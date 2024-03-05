В 2050-х средняя пенсия в 32 тысячи рублей станет для россиян недостижимой, а дыра в пенсионном фонде вырастет почти в 3 раза — до 10 трлн рублей, говорится в расчетах представителя движения F.I.R.E. в России Александра Елисеева. RTVI узнал у экспертов, действительно ли нынешние 35-летние останутся без пенсии и ждать ли в этой связи новую пенсионную реформу.

Движение F.I.R.E. от анг. Financial Independence Retire Early — «финансовая независимость, ранняя пенсия». Для достижения этой цели сторонники концепции F.I.R.E. готовы годами экономить и вкладывать бо́льшую часть доходов в инвестиции.

Дефицитный пенсионный фонд

Предвестником грядущего пенсионного хаоса Елисеев называет мощный дефицит пенсионного фонда — 3,4 трлн рублей за один только 2022 год. Речь идет о соотношении страховых взносов (6,2 трлн рублей взносов и 9,6 трлн рублей выплат).

“Это не что-то новое, мощнейший дефицит средств наш пенсионный фонд испытывает уже давно — возможно, с начала существования. Данный дефицит покрывается из бюджета РФ, и пенсионная реформа 6-летней давности как раз была нацелена на то, чтобы размер этого дефицита (и сопутствующую нагрузку на бюджет) сократить”, — говорится в разборе Елисеева.

“Сейчас пенсионные выплаты идут через Социальный фонд России (СФР), который явился результатом слияния Пенсионного фонда (ПФР) и Фонда социального страхования (ФСС). Так сделали не только для того, чтобы было удобнее платить, но и для аккумуляции большего количества денег”, — рассказал RTVI Андрей Гиринский, кандидат экономических наук, доцент Экономического факультета РУДН.

В годовом отчете СФР указано, что доходы пенсионного фонда в 2022 году (данные за 2023 год пока недоступны) составили 12 478 млрд рублей, а расходы — 11 374 млрд рублей. То есть по итогам года ПФР вышел в плюс на 1 104 млрд рублей. Ранее источником такого профицита называли трансферты из бюджета.

Положение дел нынешнего СФР как никогда успешное, прокомментировала эти цифры RTVI Людмила Иванова-Швец, кандидат экономических наук, доцент Базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управления человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова.

“Впервые за многие годы в 2022 году случился профицит Пенсионного фонда. Это произошло и за счет роста доходов, и за счет сокращения численности пенсионеров из-за повышения пенсионного возраста. Если бы не повысили пенсионный возраст, то как раз после 2022 года дефицит Пенсионного фонда только бы увеличивался”, — уточнила она.

На первую половину 2023 года дефицит бюджета фонда составлял около 700 млрд рублей, добавил Гиринский. Однако, по его словам, это не проблема, а скорее текущая задача, которую можно решить за счет бюджета.

“Дефицит Пенсионного фонда никак не влияет на обеспечение пенсионеров. Правительство всегда выполняет свои обещания по индексации и выплате пенсий, а весь возникающий дефицит покрывается за счет трансфертов”, — уточнила Людмила Иванова-Швец.

Сколько занятых приходится на пенсионера

«Каждого пенсионера «обслуживает» 1,72 занятых. Занятые платят взносы (некоторые совсем не платят — например, занятые в малом предприятии на ставке МРОТ, получающие остаток «серыми»), и этих взносов едва хватает на то, чтобы покрыть всего 65% от пенсий”, — говорится в расчетах Елисеева.

Если исходить из цифр на начало 2023 года, занятых было 72,9 млн человек. Учитывая численность пенсионеров — 41,8 млн человек, то соотношение получается похожее — 1,74 к 1.

Учитывая, что наша пенсионная система сформирована по принципу солидарности, т.е. отчисления в СФР работающих идут на выплаты пенсионерам, такое соотношение нельзя назвать положительным, полагает Иванова-Швец.

«Закономерно, что при снижении численности занятых и росте численности пенсионеров, этот показатель будет еще критичнее. Вполне возможно, что если бы демографическая нагрузка была ниже, то и выплаты пенсионерам были бы выше», — добавила она.

В 2019 году соотношение занятых к пенсионерам составляло 1,55, сейчас мы видим значения более 1,7, а к концу реформы можем ожидать около 1,9, соглашается с подсчетами Гиринский.

«Текущие данные показывают позитивную динамику по нагрузке, связанной с пенсионными выплатами, поэтому отрицательного влияния на их размер в обозримой перспективе не прослеживается”, — полагает эксперт.

Впрочем, ситуация куда сложнее, выяснил RTVI. Дело в том, что далеко не все занятые перечисляют деньги в пенсионный фонд. Судя по годовой отчетности СФР, в пенсионный фонд поступают данные о страховых взносах и стаже лишь от 58,7 млн россиян, а 4,2 млн граждан числятся самозанятыми и решают сами, платить им или нет. Это означает что фактическое соотношение занятых, за которых платят взносы, к пенсионерам может быть еще ниже — 1,4 к 1.

Если смотреть по данным Росстата, число трудоспособных россиян в 2022 году составляло 84,4 млн человек (а безработных — чуть больше полумиллиона, соотношение со старшим поколением — 2,3). Подсчет грубый, но если бы взносы приходили от всех трудоспособных — то на одного пенсионера приходилось бы два занятых. Эксперты называют это соотношение оптимальным для пенсионной системы.

Демографическая яма как риск для будущих пенсионеров

«Я родился на рубеже 1988-1989 гг. и отношусь к поколению миллениалов по условной международной градации. В нашей стране на эти годы пришелся пик рождаемости, и это можно увидеть на пирамиде. «Бэби-бум» длился около десятилетия, с 1980 по 1990 год, после чего рождаемость в стране пошла на спад. Конечно же, правительство было озабочено таким положением вещей, так что с 2007 года появился так называемый маткапитал, который в некоторой степени стимулировал рождаемость. Однако, в последние 7 лет рождаемость пошла на спад <…>. Вам может показаться эта проблема несущественной на фоне прочих событий, но фактически это отложенная катастрофа, которая даст о себе знать примерно через 30 лет!” — говорится в расчетах Елисеева.

На практике россияне уже сейчас сталкиваются с последствиями демографической катастрофы, которая состоялась 30 лет назад. После распада СССР демографические потери России составили 25 млн человек, подсчитали “Ведомости”. Суммарная рождаемость, т. е. сколько детей появляется у одной женщины, рухнула с 2,13 в 1988 году до исторического минимума со времен Великой Отечественной войны в 1999 году — 1,16.

Демографическая яма 90-х сказывается на рождаемости и сейчас. Суммарная рождаемость в 2023 году изменился не сильно — примерно на одну сотую — с 1,45 ребенка на одну женщину до 1,44, рассказал RTVI демограф Алексей Ракша. При этом, число родившихся снизилось более чем на 3%, добавил эксперт.

«Потому что число женщин в детородном возрасте снизилось на 2-3%. Это прямой результат большого провала рождаемости 1990-х годов, то есть это эхо ямы 90-х. Если мы эту яму уберем, то есть, если посчитать без этого — по коэффициенту самой рождаемости, то она почти не снизилась в прошлом году», — сказал он.

Нынешняя демографическая ситуация несопоставима с той, что была в 90-х. Из январского прогноза Росстата следует, что демографические трудности в будущем не изменят соотношение занятых и пенсионеров в худшую сторону. Так, если в 2023 году на 83 млн трудоспособных россиян приходилось 36 млн старшего возраста (2,3), то по среднему варианту прогноза на 2046 год на 84,7 млн трудоспособных будет приходиться 34,5 млн старшего возраста. То есть соотношение будет 1 к 2,4.

Кроме того на выплаты пенсионерам можно влиять и без повышения рождаемости, добавил Гиринский. “Бывают демографические подъемы и спады и они влияют на соотношение работающих граждан и пенсионеров. Однако, есть достаточно много методов регулирования такой ситуации,включая трудовую миграцию, дотирование средств фонда из бюджета и тд.”, — уточнил он.

Впрочем, сможет ли государство в долгую увеличивать расходы из кубышки на пенсионные нужды, остается неясным. Бюджетные расходы России на пенсии (около 9% ВВП) и так близки к среднему уровню таких расходов по странам ОЭСР — элите мировой экономики, рассказал RTVI Петр Щербаченко, доцент Финансового университета при Правительстве РФ.

«При этом наши пенсионные расходы (выраженные в процентах ВВП) более чем вдвое превышают средние расходы стран с формирующимися рынками, входящих в «двадцатку» (так, Китай тратит на пенсии 4%, Южная Корея — 2,6%, Мексика — 1,8% ВВП)», — уточнил он.

Оправдаются ли апокалиптические прогнозы

Из-за нынешнего провала в рождаемости через 30 лет в России возникнет огромный дисбаланс между работниками и вышедшими на пенсию бэби-бумерами, полагает Елисеев. По его прогнозам, в 2050-х даже средняя пенсия в 32 тысячи рублей станет для россиян недостижимой мечтой, а дыра в пенсионном фонде вырастет почти в 3 раза — до 10 трлн рублей.

Опрошенные RTVI эксперты скептически отнеслись к столь дальним прогнозам по размеру пенсий и дефицита бюджета. “Какой размер пенсий ожидать — прогнозировать сложно. Здесь будет влиять и экономическая ситуация в стране, и уровень заработных плат. Да и судя по описанию, автор считал просто статичные показатели, не используя анализ рядов динамики. Это уже серьезная статистика, но здесь без нее давать прогнозы сложно”, — сказала Иванова-Швец.

Гиринский подчеркивает, что прогнозы и планы с таким далеким горизонтом не свободны от ряда серьезных недостатков — прежде всего очень большой величины неопределенности.

“Есть в экономической науке такие категории как номинальный и реально располагаемый доход. Для пенсионера в основе этих категорий лежит размер пенсионной выплаты. На эти категории влияет очень много факторов, которые на такой долгий срок спрогнозировать практически невозможно. Конечно можно заложить текущие темпы и условия изменения макроэкономических показателей, но это может быть очень далеко от ситуации через несколько десятилетий”, — добавил Гиринский.

Ждать ли новой пенсионной реформы

Опрошенные RTVI эксперты сходятся в одном: ждать резкого повышения пенсионного возраста в России не стоит — для этого нет ни оснований, ни технических возможностей.

“Государство гарантирует некий необходимый уровень пенсионного обеспечения. Для увеличения пенсий оно может использовать непопулярные меры: рост социальных отчислений или повышение пенсионного возраста. Но налоговая нагрузка и так немаленькая, а повышение пенсионного возраста, если и возможно, то только на 1-2 года. Дальше уже некуда, да и продолжительность жизни необходимо брать во внимание”, — сказала Иванова-Швец.

Чтобы справиться с дефицитом пенсионного фонда, можно использовать другие подходы, полагает она. Среди возможных мер — выплачивать из других источников материнский капитал и пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца.

Молодежи стоит работать над тем, чтобы иметь достойную пенсию в старости, полагает Иванова-Швец:

“Государство сейчас предлагает различные инструменты. Последние мы услышали из послания Президента, а молодежь об этом должна задуматься. Минимум государство гарантирует, а достойный уровень — забота самого гражданина. И еще стоит понять, что заставить копить на будущую пенсию сложно, это вызывает недовольство, поэтому для формирования достойной пенсии требуется только самосознание и желание, ну и, конечно, достойная заработная плата”.