Лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов призвал не будоражить россиян разговорами о повышении пенсионного возраста, передает корреспондент RTVI. Парламентарий выразил мнение, что основой новой пенсионной системы должно стать снижение пенсионного возраста и повышение пенсий.

Миронов отметил, что в последнее время все чаще появляются инсинуации на тему возможного повышения пенсионного возраста.

«Мол, пенсионеров все больше, а работающих все меньше. И чтобы получать пенсию побольше, надо подольше поработать. Могу сказать только одно: „Пожалейте наших людей! Хватит их кошмарить!“» — призвал лидер СР.

По словам Миронова, когда граждан начинают заверять в том, что «никаких новаций» в пенсионном законодательстве не ожидается, «в народе это вызывает крайне нервную реакцию». «Что вполне объяснимо: наших граждан столько раз обманывали, что они любой разговор на эту тему воспринимают как намек на грядущие перемены к худшему», — пояснил депутат.

Пенсионную реформу, начатую в 2019 году, Миронов назвал «злосчастной». Она еще не завершена, но уже очевидно, что провалилась, не достигнув ни одной из обозначенных целей, уверен депутат.

«Когда повышали пенсионный возраст, обещали, что пенсии вырастут. И где эти обещания теперь?! Неужели этот горький урок нам пойдет не в прок?!» — задался вопросом Миронов.

Он заявил о необходимости обсуждать снижение пенсионного возраста до «справедливого уровня» — 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин. Миронов также призвал установить размер пенсии не ниже «реального прожиточного минимума», который, по оценке депутата, в настоящий момент составляет около 50 тыс. рублей. «Давайте думать, как достичь этой цели, и на этой основе строить новую, справедливую и эффективную пенсионную систему», — заключил лидер «Справедливой России».

Общественный резонанс ранее вызвали слова депутата Госдумы Светланы Бессараб относительно пенсионного возраста. В середине ноября в беседе с ТАСС она сказала, что граждане могут более чем вдвое увеличить размер своей пенсии в случае выхода на нее на 10 лет позже.

«Если гражданин решил поработать при наступлении пенсионного возраста в течение пяти лет, он может увеличить размер своих индивидуальных пенсионных коэффициентов на 36%, а фиксированную выплату — на 45%. Если отложит выход на пенсию на 10 лет, то он более чем в два раза увеличит свою пенсию», — заявила Бессараб.

Некоторые СМИ расценили высказывание депутата как планы повысить пенсионный возраст. Так, «МК» написал, что Бессараб выступила с законодательной инициативой об увеличении пенсионного возраста для мужчин до 75 лет, а для женщин — до 70 лет.

Опровергать планы по якобы изменению пенсионного законодательства пришлось председателю Госдумы Вячеславу Володину. На заседании 19 ноября он уточнил, что слова Бессараб были интерпретированы неверно.