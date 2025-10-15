В ноябре срок выплат детских и пенсионных пособий сдвинется в связи с празднованием Дня народного единства и переноса выходных дней, сообщают «Известия».

В 2025 году 1 ноября в России будет рабочим днем, а 3 ноября — выходным, поэтому социальные выплаты придут досрочно, 1 ноября, чтобы россияне могли подготовиться к праздникам.

Так, 1 ноября будет перечислено досрочное единое пособие, выплаты на первого ребенка до трех лет, пособия по уходу за ребенком до 1,5 года для неработающих, пособия на ребенка военнослужащего до трех лет и единое пособие беременным.

5 ноября россияне получат ежемесячное пособие из материнского капитала, а 7-го работающим родителям детей в возрасте до 1,5 лет денежные средства также поступят раньше установленного срока. Перевод денег может занять весь день.

«Известия» напомнили, что в ноябре россияне получают социальные выплаты за октябрь.

«Пенсии выплачиваются с 3-го по 25-е число каждого месяца. Точная дата зависит от региона и способа получения», — сказано в публикации.

В праздничные дни график пенсий корректируется для того, чтобы избежать задержки выплат из-за нерабочих дней. Если дата выплаты выпадает на праздник или выходной, пенсия выплачивается заранее — обычно в последний рабочий день перед праздниками.

«Известия» также напомнили, что в ноябре будут повышены пенсии у граждан, которые достигли 80 лет. С начала 2025 года базовая часть выплаты — 8 907 рублей, после повышения она составит 17 815 рублей.

7 октября министр труда и социальной защиты Антон Котяков заявил, что в 2026 году размер среднего пособия на ребенка достигнет 18,3 тысячи рублей. По словам главы ведомства, размер единовременного пособия при рождении, выплаты по уходу за детьми с инвалидностью, пособия по уходу за ребенком до полутора лет для незастрахованных граждан также увеличится пропорционально инфляции. С 1 февраля 2026 года их сумма будет увеличена на 6,8%.