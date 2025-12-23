На российский финансовый рынок надвигается «великий передел» ликвидности. Банк России весь год потихоньку опускал ключевую ставку, а за ней снижались и проценты по депозитам. В конце 2025 — начале 2026 года истекают сроки многих вкладов, открытых под пиковые 20—24% и выше. По оценкам опрошенных RTVI экспертов, на рынок может выйти 3—4 трлн рублей «горячих денег». На что россияне направят эти средства и переживет ли банковский сектор массовое закрытие вкладов?

В середине ноября Банк России зафиксировал первый с начала года рост средней максимальной ставки по вкладам в топ-10 банков — до 15,5% годовых. Это разворот тренда: с января показатель только падал и в сумме потерял 6,2 процентного пункта.

Банки повышают ставки не зря — они готовятся к борьбе за деньги россиян. По подсчетам «РБК Инвестиций», на 28 ноября средняя максимальная доходность вкладов в первой десятке банков достигала 15,40% на три месяца, 14,90% — на шесть месяцев и 13,49% — на год.

Ноябрьский подъем ставок — обычная сезонная история. Банки борются за вкладчиков перед долгими каникулами, а люди ищут, куда вложить новогодние премии. Но нынешняя ситуация совсем не та, что год назад.

В декабре 2024-го сезонный спрос пришелся на пик ставок: ЦБ держал ключевую на отметке 21%, а банки предлагали вклады еще выше. Ходили слухи о заморозке вкладов россиян, но это не мешало ажиотажу вокруг выгодных депозитов. В декабре 2024-го средства населения в банках выросли на рекордные 7,2% (+3,9 трлн руб.).

Теперь, когда срок тех «пиковых» вкладов подходит к концу, а ключевая ставка гораздо ниже, встает главный вопрос: смогут ли банки удержать эти деньги, не развязав рискованной гонки за ликвидностью?

Объем «горячих денег» — 3-4 трлн рублей

Главный предмет споров — мобильный капитал, или «горячие деньги». По оценке аналитика Дмитрия Вишневского из «Цифра брокер», речь идет о 3—4 трлн рублей, которые россияне разместили на вкладах под высокие проценты в 2022—2024 годах.

«Объем “горячих денег” со старых вкладов (16—24% в 2022—2024 годах) — 3—4 трлн рублей на 2025—2026 годы. Если ключевая ставка опустится ниже 14% (прогноз — 12—13% в 2026-м), они могут уйти из депозитов физлиц, общий объем которых сейчас 63,5 трлн. Это создаст умеренное давление на ликвидность банков», — объясняет аналитик.

Но паники этот объем не вызывает. «Резкого массового оттока, который мог бы серьезно ударить по банкам, я не жду», — говорит аналитик Игорь Додонов из ФГ «Финам». Статистика его поддерживает: за январь—сентябрь 2025 года средства физлиц в банках выросли на 7,2% и превысили 80 трлн рублей. «В октябре приток возобновился: только рублевые срочные вклады выросли на 700 млрд рублей», — добавляет Додонов.

Зав. лабораторией анализа институтов и финансовых рынков Президентской академии Александр Абрамов считает, что даже если часть денег уйдет, системных потрясений не будет — банки уже прошли стресс-тесты. «По итогам 2025 года на фоне снижения ключевой ставки в банки пришло 2,5—3 трлн новых депозитов. Это говорит об отсутствии значимых рисков», — отмечает эксперт.

Деньги вкладчиков — в инвестиционные продукты

Банки намерены отбить удар, предложив клиентам не просто новые вклады, а другие продукты. «На фоне падения ставок банки будут активно продвигать альтернативы: паевые фонды, структурные ноты, свои облигации, фонды денежного рынка, золотые фонды», — прогнозирует Александр Абрамов.

Но эксперт подчеркивает важную деталь: «Главный их минус — высокие издержки для инвесторов. Банки хотят сохранить маржу, как в депозитном бизнесе, и переносят ее на новые продукты. Это не классический мисселинг (недобросовестная практика, когда продавец намеренно искажает информацию об услуге, умалчивает о важных деталях. — прим. RTVI), но старый подход к продажам инвестиций».

Самая естественная альтернатива для консервативного вкладчика — облигации.

«Сейчас наиболее реальная замена вкладам — ОФЗ и надежные корпоративные облигации. Их доходность всё еще на несколько процентных пунктов выше депозитной», — говорит Абрамов.

Игорь Додонов с ним согласен: «По соотношению доходность/риск ближе всего ОФЗ и облигации ведущих российских компаний».

Переток денег в эти инструменты уже начался, тренд подтверждает статистика. В третьем квартале 2025 года розничные инвесторы внесли на брокерские счета 872 млрд рублей — на 52% больше, чем кварталом раньше. Это максимум за четыре года, отмечается в обзоре Банка России.

Заметно большую доходность могут дать российские акции, считает Игорь Додонов. Особенно если удастся мирно урегулировать конфликт на Украине и снять геополитическую напряженность. Но и риски здесь гораздо выше, предупреждает аналитик.

При этом опрошенные RTVI эксперты уверены: массового бегства вкладчиков на рынок акций не будет.

«Ждать, что в 2026 году вкладчики хлынут на фондовый рынок, не стоит, — считает Абрамов. — На рынке акций все еще неопределенность: цены волатильны, по основным индексам зафиксирована отрицательная доходность».

Реальная угроза — резкое и неожиданное падение рубля

При всех прогнозах у этого «великого передела» есть один мощный фактор, который может спутать все карты и превратить управляемый процесс в стрессовый. «Некоторую чувствительность может создавать валютный курс. Лишь резкое и неожиданное падение курса могло бы привести к изъятию части средств с депозитов — в основном для потребительских целей или для покупки валюты, золота и иных альтернативных активов», — отмечает Александр Абрамов.

История подтверждает: в периоды обвала рубля (как в 2014—2015 или 2022 годах) люди массово снимали вклады и бросались скупать наличную валюту. Это создавало банкам операционные проблемы и заставляло Банк России вмешиваться.

Именно валютная паника, а не плавное снижение ставок, способна вызвать тот самый массовый отток, которого сейчас никто не ждет. Тогда поведение вкладчиков изменится кардинально: деньги потекут не в поисках доходности, а в попытке сохранить их стоимость.

Но эксперты считают такой сценарий маловероятным. В базовом прогнозе рубль в 2026 году существенно не ослабнет, и структура вложений изменится плавно, вероятность резкого обвала низкая, подводит итог Абрамов.