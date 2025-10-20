Пенсия — это то, что рано или поздно коснется каждого россиянина, если он, конечно, до нее доживет. Что не так с нашей пенсионной системой, будут ли ее и дальше реформировать и почему ныне работающим поколениям следует самостоятельно позаботиться о своих доходах в старости, RTVI рассказывает кандидат экономический наук, заместитель директора Института социальной политики НИУ ВШЭ Оксана Синявская.

О главной проблеме пенсионной системы России

Основные проблемы современной российской пенсионной системы вызваны процессами, которые протекают за ее рамками. Первая из них — это старение населения. Давно осознали, что оно ухудшает сбалансированность пенсионных систем, но до сих пор непонятно, что с этим делать. Все возможные быстрые решения этой проблемы все страны, включая Россию, уже приняли.

Те государства, в которых пенсии были очень большими, перешли на более сдержанную их индексацию — например, только по инфляции. Но это точно не наша ситуация, так как в России еще с 90-х годов достаточно низкий уровень пенсий.

У нас в стране с последствиями старения населения боролись двумя способами.

Во-первых, изменением пенсионной формулы, в которой учитываются, сколько человек внес в систему, и отчасти то, как меняется соотношение между количеством плательщиков страховых взносов и их получателями. Во-вторых, путем повышения пенсионного возраста. Но все понимают, что эти решения помогают справиться с этой ситуацией только на короткое время.

После завершения повышения пенсионного возраста количество людей старшего возраста снова начнет расти, а число работающих — неуклонно уменьшаться. Это приведет к тому, что и в дальнейшем уровень пенсионного обеспечения в нашей стране будет не очень высоким.

О структуре занятости и неравенстве в доходах

Вторая проблема пенсионной системы связана с тем, что в последние два десятилетия по мере расширения числа занятых в сфере услуг, а также с появлением цифровых технологий и платформ, меняется структура занятости. Мы наблюдаем тенденцию к сокращению стандартной занятости по найму, когда человек работает полную рабочую неделю по трудовому договору и получает официальную зарплату, с которой платятся все налоги и взносы.

Сейчас всё больше становится других форматов занятости — по договорам подряда, в форме индивидуального предпринимательства, самозанятости или неформальной занятости (то есть в теневом секторе экономики). Эта занятость нестабильна, а страховые взносы за периоды подобной занятости зачастую либо совсем не платятся, либо платятся в меньшем размере.

Такая ситуация существенно подрывает финансовую базу нынешней пенсионной системы. Хороших решений этой проблемы пока не выработано.

Третья проблема пенсионной системы России имеет нашу собственную специфику. У нас высокое неравенство в трудовых доходах и значительное число низкооплачиваемых рабочих мест. В результате, одни всю жизнь получают очень низкую зарплату, с которой платятся маленькие страховые взносы.

Как следствие, они будут получать очень низкие пенсии, которые скорее всего окажутся за пределами прожиточного минимума. И государство будет вынуждено доплачивать этим людям.

Другие, наоборот, имеют очень высокие заработки и для них потом сложно будет выйти на пенсию, которая окажется в разы меньше их прежней зарплаты, потому что размер пенсии дифференцирован намного меньше, чем размер заработных плат. Такая незначительная дифференциация пенсий у нас сложилась в том числе из-за того, что в России происходит очень сильное перераспределение пенсионных выплат в пользу низкооплачиваемых работников.

О путях решения пенсионных проблем

Быстрых и легких рецептов решения проблем пенсионной системы не существует. Есть решения за рамками пенсионной системы. Все решения и процессы, направленные на рост низких зарплат, будут помогать пенсионной системе — например, благодаря повышению минимального размера оплаты труда, и различным стимулам для легализации занятости, осуществляемых правительством на протяжении последних 10−15 лет.

На это же работает наблюдаемый в последние годы рост оплаты труда. Ведь чем лучше у людей заработки, тем больше у них отчислений страховых взносов и шансов на более высокие пенсионные права. Но, конечно, полностью разрыв в размерах пенсий и заработков высокооплачиваемых работников преодолеть не удастся.

Как накопить на старость

Поэтому другим путем роста доходов пенсионеров может стать развитие добровольных накопительных форм пенсионного обеспечения. Во многих развитых странах достаточно существенная часть доходов пенсионеров формируется за счет пенсий от предприятий либо индивидуальных накоплений.

Но в России в силу сложного исторического прошлого, недостаточной развитости и устойчивости финансовых рынков культура формирования долгосрочных накоплений пока не очень развита. Горизонт планирования очень короткий.

Низкие доходы наших граждан также препятствуют их долгосрочным накоплениям на старость. Как правило, они предпочитают в первую очередь решать более насущные проблемы — приобретение жилья и выплаты по ипотеке, инвестиции в образование детей, здоровье свое и близких, и текущее потребление.

Но исследования показывают, что в этом плане ситуация постепенно меняется.

Более молодые поколения уже лучше осведомлены о возможностях инвестирования и начинают раньше задумываться об источниках своих доходов в старости. Развитию этих тенденций могут помочь различные инициативы по повышению финансовой грамотности и по расширению инструментов долгосрочного накопления с разной степенью рискованности — от максимально консервативного до достаточно рискованных.

Но я здесь реалист и не верю, что эти изменения произойдут в ближайшее время. Чтобы большинство наших сограждан перешли к самостоятельному формированию индивидуальных пенсионных накоплений, достаточных для жизни в старости, у нас уйдет не одно десятилетие.

Что касается людей, которые будут выходить на пенсию в ближайшие 10−15 лет, то они находятся в сложном положении. С одной стороны, у них есть какие-то накопления в рамках системы обязательных пенсионных накоплений, которая у нас существовала с 2002 до 2014 года, но размер этих накоплений невелик. С другой стороны, эти люди еще успели застать 90-е годы, поэтому могли иметь неформальные, полуформальные или невысокие заработки, что негативно влияет на размеры их будущих государственных пенсий.

О реформе досрочных пенсий

Доля тех, кто сейчас может формировать самостоятельные накопления на старость, ограничена верхними доходными группами. Но государству нужно стимулировать активность граждан в этом направлении, поскольку других инструментов решения пенсионных проблем у него не так много.

Из того, что осталось, можно, думаю, отнести обсуждение вопроса о дальнейшей реформе досрочной пенсии. Это процесс был запущен в 2013 году, когда для отдельных категорий рабочих мест были введены дополнительные страховые взносы, и продолжен в рамках повышения пенсионного возраста с 2019 года, но его так и не довели до конца.

У нас всё еще имеется ряд профессий и рабочих мест, дающих право на более ранний выход на пенсию. К ним относятся, например, учителя, медицинские работники, люди в районах Крайнего Севера и приравненных к ним территориях, некоторые работники, занятые во вредных и опасных условиях труда.

Проблема состоит в том, что источники финансирования их досрочных пенсий не очень понятны. За рамками рабочих мест, попадающих под закон 2013 года, за подавляющую часть этих пенсий платим мы все — обычные застрахованные.

Получается, что из наших с вами страховых взносов финансируется право отдельных категорий занятых на более ранний выход на пенсию. И хотя это политически сложный вопрос, затрагивающий вопросы социальной справедливости, когда-то к решению этой деликатной проблемы придется вернуться.

Других решений у государства сейчас просто нет.

Власть не может сильно менять условия индексации пенсий, так как они у нас и так невысокие, а пенсионный возраст в России и так достаточно высокий для нашей продолжительности жизни.

Скорее всего, если к вопросу реформирования досрочных пенсий когда-то вернутся, в этом вопросе государству искать приемлемый компромисс между интересами бизнеса, всех застрахованных и тех, кто работает в особых условиях труда. Решая эту болезненную проблему, нельзя обижать людей, которые действительно теряют свое здоровье, работая на вредных и опасных производствах или на отдаленных территориях.

Устарела ли солидарная пенсионная система

Конечно, нынешняя система социального страхования, которая была разработана еще для общества массовой индустриализации, постепенно устаревает, но в ее сохранении есть свои резоны. Я бы не стала рубить с плеча и совсем отказываться от нее.

Любая государственная пенсионная система — это не просто защита государства от того, что у него будет много бедных стариков, которые уже не могут работать. Она выполняет важную социально-экономическую функцию — поддержание внутреннего потребительского спроса и качества жизни разных слоев населения.

Без этого в стране невозможно сохранить политическую стабильность.

Страховая пенсионная система, основанная на взносах с зарплаты и пенсиях, привязанных к объему уплаченных страховых взносов, за счет своей массовости и всеохватности позволяет распределить потенциальные риски на широкие слои общества — то, с чем не справляется ни одна частная система.

Кроме того, помимо защиты от бедности страховая пенсионная система обеспечивает устойчивую связь между размером зарплаты и размером пенсии в старости. Хотя в случае России эта связь, к сожалению, очень слабая.

Конечно, есть страны, в которых пенсионные системы устроены иначе. Например, в них за счет общих налогов платят одинаковые пенсии для всех граждан вне зависимости от их прежних заработков. Но в этих странах люди с высокими доходами обычно не очень заинтересованы в государственных пенсиях и формируют частные сбережения на старость.

Я бы не стала сейчас отказываться от солидарной пенсионной системы еще и потому, что в нашей стране сохраняется значительная занятость в промышленности и в бюджетной сфере, и в целом наемный труд по-прежнему остается преобладающей формой занятости. Было бы правильнее вернуться к обсуждению будущего пенсионной системы с учетом развития новых форматов занятости для поисков оптимальных вариантов ее реформирования.

Какими будут пенсии ныне работающих поколений

Уже сейчас понятно, что нынешний уровень пенсионного обеспечения не позволяет многим пожилым людям рассчитывать, мягко говоря, на расширенное потребление. Современные пенсионеры официально не считаются бедными, потому что их доходы превышают установленную границу бедности. Но на самом деле это превышение не очень значительное. Доходы тратятся преимущественно на питание, оплату жилищно-коммунальных услуг и лекарства.

К сожалению, в будущем ситуация с пенсиями лучше не станет.

Причины этого я уже называла — старение населения и изменения на рынке труда. Поэтому совершенно очевидно, что нынешние тридцатилетние и сорокалетние должны формировать собственные сбережения на старость. Для этого существуют различные способы — программа долгосрочных сбережений, негосударственные пенсии, банковские вклады, разнообразные инвестиции и страховки.

Тем, кто сейчас находится в трудоспособном возрасте, надо четко осознавать, что в старости пенсию от государства придется самостоятельно чем-то дополнять. Не у всех получится на пенсии продолжать работать в силу состояния здоровья или других обстоятельств. К тому же никто сейчас не может предсказать, какая ситуация сложится к тому времени на рынке труда и вообще в стране.

О слухах про изменения пенсионной формулы

Официально сейчас никто не обсуждает изменение порядка расчета пенсий. Но после завершения в 2028 году периода повышения пенсионного возраста у нас исчезнет ситуация, при которой число людей, выходящих на пенсию, уменьшается, а число плательщиков страховых взносов — увеличивается. И тогда темпы индексации пенсионных баллов скорее всего действительно замедлятся.

Но я уверена, что никто не будет полностью отказываться от индексации пенсий, потому что пенсионеры — это важная социальная группа. Она значима не только по политическим причинам как важная часть электората.

Это еще и группа, материальное положение которой влияет на достижение национальных целей развития в области снижения бедности. От жизненного уровня пенсионеров зависит и благополучие их детей и внуков.

Поэтому при сохранении нынешней социально-экономической и политической ситуации вряд ли государство решится на какие-то резкие шаги в этой сфере. А вот к обсуждению будущего устройства пенсионной системы, которая бы учитывала интересы всех ее участников, думаю, мы еще вернемся.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции