Расследование стрельбы у головного офиса Wildberries в Москве, жертвами которой стали два человека, оказалось масштабным: число фигурантов достигло нескольких десятков. Некоторые арестованы за неповиновение полиции, 30 человек взяты под стражу на два месяца по ходатайству следствия. Что известно об арестованных — в материале RTVI.

Сегодня, 21 сентября, пресс-служба московских судов общей юрисдикции сообщила об административном аресте 14 участников инцидента у офиса Wildberries. Все они признаны виновными по ч. 1 ст. 19.3 КоАП — в неповиновении законному распоряжению или требованию сотрудника полиции.

По этой же статье Тверской райсуд Москвы накануне вынес аналогичный приговор еще шести фигурантам, которые после стрельбы пытались прорваться в НИИ скорой помощи им. Склифосовского и увезти оттуда раненого участника конфликта Умара Чичаева.

Умар Чичаев — российский боец смешанных единоборств, чемпион Европы и мира по тхэквондо, мастер спорта по кикбоксингу. На заседании он сообщил, что является заместителем командира взвода ОМОНа «Ахмат» и имеет на иждивении четверо детей. Защита просила отпустить Чичаева под домашний арест, но суд отправил его в СИЗО.

Чичаев — уроженец Чечни, он выступает за клуб единоборств «Беркут», который базируется в Грозном. В 2019 году сообщалось, что «Беркут» войдет в семейство другого известного в Чечне бойцовского клуба — «Ахмат». Основателем «Ахмата» является глава Чечни Рамзан Кадыров, а президентом — Абузайд Висмурадов — зампред чеченского правительства по силовому блоку и бывший командир элитного подразделения Росгвардии «Терек» (ныне «Ахмат»). В 2009 году Чичаева в числе других спортсменов чествовали в аэропорту Грозного министр по физической культуре, спорту и туризму Чечни Хайдар Алханов, замминистра Ваха Чапаев и другие чиновники.

Эскерхан Дадаев — еще один арестованный по делу уроженец Чечни. Ранее он работал водителем и электромонтером 3-го разряда в АО «Чеченэнерго», пять раз привлекался к административной ответственности, но уголовному преследованию не подвергался. На суде объявили, что он женат и воспитывает четырех детей.

Ломбек Дениев — 30-летний уроженец Чечни. На его страницах в соцсетях выложено много исламских проповедей, среди картинок — фотография флага «Исламского государства»*. В прошлом мужчина был подписан на радикальные группы, утверждает Readovka. Адвокат Дениева на суде сказал, что его подзащитному «не повезло родиться с внешними данными кавказца». «Избрали меру пресечения по принципу: „Ты виноват лишь потому, что хочется мне кушать“», — добавил он.

Максим Сковородин — боец, бывший десантник.

Магомед Исаев — водитель в ГБУ «Поликлиника №8» Грозного. По данным Readovka, он замечен в криминальных связях и стоит на особом типе учета (но из-за чего конкретно, не уточняется).

Лев Бахтурин и Алексей Плантонкин — бизнесмены из Рязанской области. 22-летний Бахтурин, судя по его страницам в соцсетях, он увлекается машинами. На него зарегистрирована созданная в 2022 году компания ООО «Борус», которая продает электронику и запчасти в Рязани.

Михаил Нельсон-Гирст — 35-летний генеральный директор ныне ликвидированной частной компании «Бухконсул», занимающейся оказанием услуг в области бухучета, финансового аудита и налогового консультирования. СМИ подчеркивают, что на суде он отказался признать вину.

Игорь Коноплев (он же Идрис Балатбаев) — бизнесмен, которому принадлежит доля в сети кофеен «Трэвэлерс Кофе». Коноплев, по предварительным данным, пользовался тем же телефоном для регистрации в онлайн-сервисах, что и двое других подозреваемых — Арсен Сайфулаев и Шамиль Рабуев.

По неподтвержденной информации, все трое — выходцы из одного чеченского села Алхан-Кала, а Рабуев якобы работает у Коноплева охранником. Кроме того, СМИ утверждают, что в одной из квартир в Москве с Коноплевым был зарегистрирован сотрудник СКР Бекхан Рабуев, который фигурировал в деле об убийстве Бориса Немцова, а у жены и старшего сына предпринимателя якобы есть чешское гражданство.

Ахмет Магомедхалилов запомнился журналистам тем, что во время суда сначала всячески пытался скрыть лицо — в том числе натянул горловину футболки на голову, как капюшон, а потом, уже после решения об аресте, выкрикнул: «Wildberries не пользуйтесь! “Озоном” пользуйтесь!»

Во время перестрелки пострадали восемь человек, среди них — спортсмены Абубакар Местоев и Рашид Кодзоев.

30-летний Абубакар Местоев родом из Ингушетии. Он боец MMA, бьется в смешанном стиле. Местоев — двукратный чемпион России и вице-чемпион Европы по каратэ, мастер спорта России по панкратиону. «Спорт-Экспресс» уточняет, что его следующий бой должен пройти 4 октября на турнире АСА 180, он выступает против бразильца Эривана Сильвы Перейры.

Рашид Кодзоев родом из Владикавказа, однако проживает в Назрани (Ингушетия). Он боксер и, судя по информации Федерации бокса России, выступает в супертяжелом весе.

Стрельба у офиса Wildberries

Днем 18 сентября к московскому офису Wildberries в бизнес-центре «Романов двор» прибыл сооснователь маркетплейса Владислав Бакальчук вместе с группой людей. Вскоре произошла стрельба, в результате которой погибли два охранника офиса компании. Еще семь человек пострадали.

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук обвинила супруга и сопровождавших его людей в попытке рейдерского захвата. Ее муж заявил, что он якобы с командой приехал в офис на переговоры, но на них «совершили покушение люди, по информации, гуляющей в соцсетях, связанные с террористическими группировками».

19 сентября Владиславу Бакальчуку было предъявлено обвинение по четырем статьям УК: убийство; покушение на убийство; покушение на сотрудника правоохранительных органов; самоуправство. Предпринимателя задержали на 48 часов. 20 сентября он сообщил, что он находится дома и «продолжит бороться за справедливость». По его словам, «правда на его стороне».

* Международная организация «Исламское государство» (ИГ, ИГИЛ) признана в России террористической и запрещена