Число пенсионеров в России сократилось, потому что в 2025 году россияне не выходят на пенсию по старости. Об этом заявила RTVI депутат Госдумы Оксана Дмитриева.

«Дело в том, что в 2025 году нет нового выхода на пенсию. В 2026 году начнут выходить на пенсию женщины 1967 года рождения с большими проблемами, поскольку у них накопительный элемент в полном объеме», — пояснила парламентарий.

Рожденные в 1966 году вышли на пенсию в 2024 году, а в 2025-м «нет притока новых пенсионеров», отметила Дмитриева.

На вопрос о том, сократилось ли число «старых» пенсионеров, Дмитриева заявила, что «естественная убыль есть, а новых пенсионеров нет». «Есть ли избыточная смертность — надо смотреть. По COVID данные были видны, сейчас у меня данных нет по избыточной смертности», — добавила депутат.

В 2025 году, в соответствии с графиком пенсионной реформы (началась в 2019 году), граждане не выходили на пенсию по старости. Это связано с постепенным увеличением пенсионного возраста. С 2019 по 2022 год его каждый год увеличивали на полгода, в этот период россияне выходили на пенсию ежегодно. С 2023 по 2028 год пенсионный возраст ежегодно увеличивается на один год, поэтому выход на пенсию происходит в 2024, 2026 и 2028 годах (женщины 1966-1968 года рождения, мужчины 1961-1963 года рождения).

Ранее РИА Новости сообщило со ссылкой на данные Социального фонда, что по состоянию на 1 октября 2025 года число пенсионеров в России составило более 40,662 млн человек. Из них работают 7,354 млн, не работают — 33,308 млн.

Таким образом, за полгода количество пенсионеров сократилось почти на 300 тыс. Для сравнения, по данным на 1 апреля 2025 года, в России проживали 40,961 млн пенсионеров.

Последний раз рост числа пенсионеров был зафиксирован в начале года. По состоянию на 1 января 2025 года количество пенсионеров на учете в Социальном фонде составляло 41,17 млн, а прирост составил 94 тыс. Показатель вырос впервые за шесть лет.