Госдума в первом чтении приняла проект дефицитного федерального бюджета на 2026 год и плановый период 2027—2028 годов. Его поддержали 323 депутата, 79 парламентариев воздержались, передает корреспондент RTVI.

Во время обсуждения глава Минфина Антон Силуанов рассказал, что средства пойдут, прежде всего, на финансирование ключевых приоритетов: выполнение социальных обязательств перед гражданами, обеспечение потребностей обороны, безопасности и поддержки членов семей военнослужащих, достижение поставленных президентом России национальных целей развития.

Индексация пенсий, выплат, пособий и маткапитала

Как объяснил Силуанов, проект федерального бюджета предусматривает индексацию социальных выплат в 2026 году. При этом, отметил он, бюджетникам в следующем году зарплата будет повышена на 7,6%. Выплаты ветеранам и инвалидам, а также материнский капитал будут проиндексированы с учетом уровня инфляции за 2025 год — на 6,8%.

С 1 января 2026 года страховые пенсии неработающих и работающих пенсионеров вырастут на 7,6%. Глава Минфина объяснил, что это повышение объединит две индексации: по уровню инфляции и прогнозируемому росту зарплат. В следующие годы пенсии будут индексироваться в плановом порядке с 1 февраля и с 1 апреля.

Средний размер пенсии по старости на конец 2026-го составит 27 117 рублей, сообщил Силуанов.

В беседе с RTVI первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков отметил, что прожиточный минимум в 2026 году возрастет на 1,2 тыс. рублей и составит 18 939 рублей.

«Это важно для того, чтобы можно было проиндексировать соответствующие пособия, социальные выплаты, которые определяются исходя из этого показателя», — отметил он.

С 1 января минимальный размер оплаты труда (МРОТ) увеличится до 27 093 рублей. Это решение поможет повысить зарплаты 4,5 млн человек. МРОТ также важен для расчета многих других выплат, включая отпускные, больничные и пособия, отметил Жуков.

С 1 февраля будут проиндексированы на размер инфляции, то есть 6,8% социальные пособия, в том числе, материнский капитал.

«Новация 2026 года — это ежегодная семейная налоговая выплата работающим родителям, имеющим двух и более детей, в рамках сумм уплаты налога на доходы физических лиц в текущем году», — добавил Жуков.

Важнейшим направлением бюджета являются меры по повышению демографии: объем средств, выделенных на эти цели на ближайшие три года, превысит 10 трлн рублей, передает корреспондент RTVI.

Оборона и безопасность

Расходы федерального бюджета на проект «Национальная оборона» в 2026 году планируются в размере 12,605 трлн рублей, следует из документа. В 2027 году этот показатель составит 13,564 трлн рублей, в 2028-м — 13,047 трлн рублей.

Силуанов объяснил, что эти средства пойдут на закупку вооружения и военной техники для армии, поддержку семей военнослужащих с детьми, а также на модернизацию оборонно-промышленного комплекса с учетом льгот и кредитов от Промсвязьбанка.

«Направим средства на борьбу с беспилотниками, усиление безопасности транспортной инфраструктуры, повышение безопасности приграничных и новых регионов, включая комплектование подразделений всех наших ведомств силового блока. Заложены средства на строительство современных военных городков для размещения наших военнослужащих, создание образовательно-медицинской инфраструктуры Вооруженных сил. Отдельно учтены значительные ресурсы на предоставление медицинской помощи участникам СВО, включая реабилитацию», — заявил министр.

Траты на транспортную сферу и ЖКХ

На реализацию национальных целей развития предполагается направить почти 21 трлн рублей, сообщил Силуанов.

По его словам, приоритетами является технологическое лидерство, в том числе микроэлектроника, робототехника и станкостроение, на это выделено более 2,5 трлн рублей.

«Это выше, чем в нынешней трехлетке, почти на 1 трлн рублей. Несмотря на все сложности с бюджетом, мы уделяем этому направлению особое внимание», — сказал министр.

Кроме того, значительные средства направляются на развитие транспортной инфраструктуры: на три года предусмотрена более 4,6 трлн рублей, что выше предшествующих трех лет на 400 млрд рублей, уточнил Силуанов. В частности, на программы «Формирование городской среды» и «Комплексное развитие сельских территорий» планируется направить более 105 млрд и 180 млрд рублей за три года соответственно, отметил он.

Также предусмотрены меры по модернизации коммунальной инфраструктуры и устранению аварийного жилья. На эти цели в течение трех лет планируется выделить 180 млрд и 160 млрд рублей соответственно.

В целом, как сообщил Силуанов, расходы на национальную экономику возрастут в 2026 году до 4,8 трлн рублей. Это на 360 млрд рублей больше, чем в 2025 году.

Поиск резервов

Счетная палата сейчас анализирует, насколько эффективно расходуются бюджетные средства, и ищет возможности для экономии. На обсуждении документа глава комитета Госдумы по бюджету Андрей Макаров выдвинул идею использовать налоговые льготы как источник дополнительных ресурсов для финансирования.

«Социальные льготы составляют в районе 30% — меньше трети, а остальное — это льготы всем. У нас очень часто льготы даются только потому, что ты назвался малым предпринимателем, ты работаешь в этой сфере и так далее. Мы раздаем льготы не тем, кто эффективно их использует, мы раздаем всем. Нам давно пора понять, что налоговые льготы — это самый неэффективный инструмент поддержки. Нужна прямая поддержка тех, кто эту поддержку реализует и дает значимый для экономики и нужный для людей результат. Здесь скрыты огромные резервы», — сказал депутат.

Проект главного финансового документа страны поддержали «Единая Россия», «Новые люди» и ЛДПР. Воздержались — «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) и КПРФ, передает корреспондент RTVI.

«Это военный бюджет»

Лидер коммунистов Геннадий Зюганов во время обсуждения заявил, что сейчас самая главная задача — это «обеспечить победу», а вторая — «иметь крепкий, надежный тыл».

«Это военный бюджет. <…> Надо отдать должное — президент сформулировал свою стратегию, начиная от борьбы с терроризмом до обеспечения самодостаточности, суверенитета на основе самодостаточности. Для этого надо иметь темпы экономического развития выше мировых. Для этого надо освоить новейшие технологии, иметь очень грамотные, хорошо подготовленные кадры всех уровней, всех специалистов. Мы даже в условиях войны сумели за два года во многом решить эти задачи», — сказал он.

Глава комитета Госдумы по защите конкуренции Валерий Гартунг (СРЗП) заявил журналистам, что у фракции есть вопросы к проекту бюджета. В условиях, когда Россия ведет боевые действия фактически против альянса из более чем 50 стран с совокупным ВВП, который в десятки раз превышает ее собственный, необходимо оптимизировать доходы и расходы, пояснил он.

«К сожалению, мы видим, что не все ресурсы нашей экономики используются для того, чтобы решать поставленные перед страной задачи. Мы подготовили альтернативный бюджет, как и в предыдущие годы. В этом бюджете у нас и по доходам, и по расходам суммы примерно на 13 триллионов рублей больше», — рассказал парламентарий.

Депутат Госдумы от ЛДПР Панеш Каплан заявил, что они поддержат проект бюджета, так как партия считает его «прочным и сбалансированным», а ее предложения в нем учтены.

«Главный финансовый документ для нашей фракции не чужой. Весь год вместе с правительством, с комитетом по бюджету мы работали над ним. Он зиждется на выполнении социальных обязательств перед гражданами, обеспечении потребности обороны и безопасности с учетом имеющихся вызовов, достижении национальных целей, поставленных руководством страны», — пояснил Панеш.

Прожиточный минимум и нефтегазовые доходы

Согласно документу, доходы федерального бюджета в 2026 г. составят 40,28 трлн рублей, в 2027-м — 42,91 трлн рублей, в 2028-м — 45,87 трлн рублей.

Расходы составят 44,07 трлн, 46,10 трлн и 49,38 трлн рублей соответственно. Дефицит бюджета снизится с 3,79 трлн руб. в 2026 году до 3,19 трлн руб. в 2027-м, а в 2028-м вновь увеличится до 3,51 трлн рублей.

Доходы от нефти и газа в 2026 году составят 8,9 трлн рублей, в 2027-м — 9,05 трлн, а в 2028-м — 9,7 трлн рублей. Ненефтегазовые поступления прогнозируются на уровне 31,36 трлн рублей в 2026 году, 33,86 трлн — в 2027-м и 36,16 трлн — в 2028-м.

Прогноз по объему ВВП: в 2026 г. — 235 трлн рублей, в 2027-м — почти 255,5 трлн, в 2028-м — 276,3 трлн рублей.

Фонд национального благосостояния, по прогнозам, в 2026 году достигнет 13,6 трлн рублей, в 2027-м останется примерно на том же уровне, а в 2028-м вырастет до 13,8 трлн.

В 2026 году прожиточный минимум в России составит 18 939 рублей. Для трудоспособных граждан он будет равен 20 644 рублям, для пенсионеров — 16 288 рублям, для детей — 18 371 рублю.

Второе чтение законопроекта намечено на 18 ноября.