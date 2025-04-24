Основательница Wildberries Татьяна Ким заявила, что не оставит своего бывшего мужа Владислава Бакальчука без средств к существованию после решения суда о разделе имущества. Об этом она сказала ТАСС.

«Мне лично уже ничего не нужно от него. Все эти годы именно на мне было сохранение благополучия семьи, как материального, так и душевного. Я не оставлю его без средств к существованию из любви и уважения к нашим общим детям», — сказала Ким.

Говоря о состоявшемся разделе имущества с Бакальчуком, основательница маркетплейса назвала связанные с этим события сложным периодом.

«Я рада, что этот непростой для меня и компании период закончился, и мы можем сосредоточиться на масштабных международных проектах, новых вызовах», — сказала она.

По словам Ким, Бакальчук «пошел на преступление ради своих амбиций» и «подверг смертельной опасности людей».

«Но он по-прежнему отец моих замечательных семерых детей, <…> и мне очень важно, чтобы в глазах моих детей был сформирован правильный образ отца», — отметила она, добавив, что не ограничивает их общение.

17 апреля суд в Москве вынес решение о разделе имущества между Ким и Бакальчуком в пользу основательницы Wildberries. Она получила долю бывшего мужа в ООО «Вайлдберриз» и стала владелицей 100% компании. Бакальчук владел 1% акций маркетплейса. Также Ким сохранила полный контроль над ООО «Вайлдберриз банк» и средствами на персональных счетах.

В свою очередь Бакальчук по решению суда получил квартиру в Люберцах и земельный участок в Зарайске, а также сохранил контроль над компаниями «Подольск Логистика» и «ВБ Девелопмент» и средства на личных счетах. В то же время его обязали выплатить бывшей жене 217 млн рублей.

В феврале суд утвердил развод основателей Wildberries, оставив детей с Татьяной Ким. Бакальчук назвал это решение «предсказуемым», а сам факт расторжения брака — «грустным моментом». Он добавил, что за ним сохраняется право на встречи с детьми.

Татьяна Ким и Владислав Бакальчук поженились и создали Wildberries в начале 2000-х. У них семеро детей. До недавнего времени Ким носила фамилию Бакальчук. Предпринимательница сменила ее на девичью осенью 2024 года.

Скандал вокруг Wildberries

В июне 2024 года Wildberries и крупнейший российский оператор наружной рекламы Russ объявили об объединении. Целью объединения было заявлено создание «новейшей цифровой торговой платформы» с присутствием в России и за рубежом. Позже обе компании зарегистрировали совместное предприятие ООО «РВБ». Исполнительным директором совместного предприятия стал Роберт Мирзоян, занимающий ту же должность в Russ.

Бакальчук выступил против сделки по объединению компаний. В июле 2024 года предприниматель встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым, который заявил, что Russ «под видом объединения отжимает» Wildberries, и назвал происходящее «наглым рейдерским захватом». Ким заявила, что «это не рейдерский захват», а «развод». По ее словам, объединение двух компаний было согласовано с Бакальчуком, который присутствовал на презентации новой структуры бизнеса.

В сентябре 2024 года Бакальчук в сопровождении группы лиц пришел к офису Wildberries в Москве. У входа в здание произошла стрельба, в результате которой погибли двое охранников, несколько человек пострадали, в том числе полицейские. Бакальчука задержали, но помещать под арест не стали. Ему предъявили обвинение в убийстве, покушении на убийство, посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов и самоуправстве. Всего в деле о стрельбе у офиса Wildberries насчитывается 30 фигурантов, несколько из них арестованы.