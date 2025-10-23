В 2026 году страховая пенсия увеличится у 38 млн пенсионеров, также средний размер пенсий по старости по сравнению с 2025 годом вырастет почти на 2 тыс. рублей, сообщил ТАСС глава Соцфонда Сергей Чирков.

По его словам, индексация страховых пенсий и фиксированной выплаты в 2026 году будет осуществляться с 1 января в том же порядке, как и в 2025-м. Индексация составит 7,6%, что выше уровня инфляции (6,8%).

Чирков отметил, что в 2026 году средний размер страховой пенсии по старости увеличится на 1,9 тыс. рублей и превысит 27 тыс. рублей. На страховые пенсии направят почти 11,9 трлн рублей, добавил глава фонда.

Накануне глава Минфина Антон Силуанов отмечал, что средний размер пенсии по старости на конец 2026-го составит 27 117 рублей. Кроме того, следующие годы пенсии будут индексироваться в плановом порядке с 1 февраля и с 1 апреля.

Первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков также рассказал RTVI, что прожиточный минимум в 2026 году возрастет на 1,2 тыс. рублей и составит 18 939 рублей.

Ранее «Известия» писали, что в ноябре срок выплат детских и пенсионных пособий сдвинется в связи с празднованием Дня народного единства и переноса выходных дней. Издание также напомнило, что в ноябре будут повышены пенсии у граждан, которые достигли 80 лет. С начала 2025 года базовая часть выплаты — 8 907 рублей, после повышения она составит 17 815 рублей.