Инициатива главы комитета Госдумы по защите семьи Нины Останиной о повышении размера маткапитала «имеет смысл», но считать, что это сразу приведет к буму рождаемости, нельзя. Об этом RTVI заявила член комитета Госдумы по бюджету и налогам Оксана Дмитриева.

«То, что маткапитал улучшает материальное благосостояние семьи, это однозначно. И то, что он способствует улучшению жилищных условий, тоже — ведь именно на эти цели 90% получивших сертификаты тратит маткапитал. Поэтому с учетом роста стоимости жилья увеличение маткапитала (если мы держим в уме, что это преимущественно улучшение жилищных условий), то это целесообразно, ведь стоимость квадратного метра растет», — сказала Дмитриева.

Сейчас после рождения первого ребенка обычная российская семья может позволить себе студию или однокомнатную квартиру, и «и то напрягая все остальные возможности», добавила собеседница RTVI.

«Поэтому на самом деле это [предложение Останиной] имеет смысл. Хотя, конечно, нельзя напрямую сказать, что сейчас мы увеличим маткапитал, и это приведет непосредственно к увеличению рождаемости», — подчеркнула Дмитриева.

Когда вводился маткапитал на второго ребенка, то «в моменте и было каким-то стимулом», отметила депутат.

«Но это решение было подкреплено общей пропагандой увеличения рождаемости, общей агитацией за то, что будут дополнительные возможности. Это совпало с экономическим ростом и с увеличением душевых доходов вообще в среднем. Там была совокупность условий, и все в совокупности привело к увеличению рождаемости. Но связь между уровнем жизни, благосостоянием и рождаемостью, безусловно, есть», — заключила Дмитриева.

Первая замглавы комитета Госдумы по защите семьи Татьяна Буцкая отметила в разговоре с RTVI, что вопрос повышения маткапитала требует тщательного анализа.

«Не случайно мы все законопроекты, которые требуют финансирования, обсуждаем изначально с правительством, потому что любое наше решение не может быть вырвано из общей концепции того, как мы движемся к решению демографического вопроса», — сказала она.

Что предложила Останина

Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина 16 июня внесла в нижнюю палату парламента законопроект, в котором предложила увеличить маткапитал на 25% за каждого следующего ребенка.

Согласно тексту документа, в случае реализации инициативы с 1 января 2026 года на первого ребенка будет выплачиваться около 690,3 тыс. рублей, а на каждого последующего сумма будет увеличиваться на 25%.

Сейчас при появлении первенца государство выплачивает в рамках программы маткапитала 690,3 тысячи рублей. За второго ребенка семья получает доплату — 222,2 тыс. рублей. Если по каким-то причинам семья не получала сертификат за первого ребенка, то после рождения второго ребенка родителям выдадут 912,2 тыс. рублей. На третьего и последующих детей такого рода выплаты от государства не предусмотрены.

Останина считает существующий подход неэффективным, указывая на падение рождаемости вторых детей и рост числа многодетных семей.

Депутат отмечает, что в 2023 году в стране зафиксирован минимальный показатель рождений за последние 10 лет, а к 2046 году население может сократиться до 138,8 млн человек, учитывая прогнозы Росстата.

Поэтому, добавляет Останина, ситуация с рождаемостью в стране требует кардинальных перемен. Одним из способов повысить рождаемость может стать изменение правил выдачи материнского капитала, говорится в документе.

Реакция правительства

В правительственном отзыве на законопроект Останиной говорится, что документ подготовлен без учета действующего механизма индексации размера маткапитала. Например, отметили в кабмине, сейчас при рождении третьего или последующего ребенка предоставляется мера господдержки в виде выплаты в размере 450 тыс. рублей на погашение ипотеки.

Помимо этого, в правительстве напомнили, что в большинстве регионов России действуют региональные программы выдачи маткапитала, в рамках которых предлагаются дополнительные выплаты на разные цели.

Кроме того, в отзыве отмечается, что в документе Останиной не говорится, откуда будут взяты средства на реализацию ее инициативы.