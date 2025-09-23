Депутат Мособлдумы Анатолий Никитин заявил, что при соблюдении определенных условий можно получать пенсию в размере 100 000 рублей. Депутат Госдумы, доктор экономических наук Оксана Дмитриева рассказывает RTVI, действительно ли такая пенсия достижима.

Гипотетически пенсия в 100 000 рублей возможна, поскольку с 2015 года действуют повышающие коэффициенты в случае добровольного отказа от получения пенсии после достижения пенсионного возраста. Однако для того, чтобы ее получать, пенсионер должен был заранее знать о том, как будет меняться пенсионная система: когда пенсию работающим пенсионерам заморозят, а когда снова начнут индексировать, а также как и в какой мере возможен перерасчет пенсии работающим пенсионерам.

Кроме того, пенсионер должен был свято верить, что через пять—десять лет правила снова не изменятся и повышающий коэффициент не отменят. В связи с этим я с интересом прочла обошедшее все информагенства утверждение депутата Анатолия Никитина из Мособлдумы, что якобы можно заработать пенсию 100 тысяч рублей в месяц, если иметь 53 года стажа. Для этого, по его словам, уже достигнув пенсионного возраста, в течение последующих десяти лет необходимо отказаться от получения пенсии. При этом нужно иметь заработок в размере 230 тысяч рублей в месяц, с которого уплачиваются взносы в пенсионный фонд.

Решила перепроверить — действительно это так работает, как уверял всю страну депутат.

Первая ошибка, которая дезинформирует работающих пенсионеров, состоит в том, что им якобы будет начисляться десять ИПК (индивидуальных пенсионных коэффициента) при получении предельного уровня заработной платы для уплаты ежемесячных взносов в пенсионный фонд, равной в 2025 году 230 тысячам рублей. Зарабатывать они реально могут и 230 тысяч, и более и платить взносы с этих средств в социальный фонд. Но учитываться при перерасчете пенсии будут только взносы, уплаченные по заработной плате до 68975 рублей в месяц, эквивалентные трем ИПК, поскольку именно такое ограничение было введено в 2015 году, и пока, несмотря на все наши усилия, не снято. Поэтому в таблице ниже я привожу сопоставление предельного размера оплаты труда, с которого уплачиваются взносы, и предельный размер оплаты труда, с которого уплаченные взносы учитываются для работающих пенсионеров.

Добровольный отказ от выплаты пенсии по достижении пенсионного возраста не снимает ограничение по начислению ИПК для работающих пенсионеров. Поэтому работающий пенсионер, отказавшийся от получения пенсии, в целях максимизации своей будущей пенсии может и не стремится к особо высокой заработной плате. Достаточно было зарабатывать треть от предельной суммы. Дело в том, что когда в 2014 году разрабатывался новый пенсионный закон, то предполагалось вообще отменить выплату пенсии работающим пенсионерам, а вместо ежегодного перерасчета с учетом уплаченных взносов был предложен повышающий коэффициент при добровольном отказе от пенсионных выплат.

Но потом активное сопротивление депутатского корпуса, в том числе и автора этого текста, заставило принять половинчатое решение о перерасчете пенсий работающим пенсионерам, но с ограничением в три ИПК. Должной проработки вопроса о перерасчете пенсии в период добровольного отказа от получения пенсии не было, поскольку эта практика не получила сколько-нибудь широкого распространения.

Какова же может быть реально максимальная пенсия в случае отказа от ее получения в течении десяти последних лет работы при общем стаже в 53 года?

Господин Никитин из Мособлдумы объявил всей стране, что если пенсионер выходит на пенсию в 2025 году и имеет 53 года стажа, то им накоплено 630 ИПК, так как он воспользовался повышающим коэффициентом за отложенный выход на пенсию.

Проверим на условном примере мужчины и женщины, которые имеют 53 года стажа, начали одновременно работать в 1972 году и все время получали максимальную заработную плату, учитывавшуюся при назначении пенсии. Поскольку закон стал действовать в 2015 году, то соответственно представим, что пенсионеры (из которых женщина вышла на пенсию по достижении пенсионного возраста в 2005 году, а мужчина в 2010 году), прочитав его текст, сразу решили отказаться от пенсии и ради повышающего коэффициента не получать ее все десять лет с 2015 по 2025 год.

До 2002 года заработок учитывался с превышением над средней заработной платой с коэффициентом 1,2 несмотря на то, что взносы уплачивались со всей заработной платы по высоким ставкам. В наших примерах и мужчина, и женщина имели одинаковый предельный коэффициент по заработной плате 1,2. Далее, при одинаковом стаже работы до 2002 года, равном 30 годам, стажевый коэффициент у женщины составит 0,65, а у мужчины — 0,6 в силу того, у женщины норматив стажа был принят равным 20, а у мужчин — 25. Далее, эта разница скажется и на размере расчетного пенсионного капитала во время реформы 2002 года, а также при конвертации в ИПК в 2015 году. По периодам до 2002 года при конвертации в 2015 году женщина будет иметь 67,5 ИПК, а мужчина — 58,4.

В период же с 2002 по 2014 год постоянно менялся как тариф отчислений на индивидуальную часть страховой пенсии, так и предельный размер заработной платы, с которого учитывались страховые взносы. До 2010 года действовали трех- и двухступенчатые шкалы отчислений на страховую часть пенсии. Соответственно, высокие заработки в эти годы позволяли существенно увеличить расчетный пенсионный капитал. При конвертации в 2015 году (например, при заработке в 2002 году свыше 50 тысяч рублей в месяц) женщине можно было бы получить 14,45 ИПК, а за 2009 — 7,49. Разница в этих периодах в накопленных ИПК у мужчины и женщины объясняется тем, что индексация страховых пенсий была больше, чем индексация расчетного пенсионного капитала. Таким образом, более ранний выход на пенсию в 2005 году привел бы к тому, что ежегодный перерасчет пенсий дальше индексировался в составе страховой пенсии, а у мужчин как расчетный пенсионный капитал.

Тогда при выходе на пенсию в 2025 году ИПК женщины 1950 года рождения со стажем 43 года будет равен 216,2*2,3= 497,26. Если пенсионерка продолжала работать все последующие десять лет, то ей как работающей пенсионерке максимальное начисление ИПК за каждый год работы составляло 3 ИПК.

Таким образом, к 2025 году пенсионерка с учетом 10 лет работы в новых условиях и добровольного отказа от получения пенсии будет иметь право на повышающий коэффициент по страховой части страховой пенсии равный 2,3. ИПК=(216,2+30)*2,3=566,26. Соответственно, страховая пенсия будет равна 566,26*145,69=82 498 тысячи рублей.

Для фиксированной выплаты страховой пенсии при отказе от получения пенсии в течении 10 лет применяется коэффициент 2,11. Соответственно, фиксированная выплата к страховой пенсии будет равна 18793,77 рублей. В целом страховая пенсия будет составлять 101291,7 рублей рублей в месяц.

У мужчины с аналогичным стажем в 53 года, началом работы в 1972 году и выходом на пенсию в 2010 году при условии добровольного отказа от пенсии с 2015 по 2025 год страховая пенсия составит 76366,3, а с учетом фиксированной выплаты к страховой пенсии — 95160,07 рублей.

***

Я полагаю, что случаи длительного отказа от получения пенсии в целях повышающего коэффициента не являются массовым явлением. Поэтому гораздо более информативным является расчет максимальной пенсии тех же условных пенсионеров, получавших максимальную для учета пенсии заработную плату и имеющих стаж 53 года, вышедших на пенсию в соответствии с законом и находящихся далее в статусе работающих пенсионеров.

Максимально возможная пенсия на общих основаниях у женщины при выходе на пенсию в 2025 году будет 44 783 рубля, а у мужчины того же года рождения, заработка и стажа — 42125 рублей.

Поэтому для того, чтобы дальше рекламировать добровольный отказ от пенсий ради повышающих коэффициентов следует четко определиться с тем, как взносы на страховую часть пенсии пересчитываются в ИПК, и как к ним применяется повышающий коэффициент. Работающие пенсионеры в последние годы были больше всех обделены и обижены. Не следует вводить их в заблуждение, пусть и из благих намерений.

Мнение автора может не совпадать с мнением редакции