Министр труда и социальной защиты Антон Котяков в интервью РБК заявил о необходимости обновления системы материнского капитала с целью усиления её влияния на демографическую ситуацию в стране, особенно в части стимулирования рождения вторых и последующих детей.

По его словам, текущая модель выплат требует актуализации: за период с 2007 по 2016 год программа успешно справилась с задачей стабилизации, а затем и роста рождаемости, однако сегодня её эффективность снижается.

Котяков напомнил, что трансформация маткапитала в 2020 году, когда основной объём выплат был перенесён на первого ребёнка, помогла избежать резкого падения числа первенцев. Тем не менее, несмотря на стабилизацию уровня рождаемости первенцев, рост числа вторых детей так и не начался (хотя количество семей, в которых появляются третьи дети, постепенно увеличивается).

Глава Минтруда подчеркнул, что власти сейчас прорабатывают пути развития программы, чтобы она вновь стала мощным инструментом поддержки демографии. Он также отметил необходимость пересмотра других мер государственной помощи семьям, чтобы создать более целостный и действенный стимулирующий механизм.

Особое внимание, по словам Котякова, следует уделить доступности поддержки для всех семей, в том числе тех, кто имеет кредитные обязательства, поскольку высокая закредитованность на сегодняшний день становится одним из ключевых барьеров для принятия решения о рождении ребёнка.

Минувшим летом глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина внесла в нижнюю палату парламента законопроект об увеличении маткапитала на 25% за каждого следующего ребенка. Комментируя это предложение, член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева заявила RTVI, что оно «имеет смысл», но считать, что это сразу приведет к буму рождаемости, нельзя.

Напомним, что с 2026 года размер материнского капитала на первого ребёнка проиндексируют на 6,8% и он составит 737 тысяч рублей, а к 2028 году выплачиваемая родителям сумма увеличится до 797 тысяч рублей. При этом если семья не воспользовалась выплатой на первого ребёнка, то к 2027 году при рождении второго суммарный маткапитал за двоих детей может достичь 1 013 156 рублей. Кроме того, по словам Котякова, в 2026 году пособие на ребенка вырастет почти на 7% и составит в среднем 18,3 тысячи рублей.