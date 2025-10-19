Вышедшие на пенсию россияне могут увеличить размер получаемого пособия, переселившись в другой регион или взяв под опеку до трех иждивенцев, рассказала ТАСС эксперт Президентской академии Татьяна Подольская.

По ее словам, назначенная и уже получаемая пенсия будет пересмотрена, если переехать туда, где действует районный коэффициент, — на Крайний Север, Дальний Восток и некоторые другие регионы России. Размер пенсионной выплаты увеличится на весь срок официального проживания в одном из этих регионов, пояснила Подольская.

Если трудовой стаж был наработан на Крайнем Севере и приравненных к нему районах, фиксированная пенсионная выплата увеличивается в 1,5 раза, а у продолжающих проживать в той же местности — еще и умножается на районный коэффициент.

Самый высокий районный коэффициент по России — 2 (пенсия удваивается по сравнению с фиксированной выплатой). Он действует на камчатских Командорских островах, сахалинских Курильских островах, в Чукотском автономном округе и некоторых районах Якутии — но только для работников определенных категорий. В некоторых регионах такой коэффициент применяется для всех и действует на всей территории, например:

1,4 — в республике Алтай,

1,3 — в Кемеровской области и Хакасии,

1,2 — в Новосибирской области,

1,15 — в Башкирии.

Кроме того, аналогичным образом повышающие пенсию районные коэффициенты без дополнительных условий применяются в некоторых отдельных населенных пунктах:

1,8 — в Мурманске-140 и на территории в подчинении городской администрации, в поселке Туманный Кольского района Мурманской области,

1,7 — в Зее и Тынде Амурской области, в Северодвинске Архангельской области, в бурятском Северобайкальске, в поселке Туманный Кольского района Мурманской области,

1,6 — в Воркуте (Коми) и Мирном (Якутия),

1,5 — в Инте (Коми), в Кедровом и Северске Томской области,

1,4 — в карельской Костомукше, в Шимановске Амурской области, в Кызыле (Тыва), в Краснокаменске Забайкальского края,

1,3 — в Благовещенске, Белогорске, Райчихинске и Свободном Амурской области, в Томске,

1,25 — в Череповце Вологодской области, в Алейске, Славгороде и Яровом Алтайского края,

1,15 — в Петрозаводске и Сортавале (Карелия), в Вологде, в Кирове.

Наиболее высокие коэффициенты без ограничений действуют для всех жителей некоторых районов:

1,7 — Амурской и Архангельской областей, Бурятии,

1,6 — Камчатского края и Коми, Красноярского края, Ненецкого автономного округа, Сахалинской и Тюменской областей, Хабаровского края, Якутии,

1,5 — Коми, Мурманской и Томской областей, Тывы, Амурской и Тюменской областей, ЯНАО,

1,4 — Амурской и Архангельской областей, Забайкальского края, Карелии, Тывы, Иркутской области, Хабаровского края,

1,3 — Амурской области, Дагестана, Калмыкии, Карелии, Томской и Кемеровской областей, ЯНАО.

Кроме того, изменить сумму уже назначенной пенсии в сторону повышения можно при наличии иждивенца, которого пенсионер содержит. Это может быть несовершеннолетний сын или дочь, внук, а также родители или супруг с инвалидностью, пояснила Подольская. В таких случаях пенсия увеличивается на треть за каждого иждивенца — но их не должно быть более трех.

Еще одной возможностью повысить пенсионные выплаты является переход с пенсии по старости на пенсию по инвалидности или наоборот — в зависимости от обстоятельств. Эксперт Президентской академии советует пенсионерам внимательно изучить условия начисления выплат в том и другом случаях и выбрать наиболее выгодный для себя вариант.

Например, фиксированная выплата к страховой пенсии по старости автоматически повышается вдвое по достижении пенсионером 80-летнего возраста. Она также увеличивается, если пенсионер стал инвалидом или, уже являясь таковым, получил более тяжелую группу инвалидности — первую вместо второй или вторую вместо третьей.

Подольская подчеркнула, что Социальный фонд России не учитывает такие изменения обстоятельств у пенсионеров и не переводит их на более выгодный вариант получения пенсии автоматически. Поэтому гражданину нужно самому обращаться в это ведомство, чтобы там специалист просчитал ему разные варианты начисления пособий и предложил самый выгодный из них.

Также сумму пенсионной выплаты можно повысить, предоставив в Социальный фонд документы о трудовом стаже или заработке, которые не были учтены при изначальном назначении пенсии. Аналогичным образом повышения можно добиться, подав в Соцфонд документы о присуждении государственных наград, если таковые имеются.

Еще одним вариантом повышения пенсии Подольская назвала выход пенсионера на работу. После трудоустройства работодатель начнет платить за него взносы, с учетом поступления которых пенсия будет ежегодно автоматически пересчитываться — но не более чем на 3 балла за год.