Ни одно из обещаний, данных при проведении пенсионной реформы в 2018 году, не сбылось, заявил RTVI депутат Госдумы Алексей Куринный.

«Покупательская способность пенсий по отношению к прожиточному минимуму пенсионера снизилась, по отношению к средней заработной плате еще больше снизилась. И ни одно из обещаний, данных при проведении пенсионной реформы в 2018 году, не сбылось», — сказал парламентарий.

Куринный констатировал, что фактически пенсионная реформа не решила вопросы повышения пенсий и улучшения жизни российских пенсионеров, но в то же время улучшила состояние бюджетной системы.

«Все, что удалось достичь — это сэкономить федеральные средства, которые ранее поступали для балансировки пенсионной системы. Это сумма где-то в районе 3 трлн рублей», — пояснил депутат.

По словам Куринного, часть функций федерального бюджета были «переложены на страховые взносы наших граждан» — на Социальный фонд.

«Это содержание самого Соцфонда, крайне дорогостоящее — порядка 200 млрд рублей и 170 тыс. сотрудников. Это компенсация затрат на выпадающие доходы, связанные с установлением государством пониженных взносов для некоторых категорий, зачет нестраховых периодов. Все это должно быть компенсировано за счет федерального бюджета», — пояснил собеседник RTVI.

Как отметил Куринный, федеральный бюджет втрое сократил эти поступления, а в последующем планируется отказаться от дополнительных вливаний в пенсионную систему, «хотя все эти решения принимались на федеральном уровне и должны быть обеспечены федеральным финансированием».

«Мы [КПРФ] не можем поддержать, безусловно, такой подход. Пенсионные и страховые взносы, которые поступают в Социальный фонд, должны расходоваться исключительно на выплату пенсии, на повышение этих пенсий. В ближайшие три года эта задача выполнена не будет», — заключил депутат.

20 ноября Госдума приняла в третьем чтении закон о бюджете Социального фонда на 2026-2028 годы. В 2026 году доходы фонда составят 19,086 трлн рублей, расходы — 18,748 трлн рублей. Профицит заложен на уровне 0,338 трлн рублей. По данным Минтруда, индексация страховых пенсий и фиксированных выплат к ним будет выше уровня инфляции, средний размер страховых пенсий по старости с нового года увеличится до 27,1 тыс. рублей. Повышение составит около 2 тыс. рублей.

Ранее результаты пенсионной реформы раскритиковал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов. В разговоре с RTVI он заявил, что инициаторы повышения пенсионного возраста обещали не допустить снижения пенсии до уровня 25—30 % от зарплаты, однако в реальности ситуация оказалась хуже прогнозов. «Сегодня она упала даже ниже, и дореформенный показатель в 34 % уже кажется нереальным достижением», — сказал Миронов.