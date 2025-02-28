Объем финансирования национального проекта «Семья» из федерального бюджета составит 17,9 трлн рублей. Эти средства рассчитаны на шесть лет — из них 7,8 трлн рублей будут реализованы в ближайшие три года, рассказала вице-премьер России Татьяна Голикова на расширенном заседании комитета Госдумы по защите семьи.

Голикова назвала проект «финансово емким». Вице-премьер напомнила, что «Семья» — комплексный проект, сформированный по поручению президента России Владимира Путина. Он направлен на сохранение здоровья и повышение благополучия населения, а также поддержку семьи.

«Формируя его [проект] исходили из того, что смотрели на семью в широком смысле, желая охватить все возраста. Концентрировав мероприятия так, чтобы бы они оказывали воздействие на все возраста», — пояснила Голикова.

Всего «Семья» включает шесть федеральных проектов, включая такие как: «Поддержка семьи», «Многодетная семья», «Старшее поколение» (за них отвечает Минтруд), «Охрана материнства и детства» (ответственен Минздрав), «Сохранность инфраструктуры и культуры» (ответственность несет Минкульт).

«Ключевые бюджетные ассигнования — это материнский капитал, единое пособие на ребенка, ипотечные программы, программы связанные с поддержкой материнства и детства, культуры», — рассказал Голикова.

Какие задачи должен реализовать нацпроект «Семья»

Одной из основных задач «Семьи» вице-премьер называет обеспечение устойчивого роста рождаемости: к 2030 году суммарный коэффициент рождаемости должен быть повышен до 1,6, а к 2036 — до 1,8.

«Обновленный демографический прогноз Росстата представлен целевым сценарием — 1,6-1,8. Это сложно и амбициозно, но достичь их [этих показателей] можно при условии, что все сферы нашей жизни будут работать на эту тему», — убеждена Голикова.

По словам вице-премьера, целевым ориентиром является многодетность. В рамках проекта планируется выровнять высокий уровень региональной дифференциации и повысить рождаемость в сельской местности.

Упор будет сделан и на повышение благополучия семей, а также создание условий для гармоничного совмещения профессионального развития с рождением и воспитанием детей.

«Это важно для возраста 30-39 лет. Разработан корпоративный трудовой стандарт», — подчеркнула Голикова.

Кроме того, власти займутся и укреплением репродуктивного здоровья и развитием детской медицины. По всей стране открыто достаточное количество фельдшерско-акушерских пунктов, однако женских консультаций не хватает — в рамках проекта будет создано 336 таких консультаций, рассказал министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Особое внимание уделят реконструкции и строительству новых перинатальных центров, где появится возможность реабилитации детей с массой от 500 граммов. По словам Мурашко, важно поддерживать женщин, которые решают сохранить беременность.

«Если на данную тему в положительном ключе выходят сюжеты в Comedy Club, значит это доходит прежде всего до молодежи», — сказал он.

Обеспечение семейного досуга

Министр культуры Ольга Любимова заявила, что нацпроект в том числе ориентирован на обеспечение семейного досуга, «основанного на традиционных ценностях».

«На территории России более 80 тыс. Домов культуры и библиотек. Там проводятся выставки, мастер-классы, кружки. Задача — приобщить детей к новым знаниям в области культуры», — сказала она.

Министр отметила, что планируется строительство и реконструкция филармоний, а также запуск передвижных выставок крупных музеев и проведение «военно-исторических лагерей».

Любимова добавила, что важным направлением станет популяризация многодетной семьи через все формы вещания — телевидение, радио, интернет и кино.

Заместитель министра просвещения указал, что до конца 2030 года планируется реконструировать не менее 2,2 тыс. детских садов, а количество групп продленного дня увеличится на 20%. Его коллега — Ольга Петрова — подчеркнула, что активная поддержка проводится и среди студенческих семей.