Председатель партии «Справедливая Россия», глава думской фракции СР Сергей Миронов обратил внимание на обострение проблемы «отстающей индексации» пенсий. По его словам, номинальный рост пенсионных выплат всё сильнее не успевает за инфляцией, что ведет к обнищанию пожилых граждан.

По данным Социального фонда России на 1 октября, средний размер социальной пенсии составил 15 514 рублей в месяц (рост на 14,8 %), средняя месячная пенсия по России составила 23 529 рублей.

Миронов указал на тревожные тенденции в пенсионной системе — социальная пенсия лишь незначительно превысила прожиточный минимум пенсионера, установленный правительством в июне 2024 года «на основе несбывшихся прогнозов».

Депутат обратил внимание на растущее число граждан, получающих социальную пенсию из‑за ужесточения требований к назначению страховой пенсии. Сейчас таких пенсионеров почти 4 миллиона, и их количество продолжает увеличиваться.

«Размер страховой пенсии, конечно, больше, но она за год поднялась всего на 1,5 %, а зарплаты росли в 10 раз быстрее», — подчеркнул Миронов.

Политик также раскритиковал результаты пенсионной реформы. Он напомнил, что её инициаторы обещали не допустить снижения пенсии до уровня 25—30 % от зарплаты. Однако, по словам Миронова, ситуация оказалась хуже прогнозов.

«Сегодня она упала даже ниже, и дореформенный показатель в 34 % уже кажется нереальным достижением», — сказал парламентарий.

Кроме того, Миронов заявил о двукратном росте дефицита бюджета Социального фонда — до 780 миллиардов рублей, что опровергает прежние обещания о бездефицитности пенсионной системы.

В качестве решения проблемы лидер «Справедливой России» предложил:

ввести ежеквартальную индексацию пенсий в соответствии с текущим ростом цен, чтобы прибавка не «съедалась» подорожанием;

обеспечить соответствие роста пенсий как уровню инфляции, так и динамике зарплат;

отменить балльную систему начисления пенсий, которую он назвал «издевательской» и обрекающей людей на «жалкие подачки».

Эти предложения, как сообщил Миронов, он недавно изложил президенту России Владимиру Путину.