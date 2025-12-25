Большинство россиян, получающих страховую пенсию, получат прибавку уже с 1 января 2026 года, сообщил Life.ru член комитета Госдумы по малому и среднему предпринимательству Алексей Говырин. Пенсии остальных получателей в зависимости от категории будут повышены в стандартные сроки — 1 апреля, 1 августа и 1 октября.

С 1 января на 7,6% поднимутся пенсионные выплаты по старости, инвалидности и потере кормильца. Депутат напомнил, что они будут пересчитаны автоматически. Например, если в декабре 2025 года человек получает 25 тыс. рублей, то с учетом прибавки в 1,9 тыс. рублей с 2026 года ему начнут выплачивать по 26,9 тыс. рублей.

Страховая пенсия на будущий год рассчитывается с учетом пенсионного коэффициента (156,7 рубля) и фиксированной выплаты (9854, 69 рубля).

«Работает базовое правило: страховая пенсия = накопленные пенсионные коэффициенты × 156,76 + 9 584,69. При наличии районного коэффициента и установленных надбавок итоговая сумма будет выше, потому что к базе добавляются соответствующие начисления», — пояснил собеседник Life.ru.

Выплаты по государственному пенсионному обеспечению вырастут с 1 апреля — ориентировочно на 6,8% (это уровень инфляции за 2025 год по прогнозу Минэкономразвития). Это повышение коснется тех, кто не имеет права на получение страховой пенсии.

Страховые пенсии с учетом взносов работодателей за 2025 год пересчитают с 1 августа 2026 года. Максимальная прибавка составит 470,28 рублей: она ограничена тремя пенсионными баллами (156,76 рубля каждый).

Военным пенсионерам с 1 октября 2026 года выплаты проиндексируют на 4%.

«В итоге главный ответ на вопрос о том, насколько вырастет пенсия, всегда зависит от вида пенсии, даты перерасчета и текущей суммы», — заключил Говырин.

Как говорил глава Социального фонда Сергей Чирков, в 2026 году повышение страховой пенсии затронет около 38 млн человек: выплаты проиндексируют на 7,6% (то есть выше уровня инфляции).

Пенсия по старости вырастет в среднем на 1,9 тыс. рублей и, по словам министра финансов России Антона Силуанова, к концу года составит 27,1 тыс. рублей.

В начале декабря лидер «Справедливой России» Сергей Миронов призвал привести пенсии в соответствие с реальным прожиточным минимумом, который оценил в 50 тысяч рублей.