Под Новый год незаметно и тихо завершилась борьба за контроль над Wildberries, которая шла по канонам голливудской драмы, сопровождаясь трупами и перестрелкой возле Кремля, поддержкой одного из акционеров Рамзаном Кадыровым, бракоразводным процессом и судебными тяжбами. Однако “эффект Долиной”, парализовавший рынок недвижимости, аномально крепкий рубль, ставший угрозой для финансовой стабильности, и резкий рост налогов затмили самый громкий корпоративный скандал. Наиболее важные события 2025 года в российских бизнесе и экономике — в итоговом обзоре RTVI.

Татьяна Ким стала единственной владелицей Wildberries

В декабре 2025 года Владислав Бакальчук продал оставшийся 1% акций Wildberries. Теперь единственным владельцем крупнейшего российского маркетплейса с оборотом свыше 4 трлн рублей стала Татьяна Ким — самая богатая женщина России. Эта сделка поставила точку в одном из самых резонансных корпоративных конфликтов последних лет.

Разлад между супругами, которые прожили вместе 22 года, родили семерых детей и создали компанию с нуля, начался в 2024 году. Сначала противостояние ограничивалось публичными перепалками, но вскоре бракоразводный процесс перерос в силовое противостояние. Кульминацией стала перестрелка у офиса Wildberries недалеко от Кремля: были погибшие и раненые, звучали угрозы кровной мести, так как с обеих сторон участвовали охранники чеченского и ингушского происхождения.

После инцидента Следственный комитет возбудил уголовные дело об убийстве и самоуправстве. В нем фигурировали 33 человека. Владислава Бакальчука среди них нре оказалось. В середине декабря дело поступило в суд, но на скамье подсудимых оказались лишь шестеро человек, обвиняемых в хулиганстве..

Рекордный дефицит бюджета и повышение налогов

Федеральный бюджет завершил 2025 год с рекордным дефицитом — до 6 трлн рублей (около 2,6% ВВП). Чтобы его покрыть, с 1 января 2026 года базовая ставка НДС повышается с 20% до 22%. По оценкам Минфина, это даст бюджету более 1 трлн рублей ежегодно и позволит стабилизировать финансы без резкого роста долга.

Повышение налогов вызвало резкую критику со стороны бизнес-сообщества. Согласно исследованию «ОПОРЫ России», из-за нововведений может закрыться до трети малых компаний, 70% предпринимателей планируют резко поднять цены, а остальные — уйти в тень или сократить персонал. Президент РСПП также предупредил, что повышение НДС неизбежно отразится на розничных ценах.

На «Прямой линии» 19 декабря президент Владимир Путин признал остроту вопроса, но обосновал повышение НДС необходимостью сбалансировать бюджет. Он пообещал усилить контроль за теневой экономикой и в будущем снизить фискальную нагрузку.

Аэропорт Домодедово изъяли в доход государства

В январе 2025 года Генпрокуратура подала иск о национализации одного из крупнейших авиахабов России — аэропорта Домодедово. Ведомство утверждало, что его владельцы, бизнесмены Дмитрий Каменщик и Валерий Коган, будучи иностранными резидентами, незаконно контролировали стратегический объект через офшорные схемы, выводя прибыль за рубеж.

17 июня 2025 года Арбитражный суд Московской области полностью удовлетворил иск. Экспертные оценки стоимости актива на тот момент составляли 29—35 млрд рублей. Кроме того, в сентябре, суд по иску ФНС взыскал с Каменщика и Когана 3 млрд рублей солидарно за неуплату налогов и штрафов. Этот кейс вписался в тренд последних лет — изъятие стратегических активов (аэропорты, порты, энергетика) у владельцев с иностранными связями.

Скандал с квартирой Ларисы Долиной обрушил рынок недвижимости

2025 год принес новый термин — «эффект Долиной». Так назвали распространенную схему, когда проданная квартира через суд возвращается к прежнему владельцу, а покупатель остается и без жилья, и без денег.

Все началось с иска певицы Ларисы Долиной. Она продала квартиру в 2024 году, а затем через суд вернула ее себе, заявив, что стала жертвой мошенников. Суд удовлетворил иск, покупательница осталась ни с чем. Этот случай стал детонатором: схему, основанную на статьях ГК о недействительности сделок, массово взяли на вооружение недобросовестные продавцы.

В результате на рынке воцарился кризис доверия. Покупатели с подозрением стали смотреть на любого продавца, особенно старшего возраста. Сделки обрастали дополнительными пунктами в договорах, справками из ПНД и других структур, а также многодневными проверками.

В итоге дело дошло до Верховного суда. Он счел, что покупательница — Полина Лурье — действовала добросовестно и не могла распознать, что Долина стала жертвой мошенников. Теперь на повестке — вопрос о принудительном выселении певицы из проданной квартиры.

Рост цен за 2025 год стал минимальным за 5 лет: ЦБ снизил ставку до 16%

По итогам 2025 года рост цен в России станет минимальным за последние пять лет. Глава ЦБ Эльвира Набиуллина сообщила, что годовая инфляция уже опустилась ниже 6%. Однако в начале 2026 года регулятор ожидает увеличения темпов роста цен из-за повышения НДС. “Отдельные компании начали корректировать цены с учетом этого уже в декабре, но основное влияние еще впереди”, — уточнила Набиуллина.

На этом фоне Банк России весь год планомерно снижал ключевую ставку — с 20% до 16%. На 2026 год регулятор прогнозирует среднюю ставку в диапазоне 13—15%. В Госдуме же надеются на снижение до 9%, но лишь при условии, что инфляция приблизится к 4—5%. Свое новогоднее пожелание глава ЦБ сформулировала кратко: инфляция в 4% — как подарок от Деда Мороза.

Рубль аномально укрепился, создав угрозу для экономики

Укрепление рубля в 2025 году стало аномальным. Если в начале года курс доллара превышал 100 рублей, то к декабрю он опустился до уровня около 80 рублей. Такая динамика создала серию макроэкономических дисбалансов.

Слишком крепкий рубль снижает рублевую выручку экспортеров, усиливает давление импорта на внутренних производителей и «консервирует» их технологическое отставание. Это убивает конкурентные преимущества экономики, повышает риски банкротств и напрямую бьет по доходам бюджета, вынуждая власти повышать налоги и наращивать долг.

Прогнозы на будущее предполагают ослабление национальной валюты. В конце 2025 года ожидается курс в диапазоне 74—82 рубля за доллар, а в 2026 году аналитики SberCIB прогнозируют его снижение до 100 рублей. В долгосрочной перспективе, согласно Бюджетному прогнозу до 2042 года, курс доллара может превысить 133 рубля.

Экономика России резко замедлилась после военного перегрева

По итогам 2025 года рост российского ВВП, по разным оценкам, составил лишь 0,9—1%. Этот показатель оказался вчетверо ниже, чем в предыдущие годы, и ознаменовал переход от стимулированного «военного» спроса к стагнации. Причины — исчерпание прежних драйверов, сохранение санкционного давления и снижение нефтегазовых доходов.

Риск перехода в рецессию в 2026 году обсуждается на самом высоком уровне. Еще в июне глава Минэкономразвития Максим Решетников заявил, что экономика находится «на грани рецессии» — «но после похолодания всегда приходит лето». Эксперты Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП) указывали, что повышение процентных ставок ухудшает доступ бизнеса к финансированию, а падение рентабельности компаний грозит проблемами с долгами и кредитной системой.

При этом власти настаивают, что текущее замедление — управляемый процесс. Президент Путин назвал «сползание с четырех с лишним процентов роста ВВП» — «целенаправленными действиями» в обмен на подавление инфляции, отметив, что до реальной рецессии «еще далеко». Глава ЦБ Эльвира Набиуллина также не видит классических признаков спада, объясняя неравномерную динамику структурной перестройкой экономики.

Банки начали войну против маркетплейсов

Между крупнейшими российскими банками и маркетплейсами в 2026 году разгорелся острый конфликт. Все началось с того, что глава Сбербанка Герман Греф обвинил площадки в создании «торгового рабства» и оценил потери бюджета от этого в 1,5 трлн рублей.

Банкиры из других топ-банков присоединились к кампании против маркетплейсов: Wildberries и Ozon обвинили в недобросовестной конкуренции, поскольку площадки дают скидки только при оплате картами их «дочерних» банков. В ответ глава Wildberries Татьяна Ким заявила, что это обычные программы лояльности, такие же, как у любого крупного банка.

Пока конфликт никак не разрешился. Банкиров поддержали в ЦБ: его глава Эльвира Набиуллина предложила запретить маркетплейсам снижать цены из-за способа оплаты, и заодно — продавать продукты дочерних банков, которые «имеют заведомо неконкурентные преимущества». Сторону маркетплейсов заняли объединения предпринимателей и экспертное сообщество: они предупредили о рисках для селлеров и неминуемом росте цен для покупателей — по разным оценкам он может составить от 1,5 до 35%.

Повышение утильсбора разогнало цены на авто

В 2025 году утильсбор в России превратили в мощный фискальный рычаг. С 1 декабря методика расчета стала жестче: теперь платеж напрямую зависит от «аппетита» двигателя и экокласса автомобиля. Круг плательщиков расширился — сбор обязаны платить даже импортеры подержанных машин и ключевых автокомпонентов.

Результат не заставил себя ждать: цены на автомобили, особенно мощные, гибридные и электрические, резко пошли вверх. Аналитики прогнозируют, что из-за этого продажи в отдельных сегментах могут рухнуть на 10—20%, а спрос сместится в сторону более скромных и доступных моделей.

Власти открыто заявляют, что цель реформы — не только пополнить бюджет, но и поддержать отечественных автопроизводителей, создав для них дополнительные конкурентные преимущества. Попутно новый механизм призван обрубить серые схемы ввоза, когда автомобили для перепродажи оформлялись как «для личного пользования».



