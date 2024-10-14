Материнский капитал на второго ребенка превысит отметку в 1 млн рублей уже в 2026 году, сообщила «Ленте.ру» депутат Госдумы Светлана Бессараб. Выплаты на первого ребенка могут увеличить до миллиона через 5 лет.

«Уже с 2026 года выплаты на второго ребенка превысят миллион рублей. На 2025 год маткапитал увеличили на 61 тысячу, сейчас он составлять 894 тысячи на второго ребенка. Выплаты поднимаются в соответствии с темпами инфляции, так что, в зависимости от ее темпов, рост маткапитала до миллиона рублей на первого ребенка может произойти через три-пять лет», — сказала депутат.

По словам Бессараб, увеличение всех пособий происходит всегда не ниже инфляции. Маткапитал индексируется по реальному, а не по прогнозируемому проценту, отметила она.

«Предполагали, что рост составит 4,5 процента, но в итоге из-за инфляции выплаты подняли на 7,3. То же будет и в следующем году. Конечно, хотелось бы поднять сразу до миллиона, но получателей поддержки очень много, и о всех нужно помнить», — пояснила Бессараб.

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков накануне сообщил, что на 46 тысяч рублей будет увеличен материнский капитал в 2025 году, а выплаты на второго ребенка вырастут на 61 тысячу рублей. Таким образом, выплаты на первого и второго ребенка составят 677 и 894 тысячи рублей (если родители не получали поддержку на первом) соответственно.

С 1 февраля 2024 года материнский капитал на первого ребенка составляет 631 тысячу рублей, на второго — 833 тысячи (202,6 тысячи, если семья ранее получала выплату на первенца).