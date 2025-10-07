В 2026 году размер среднего пособия на ребенка достигнет 18,3 тысяч рублей, сообщил ТАСС министр труда и социальной защиты Антон Котяков. Он уточнил, что эти выплаты ежегодно растут в соответствии с темпами увеличения прожиточного минимума.

«На будущий год этот рост заложен на уровне 6,8%. В среднем размер пособия на ребенка составит 18,3 тыс. рублей», — отметил министр.

По его словам, размер единовременного пособия при рождении, выплат по уходу за детьми с инвалидностью, пособия по уходу за ребенком до полутора лет для незастрахованных граждан также увеличится пропорционально инфляции. С 1 февраля 2026 года сумму таких выплат увеличат на 6,8%.

Семьи, чей доход ниже прожиточного минимума на одного человека, могут рассчитывать на единое пособие. Размер выплаты на ребенка может составлять от 50% до 100% регионального прожиточного минимума для детей.

Беременные женщины, вставшие на учет в ранние сроки, также имеют право на получение пособия, которое варьируется от 50% до 100% регионального прожиточного минимума для трудоспособного населения.

В феврале 2025 года вице-премьер России Татьяна Голикова рассказала, что объем финансирования национального проекта «Семья» из федерального бюджета составит 17,9 трлн рублей. Средства, по ее словам, рассчитаны на шесть лет. При этом 7,8 трлн рублей будут реализованы в ближайшие три года.

Одной из основных задач проекта вице-премьер называет обеспечение устойчивого роста рождаемости: к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости должен быть повышен до 1,6, а к 2036 — до 1,8.