Центральный банк России в своем прогнозе на 2026 год ожидает перехода экономики к более спокойному и сбалансированному развитию после периода интенсивного роста. Регулятор указывает, что в следующем году экономика вырастет на 0,5—1,5%, а в последующие годы рост несколько ускорится.

Главной задачей остается обуздание инфляции. ЦБ прогнозирует, что к концу 2026 года рост потребительских цен замедлится до 4—5%, а затем стабилизируется вблизи целевого уровня в 4%. Именно устойчивое замедление инфляции создаст условия для дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики.

Как отмечает ЦБ, курс на аккуратное и постепенное снижение ключевой ставки, взятый в 2025 году, будет продолжен. С июня по декабрь ставка уже была снижена на 5 процентных пунктов до 16% годовых. Согласно прогнозу, ее средний уровень в 2026 году составит 13—15%, а переход к нейтральному диапазону (7,5—8,5%) ожидается в 2027 году.

По заявлению Банка России, достижение этих целей приведет к конкретным положительным изменениям для населения и бизнеса: рост цен замедлится, кредиты станут доступнее, реальные доходы будут умеренно увеличиваться, что создаст более предсказуемые условия для долгосрочного планирования.

В результате обсуждения на заседании 19 декабря 2025 года совет директоров Банка России на фоне наблюдавшегося замедления инфляции принял решение о снижении ключевой ставки на 0,5 процентного пункта, в результате чего ее годовой уровень составил 16%.

По данным регулятора, в октябре-ноябре 2025 года сезонно скорректированный рост потребительских цен в среднем замедлился до 4,6% в годовом исчислении, тогда как в третьем квартале этот показатель находился на уровне 6,6%.

Из материалов заседания следует, что, по мнению членов совета директоров, сохранять ключевую ставку на текущем высоком уровне в течение длительного времени — например, до марта 2026 года — было бы нецелесообразно. Такой подход на фоне замедляющегося экономического роста мог бы привести к излишнему охлаждению экономики и значительному отклонению инфляции от установленного регулятором целевого показателя.