставка НДС увеличивается с 20 до 22%. Льготная ставка 10% сохранится для социально значимых товаров: продуктов питания, лекарств, товаров для детей. Также останется льгота по НДС для программ из единого реестра российского ПО.

Важный нюанс: общая ставка НДС 22% позволяет принимать к вычету налог, предъявленный продавцами, а специальные ставки для работающих по «упрощёнке» не дают возможности применять налоговые вычеты при расчёте налога. В качестве меры поддержки бизнеса будет действовать мораторий на привлечение к ответственности предпринимателей на УСН, если они впервые нарушили правила уплаты НДС в 2026 году.

Для индивидуальных предпринимателей на патентной системе налогообложения (ПСН) порог дохода снижен с 60 до 20 миллионов рублей. Это означает, что ПСН не смогут применять ИП, которые совокупно за 2025 год получили доход выше 20 миллионов. Ожидается, что более высокий НДС создаст поток дополнительных доходов в российскую казну в 2026—2028 годах в размере 4,423 трлн рублей.

Акцизы: индексация выше инфляции

Одновременно вырастут акцизы на ключевые подакцизные товары. Это +11,4% на этиловый спирт, +11,3% на игристые вина и сигареты, +5,1% на бензин класса 5. Акциз на сладкие напитки повысится с 7 до 10 рублей за литр — теперь его будут брать даже с кваса с содержанием этилового спирта до 1,2%.

Важно отметить, что акцизы на товары, признанные вредными для здоровья граждан, такие как алкоголь, табак и сахаросодержащие напитки, будут индексироваться на величину, превышающую уровень инфляции.

Согласно финансово-экономическому обоснованию законопроекта, увеличение акцизов на вредные товары должно принести федеральному бюджету 138,29 миллиарда рублей в 2026—2027 годах.

МРОТ: связь с социальными гарантиями

Минимальный размер оплаты труда вырастет до 27 093 рублей — на 20% по сравнению с 2025 годом. Изменение минимальной оплаты труда влияет не только на зарплаты, но и на ряд социальных выплат.

При расчёте больничных листов закон предусматривает, что если средний заработок работника меньше МРОТ, для расчёта берётся минимальная зарплата. Это значит, что с нового года увеличится и минимальный размер пособий по временной нетрудоспособности. Аналогичный принцип применяется при выплате пособий по уходу за ребёнком до полутора лет для работающих родителей — их минимальный уровень определяется как 40% от МРОТ. После повышения минималки такая выплата составит не менее 10 837 рублей в месяц.

Рост минимальной зарплаты повлияет и на удержания, рассчитываемые в процентах от официального дохода — в том числе вырастут алименты. Поскольку размер удержаний напрямую зависит от заработка, повышение МРОТ приведёт к увеличению сумм, направляемых на содержание детей. В итоге новая величина МРОТ укрепит связь между трудовыми доходами и базовыми социальными гарантиями, улучшив положение тех, кто получает самые низкие зарплаты в стране.

Маркировка электроники: борьба с подделками

С 1 марта 2026 года начинается обязательная маркировка радиоэлектронной продукции — смартфонов, статических преобразователей, розеток, ламп, светодиодов. Причина такой законодательной новеллы заключается в том, что из-за санкционных ограничений некоторые производства используют дешёвые и некачественные запчасти. Импортёры везут много техники из Китая, в том числе подделки зарубежных брендов, ушедших из России. В результате качество продукции на рынке падает.

Сейчас 20% светодиодов, 31% иностранных смартфонов, 30% ноутбуков и 63% смартчасов не соответствуют нормам или являются подделками. По прогнозам Ассоциации разработчиков и производителей электроники, рынок российской электроники каждый год будет прирастать на 30%. И к 2030 году должен составить 6,3 трлн рублей. При этом доля отечественной продукции на рынке должна быть не менее 70%. Сейчас эта цифра достигает только 35%.

Цифровой паспорт: удобство без принуждения

С 29 декабря 2025 года цифровой паспорт (QR-код из приложения «Госуслуги») можно использовать для идентификации в банках и финансовых организациях при личном присутствии, за исключением случаев, когда по закону необходимо предъявление оригинала документа на бумажном носителе.

Некоторые условия использования: человек должен однажды пройти личную идентификацию в нужном банке. Для большинства операций будет достаточно показать QR-код с экрана смартфона. Бумажный паспорт потребуется только при открытии счёта или если этого требует конкретная процедура по закону. Цифровой паспорт не принимается при первичном открытии банковских счетов или вкладов, поскольку нормативные акты ЦБ требуют предъявления оригинала бумажного паспорта для идентификации новых клиентов.

Применение цифрового паспорта — добровольное.

Это не приведёт к отмене бумажного паспорта или требованию обязательной загрузки документов на «Госуслуги». Цифровой паспорт облегчит жизнь тем, кто предпочитает получать услуги в электронном виде.

Утильсбор: стимул для локализации

С 1 января утильсбор вырастет второй раз за месяц. В прошлом году в России приняли систему ежегодной индексации утильсбора аж до 2030 года. Ежегодно 1 января ставки будут расти на 10—20%. Если до 1 декабря у новой машины с двигателем от 3 до 3,5 литра утильсбор составлял 2 153 400 рублей, то с 1 января, с учётом зависимости суммы от мощности, утильсбор возрастёт до 2 584 000 — 4 190 400 рублей.

Объясняю, зачем государство постоянно повышает утильсбор. Прогрессивную шкалу налога на утилизационный сбор предложил ввести глава АвтоВАЗа Максим Соколов ещё в 2024 году на одном из правительственных совещаний. По его мнению, такой способ расчёта утильсбора должен стимулировать китайских производителей собирать свои машины на территории России, а также создавать партнёрские проекты с российскими компаниями и использовать на производстве локальные запчасти.

Вводя новые правила расчёта утильсбора, власти ссылались в том числе и на популярность мощных гибридных автомобилей с небольшим мотором, которые облагались сниженной ставкой. Изменения должны помочь государству в борьбе с неофициальными поставщиками машин в Россию — с «серыми» импортёрами, которые привозят модели под заказ на физлицо за свой процент. Для понимания: за ввоз нового Toyota RAV4 с базовым мотором 2.0 россиянину с 2026 года придётся уплатить дополнительные 900 тысяч рублей утильсбора, а за BMW X5 — дополнительные 2,6 миллиона рублей.

Сложности восприятия

Восприятие новых законов россиянами неоднозначно и зависит от конкретных инициатив, их социальной значимости и личных интересов граждан. Согласно опросам и исследованиям, некоторые законы получают широкую поддержку, тогда как другие вызывают жёсткую критику и опасения.

В комментариях к новостям о новых законах встречаются высказывания о том, что большинство законов воспринимаются как ограничения и повышение налогов, а не как меры поддержки граждан. Многие люди не видят прямой связи между принимаемыми законами и улучшением своей жизни, что порождает недоверие и скептицизм.

Сложность формулировок законодательных актов делает их непонятными для обычного человека. Юридические термины и бюрократический язык создают барьер между законом и гражданином. Недостаточная коммуникация властей с населением приводит к тому, что люди не получают своевременной и понятной информации о том, как новый закон будет работать и какую пользу принесёт, ведь демонстрация примеров успешного применения новых норм на практике попросту отсутствует.

При этом рост правовой грамотности населения способствует более осознанному восприятию законов. Граждане стали активнее изучать свои права и обязанности, глубже понимать механизмы правового регулирования. Это приводит к более взвешенной оценке законодательных инициатив и их последствий. Люди научились анализировать не только прямые, но и косвенные эффекты принимаемых законов.

Граждане не просто принимают законы «на веру», а стремятся разобраться в мотивах их принятия, возможных рисках и преимуществах.

В современных условиях успешность реализации законодательных инициатив напрямую зависит от степени учёта общественного мнения и готовности власти к диалогу с гражданами. Люди стали активнее участвовать в обсуждениях правовых инициатив, высказывают обоснованную критику и предлагают конструктивные решения. Это создаёт здоровую обратную связь между законодателем и обществом.

Так что необходимо активнее использовать формат «круглых столов» как эффективную площадку для обсуждения новых законодательных инициатив. Практика показывает, что законопроекты, прошедшие широкое общественное обсуждение, имеют более высокий уровень поддержки и эффективнее реализуются на практике. Это связано с тем, что при их разработке учитываются реальные потребности общества и возможные сложности их применения.

Важным шагом должно стать создание системы мониторинга общественного мнения о принимаемых законах. Это позволит своевременно выявлять проблемные моменты и корректировать законодательную политику. В перспективе необходимо развивать систему постоянного диалога между законодательной властью и обществом, создавая механизмы оперативного реагирования на меняющиеся потребности граждан и новые вызовы времени.

